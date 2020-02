Nur keine Eile

Kaum sind Lizzy und Brio im Wald, dürfen sie loslaufen. „Anduma“, ruft ihnen ihr Herrchen Georgio in piemontesischem Dialekt zu. „Los geht’s!“ Und schon haben sie die Nase dicht über dem Boden, während sie mit der Schnauze durch das alte Laub stöbern. Kein Ball, kein Stöckchenspiel könnte die beiden jetzt von ihrer Aufgabe ablenken, für die sie jahrelang trainiert wurden: die Trüffel aufspüren, die wie weiße und schwarze Schätze im Waldboden versteckt sind. In der Hauptsaison zwischen November und Februar sind sie täglich im Einsatz - für die wertvolleren weißen Trüffel. „Beim weißen Trüffel sind 99 Prozent Aroma, der Rest ist Geschmack“, erklärt der Trüffeljäger Georgio, als er durch den Wald nahe dem Städtchen Alba läuft. „Den isst man nur mit der Nase. Magisch ist der Moment, wenn man ihn riecht.“

Der begehrte Edelpilz ist zwar eine berühmte Spezialität des Piemont, doch in dieser Region in Norditalien, deren Name so viel bedeutet wie „Am Fuße der Berge“, dreht sich die Kulinarikkultur auch noch um andere Besonderheiten.

Piemont-Kirschen spielen dabei zwar keine Rolle, die waren vor allem ein Coup der Werbung. Dafür kann man auf einer Genusstour, die von den südlichen Alpen bis in die Po-Ebene und Städte wie Turin, Asti und Alba führt, andere Spezialitäten probieren: Weine wie Barbaresco und Barolo, traditionell hergestellten Käse und hausgemachtes Haselnussgebäck. Außerdem kommen frische Pasta wie die gefüllten Agnolotti del Plin auf den Teller oder Risotto aus Piemont-Reis.

„Vercelli ist das Reis-Zentrum Italiens“, sagt die italienische Gräfin Clara Cavalli d’Olivola stolz, auf deren Landgut in einem ehemaligen Zisterzienserkloster Mönche schon vor Jahrhunderten Reis angebaut haben. Noch immer fährt man an unzähligen Reisfeldern vorbei. Mit ihrem Sohn Paolo führt die Gräfin die Tradition fort. Als Prinz unter den hiesigen Reissorten gilt der Carnaroli-Reis, der auch gerade in der Gutsküche im Topf von Köchin Carla heftig brodelt. Sie kocht ihr Risotto aber nicht nach Stoppuhr. „Es ist fertig, wenn es fertig ist“, sagt sie bestimmt.

Mit Risotto verhält es sich also nicht viel anders als mit dem Essen in dieser Region: Keine Hetze, man nimmt sich Zeit und isst eben so lange, wie man isst. Kein Wunder, dass die Slow-Food-Bewegung hier ihren Ursprung hat. Gegründet wurde sie in den 1980ern von Carlo Petrini im Ort Bra, wo mittlerweile auch eine Slow-Food-Uni für Gastro-Wissenschaften und eine Weinbank mit Weinen aus ganz Italien entstanden sind. „Italien hat eine starke Essenskultur, im Piemont allerdings sind wir besonders verwöhnt, was das gute Essen und den guten Wein anbelangt“, sagt Giulia Capaldi von der Organisation, die sich weltweit einsetzt: für faire Produkte aus der Region und die Rettung vergessener Lebensmittel.

Auch Silvio Pistone gehört zu den kulinarischen Rettern im Piemont. Seit über 20 Jahren hat er sich mit seiner Käsemanufaktur dem typischen Toma verschrieben. Dort, etwas versteckt an einer Landstraße in den Bergen, sorgt er dafür, dass traditionelle Käserezepte nicht verloren gehen. „Ich habe so manche alte Dame bekniet, dass sie mir ihr Rezept verrät“, erzählt er schmunzelnd, als er in seiner rustikalen Hütte mit Panoramablick ein Tablett mit Käse auf den Tisch stellt. Für die Produktion verwendet er die Milch seiner 40 Schafe. Seine Toma-Käse probiert man in unterschiedlichen Reifegraden von cremig bis intensiv würzig – und dazu öffnet der 53-Jährige die unerlässliche Flasche Wein.

Wein wird im Piemont nicht nur oft und viel getrunken, sondern auch hergestellt – häufig aus der Nebbiolo-Traube. Barbaresco wird daraus gemacht und Barolo. Letzterer wird nur in der Umgebung von elf Orten südlich von Alba angebaut. Schon der Weg zur Weinprobe dürfte nicht nur Wein-Enthusiasten beeindrucken, wenn man die kurvige Straße bei Monferrato entlangfährt. Weinberg nach Weinberg schiebt sich ins Blickfeld: idyllisch, hoch und bis in den letzten Winkel mit Reben bepflanzt. Kein Wunder, dass diese Landschaft ins Weltkulturerbe-Verzeichnis aufgenommen wurde.

Nicht nur beim Wein begegnet man einer spürbaren Leidenschaft für die Erzeugnisse und die Traditionen der Region. Selbst in der Sterneküche stößt man auf Piemont-Klassiker, wenn auch in verfeinerter Bodenständigkeit wie bei Köchin Mariuccia Ferrero im Restaurant „San Marco“ in Canelli. Seit 29 Jahren hat sie als eine der wenigen Frauen die Auszeichnung bereits und lässt sich nach wie vor von Piemont-Gerichten inspirieren: Agnolotti del Plin mit Wildragout-Füllung hat sie ebenso auf der Karte wie in Barolo eingelegte Kalbsbäckchen.

Bemerkenswert ist, dass überdurchschnittlich häufig auf Michelin-Niveau gekocht wird. Ob in kleinsten Dörfern oder der Fast-Millionenstadt Turin: Im Piemont findet man die zweithöchste Dichte an Sterne-Restaurants in ganz Italien; über 40 sind es derzeit. Speerspitze der ansässigen Gourmetküche ist dabei das „Piazza Duomo“ gleich am Dom in Albas Altstadt – mit drei Sternen. Marcello Trentini vom „Magorabin“ in Turin hat nur einen Stern – bislang. „Da ist noch Platz für zwei weitere“, sagt der Koch mit den Rastalocken selbstbewusst. Sein „Magorabin“ befindet sich nur wenige Schritte vom Zentrum Turins entfernt, einer unterschätzten Kulturstadt und Barock-Schönheit voller prächtiger Bauten, Parks und mit über 17 Kilometer Arkadengängen. Der Martini kommt aus dieser Stadt. Köstliche Schokoladen ebenso.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020