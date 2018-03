Papperlapappe

Anzeige

Giuseppe Rosato versorgt die Wunden von Jesus. Dort, wo es am schlimmsten ist, bringt er große braune Pflaster an. „Eines Tages wird er sich bei mir dafür bedanken“, scherzt der kleine, untersetzte Italiener. Dann packt er Jesus, der einen Kopf größer ist als er, an der Taille und stellt ihn auf die Straße, wo die Sonne den engen Gassen bereits einheizt. „Draußen trocknet der Herrgott schneller.“ Giuseppe ist Handwerker, Restaurator, Sozialarbeiter – vor allem aber ist er Cartapesta-Künstler, der in der „Bottega d’Arte di Don Francesco“ im italienischen Lecce Erstaunliches aus Draht, Stroh und Papier hervorbringt: Figuren, die nicht von Pappe sind, obwohl sie aus Pappe sind. In seiner Werkstatt lehnt sich Gottesmutter Maria lässig an Don Bosco. Von oben lächelt ein Erzengel herab.

Dutzende Heiligenfiguren haben sich zu einer stillen Prozession versammelt. Man würde jede Wette eingehen, dass sie aus Holz sind. Erst wenn man Maria ganz tief in die Augen blickt, sieht man, dass sie aus Pappmaché ist. Das Gesicht ist ein wenig eingedrückt, die Papierschichten liegen offen. Jesus erging es ähnlich, deswegen wird er jetzt mit Packpapier voller Klebstoff wieder zusammengeflickt.

In der Hauptsaison (Sommer) Flüge ab München, Frankfurt oder Berlin nach Brindisi. Sonst: Flughafen Bari, ca. 1,5 Stunden Transfer nach Lecce. Unterkunft: La Fiermontina: traumhaftes Boutiquehotel hinter hohen Mauern, die auch in der Hochsaison Hitze und Trubel aussperren. Außerdem: großartige Kunstsammlung. Die Werke sind nicht von Pappe. DZ ab 250 Euro. www.lafiermontina.com. Hotel Zenti Salento: zentral, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber kleine Zimmer. DZ ab 105 Euro. www.zenithotel.it. Palazzo Massari: einfaches B&B. DZ ab 79 Euro. www.beb-palazzomassari.it

La Fiermontina: traumhaftes Boutiquehotel hinter hohen Mauern, die auch in der Hochsaison Hitze und Trubel aussperren. Außerdem: großartige Kunstsammlung. Die Werke sind nicht von Pappe. DZ ab 250 Euro. www.lafiermontina.com. Hotel Zenti Salento: zentral, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber kleine Zimmer. DZ ab 105 Euro. www.zenithotel.it. Palazzo Massari: einfaches B&B. DZ ab 79 Euro. www.beb-palazzomassari.it Cartapesta: Meisterwerkstatt „La Bottega d’Arte di Don Francesco“: www.didonfrancesco.it. Kunstwerkstatt: www.francescacarallo.it. „tourango“: Das Tourismusbüro hat seinen Sitz in der Altstadt („Boutique Experiences“/via dei Mocenigo 22) und bietet viele pfiffige Ideen, um als Tourist ins Leben der Einheimischen einzutauchen. www.tourango.it

Meisterwerkstatt „La Bottega d’Arte di Don Francesco“: www.didonfrancesco.it. Kunstwerkstatt: www.francescacarallo.it. „tourango“: Das Tourismusbüro hat seinen Sitz in der Altstadt („Boutique Experiences“/via dei Mocenigo 22) und bietet viele pfiffige Ideen, um als Tourist ins Leben der Einheimischen einzutauchen. www.tourango.it Was Sie machen sollten: Buchen Sie eine individuelle (Cartapesta-)Tour in Lecce: www.pugliatraveldesign.com. Oder sehen Sie sich eines dieser beiden Museen an: www.castellocarlov.it/museo-della-cartapesta, www.museoimestieridellamemoria.it

Buchen Sie eine individuelle (Cartapesta-)Tour in Lecce: www.pugliatraveldesign.com. Oder sehen Sie sich eines dieser beiden Museen an: www.castellocarlov.it/museo-della-cartapesta, www.museoimestieridellamemoria.it Was Sie lassen sollten: Lassen Sie nicht den nötigen Respekt vermissen. Die Menschen in Lecce sind sehr gläubig und sehen in ihren Figuren mehr als reine Objekte aus Pappe und Draht.

Lassen Sie nicht den nötigen Respekt vermissen. Die Menschen in Lecce sind sehr gläubig und sehen in ihren Figuren mehr als reine Objekte aus Pappe und Draht. Allgemeine Informationen: www.viaggiareinpuglia.it

Lecce ist die einzige Stadt in Italien, vermutlich sogar in Europa, in der die Cartapesta-Künstler noch aktiv sind. Die Aufträge für die Werkstätten, von denen es noch ein Dutzend gibt, kommen aus aller Welt. Das Kerngeschäft liegt vor der Haustür: Gut 100 Kirchen befinden sich nach Auskunft der Provinzregierung in der Stadt am Stiefelabsatz, die im 18. Jahrhundert den Beinamen „città-chiesa“ (Kirchenstadt) erhielt. Von einer Ausnahme abgesehen, sind alle mit Pappmaché-Heiligen ausgestattet. Selbst die Stuckengel haben einen Dickkopf aus Papier.