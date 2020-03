Klöster wurden oft an ganz besonderen Orten gegründet. Auch die Umgebung der Abtei Himmerod in der Eifel nahe Wittlich beeindruckt ihre Besucher: Sie liegt in einem stillen Tal am Fluss Salm und ist umgeben von üppigen Wäldern: Ein Ort der Ruhe inmitten der Natur, wo man einkehren und sich neu orientieren kann.

Bernhard von Clairvaux, einer der ersten Zisterziensermönche und prägender Vertreter des Ordens, gründete Himmerod. 1135 kamen die ersten Mönche ins Tal, die Abtei wuchs und in ihrer Blütezeit bewirtschaftete sie einen ansehnlichen Grundbesitz. Offiziell ist das Kloster heute zwar aufgelöst, doch das geistliche Leben wird weiter aufrechterhalten: Mit Gottesdiensten in der barocken Klosterkirche und täglichen Gebetszeiten. Interessierte können Besinnungs- und Meditationswochenenden verbringen. Ebenso sind aber auch Wanderer und Familien willkommen.

Das Kloster ist außerdem ein Ort der Kultur und lockt Besucher mit Konzerten in die Kirche aus dem 18. Jahrhundert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.03.2020