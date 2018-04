Anzeige

Da war diese Baulücke im Athener Stadtviertel Kerameikos. Und da war die Idee, zentrumsnah skaten zu können, ohne sich mit den Eltern kleiner Kinder zu zoffen. Beruflich lief es gerade nicht gut, also brachte der Architekt Zachos Varfis (40) seinen Herzenswunsch ins Rollen. 2016 mietete er das Gelände für kleines Geld und zimmerte ein Jahr lang an einer maßgeschneiderten Halfpipe. Er entwarf alles selbst, Freunde halfen beim Aufbau. Das nötige Kapital wurde per Crowdfunding gesammelt. „Wir haben hier in Griechenland eine Wirtschaftskrise. Also müssen wir uns etwas einfallen lassen“, sagt Zachos Varfis.

So wie er denken viele. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Obwohl es noch immer vielen Menschen schlecht geht. Obwohl die Renten niedrig sind und die Arbeitslosigkeit hoch ist. Nur nicht unterkriegen lassen – sagt sich vor allem die junge Generation. „Wir pendeln zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Im Moment hat die Zuversicht die Oberhand“, sagt Thodoris Andritsos. Wie viele junge Griechen hat der 33-Jährige nach dem Studium keine Anstellung gefunden. Also studierte er weiter. Thodoris Andritsos hat ein Examen in Philosophie, eines in Geschichte und eines in Tourismuswirtschaft. Statt an der Universität über Platon zu forschen, zeigt er Besuchern die Stadt. „Die Zukunft liegt im Tourismus“, sagt er, „man muss flexibel sein.“ So flexibel wie der Architekt Zachos Varfis. In dessen Skatepark mit Café kommen auch viele Leute, die nichts mit Rollen am Hut haben.

Athen Anreise Aegean Airlines fliegt ab Stuttgart direkt nach Athen (www.aegeanair.com). Unterkunft Wo früher das Kultusministerium residierte, befindet sich nun das Hotel Electra Metropolis. Clou ist die Dachterrasse im zehnten Stock mit Pool und beeindruckendem Akropolis-Blick. Doppelzimmer mit Frühstück ab 166 Euro, www.electrahotels.gr/en Cool designtes Boutiquehotel mitten in Plaka: Athens Was, DZ ab 170 Euro, www.athenswas.gr Hippes Hostel im Trendviertel Psirri: City Circus, Doppelzimmer ab 70 Euro, https://citycircus.gr Essen und Trinken Die Buchstaben CTC symbolisieren das griechische Wort „Sitisi“ („Füttern“). In der halb offenen Küche des ambitionierten Restaurants steht Alexandras Tsiotinis. Der 32-Jährige lernte einst im Noma in Kopenhagen. In seinem schicken Lokal serviert er am liebsten ein Überraschungsmenü nach Lust und Laune. Neun Gänge kosten 85 Euro, Weinbegleitung von 30 Euro an. http://ctc-restaurant.com/?lang=en Das Restaurant Vassilenas wurde 1920 am Hafen von Piräus gegründet. Seit Kurzem ist es eine coole Dependance in der Stadt. Modern interpretierte griechische Küche, große Weinauswahl, eine Sommelière berät kompetent. www.vassilenas.gr/en/ Feedel Urban Gastronomy liegt an einem lauschigen Platz nahe der trubeligen Haupteinkaufsstraße Ermou. Leckere, frische Gerichte. www.facebook.com/feedelurbangastronomy Cherchez la Femme ist ein idealer Platz für einen Aperitif und ein paar Snacks. www.facebook.com/kafeneioncherchezlafemme/ 7 Cactus ist die griechische Variante eines Deli mit Spezialitäten aus der peloponnesischen Gegend Mani, www.facebook.com/sevencactusgr/ Ansehen Tolle Stadtführungen zu unterschiedlichen Themen bietet die Agentur Urban Adventures, www.urbanadventures.com. Spezielle Rundgänge für Kulinarikfans kann man mit Culinary Backstreets unternehmen. https://culinarybackstreets.com/culinary-walks/athens/ Der Eintritt ins neue Kulturzentrum Stavros Niarchos Foundation Cultural Center ist frei, www.snfcc.org. Allgemeine Informationen Griechenland Tourismus, www.discovergreece.com/en, Athen Tourismus, www.thisisathens.org

Sie sitzen in der Sonne und bestellen typische Hipstergerichte wie mit Avocado, Halloumi oder Rote-Bete-Hummus belegte Brote. In Kerameikos, dem Viertel nordwestlich der Akropolis, tut sich einiges: Kreative ziehen her, weil die Mieten günstig sind. Ein Großteil der Häuser ist verfallen, manche besetzt, und es gibt so viel Street-Art, dass eine unbemalte Wand richtig auffällt. Viele gesprühte Parolen richten sich gegen die Sparpolitik der Regierung. Die Krise ist hart, aber zugleich der Nährboden für Kreativität.