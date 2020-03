Nur Frösche stören die Stille

Bernd Reschke schiebt Lachsforellen in den Räucherofen. „Wir arbeiten hier noch traditionell über dem offenen Feuer“, erzählt der 60-Jährige im kleinen Rankwitzer Hafen in Mecklenburg-Vorpommern. „Nur so können die Inhaltsstoffe des Holzes direkt auf den Fisch übergehen. Das gibt einen intensiv rauchigen Geschmack und dunkles Fleisch. Fast so wie Schokolade.“ Der studierte Fischereibiologe

