Ort der Lebenskünstler

Der Saint John River fließt breit und ruhig an diesem frühen Morgen. Zeit zum Stör-Fischen in den Gewässern New Brunswicks mit Billy und Bill. Der Vater Fischer, der Sohn Fischer. Nur wenige Stunden haben sie morgens, bevor Wind aufkommt – und der vermeintliche Fang scheu wird. Also zügig Ausschau halten nach den Netzen und ihren Überwassersignalen: Stehen die Bojen plötzlich senkrecht, dann ist „Fischalarm“.

Billy wirft den Außenbordmotor an und braust hin. Schon kommen Störe ins Boot, deren Kiemen sich heftig bewegen. „Keine Angst - die beißen nicht“, beruhigt Bill, als sich ein Stör wuchtig um die eigene Achse wirft und die Planken krachen lässt. Noch ist sein Schicksal nicht entschieden – oder ist es ihres? Bill und Billy müssen erst das Geschlecht ermitteln, denn: Weil jüngst zu viele Stör-Weibchen gefangen wurden, geht „ein Mädchen“ auch mal wieder zurück – damit die Fortpflanzung wie auch die Zukunft der Fischer gesichert bleibt. Wenn auch die Größe stimmt, darf der Stör angestochen und sein Wertvollstes entnommen werden: der Kaviar.

Einreise: Vor der Einreise muss eine elektronische Reisegenehmigung eingeholt werden (Electronic System for Travel Authorization/ETA). Diese wird über das Internet binnen weniger Minuten erteilt, kostet etwa fünf Euro und ist fünf Jahre gültig.

Unterkunft: Shadow Lawn Inn in Saint John: elegant-gemütliches Hotel; Suite ab 100 Euro, www.shadowlawninn.com. Hilton Saint John: modernes Haus am Hafen, guter Blick auch über die Stadt; DZ ab 90 Euro, www.3hilton.com

Aber auch das Stör-Fleisch ist eine Delikatesse, betont Cornel Ceapa, dessen Firma die Aqua-Kulturen und auch die Stör-Safaris betreibt. 350 Tiere pro Saison beträgt die Fangquote. Ceapa selbst ist ebenfalls ein Schwergewicht, „Kaviar-König“ nennen sie ihn. Für einen aus Rumänien eingewanderten Doktor der Philosophie ein etwas überraschender Werdegang. Aber kein ungewöhnlicher. Denn New Brunswick ist ein Zufluchtsort. Einst für Royalisten aus dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, die zu Tausenden in die Hauptstadt Saint John strömten und sie so 1785 zum ersten kanadischen Fleck mit offiziellen Stadtrechten machten. Jetzt ist New Brunswick wieder Zufluchtsort: für Menschen mit ungewöhnlichen Karrieren, die nun die kulinarische Szene bereichern. Etwa Barkeeper Eric Scouten. Die Mutter gegen vielerlei Zivilisationseinflüsse allergisch, der Vater Überlebensspezialist bei der Army – da hieß es für die Scouten-Familie raus aufs Land, das eigene Essen züchten. „Childhood on the plate“ nennt Scouten daher eines der Hauptgerichte: junges Gemüse aus dem Garten, innovativ gezaubert von Chefkoch Jakob Lutes. Zusammen betreiben sie das „Port City Royal“, ein hip eingerichteter Backsteinbau, typisch für das Hafenviertel Saint Johns. Und auch bei Kompagnon Lutes liegt die Kreativität in der Karriere: erst Kfz-Ingenieur, dann Tellerwäscher, jetzt Chefkoch. Beide durften sich 2015 über das Air-Canada-Prädikat „zweitbestes neues Restaurant des Landes“ freuen.