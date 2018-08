Paradies ganz ohne Palmenstrand

Die Ålandinseln sind der perfekte Ort für Reisen weg vom Stress. Bereits die Schiffsanreise ist ein besonders Erlebnis.

Auf eine Insel reist man am besten mit dem Schiff. Åland, die Inselgruppe zwischen Finnland und Schweden, könnte man auch fliegen – doch dann würde man auf eine der schönsten Schiffsreisen der Welt verzichten.

Wer in Stockholm an Bord einer der riesigen Fähren steigt, dem steht eine Slalomfahrt durch die Inselwelt der schwedischen Schären bevor. Wie ein Skifahrer durch den Stangewald, schlängelt sich das Schiff an hunderten, nein tausenden von Inseln vorbei – großen Inseln mit ganzen Dörfern, kleinen Inseln mit ein paar bunten Ferienhäusern, Mininseln mit einer einzigen Hütte, Inseln mit Bäumen, Felseninseln mit und ohne Leuchtturm – zwischen Schweden und Finnland gibt es jede Art von Inseln. Nur Inseln mit Palmen, die gibt es nicht.

Sechs Stunden dauert die Überfahrt oder 13, je nachdem, ob man die Tag- oder die Nachtfähre nimmt. Dann läuft man, nachdem die Fähre eine letzte Insel umkurvt hat, in den Hafen der åländischen Hauptstadt Mariehamn ein. Dort nimmt einen gleich die Pommern in Empfang. Die Vier-Mast-Bark, erbaut 1903, kämpft aber schon lange nicht mehr gegen den Wind. Sie gehört heute dem Schifffahrtsmuseum und liegt vor dessen Gebäude für immer vor Anker. In den 1920er Jahren war sie Teil der größten Segelschiffflotte der Welt und als Weizenfrachter zwischen Australien und Europa unterwegs. Gustaf Erikson, ein cleverer åländischer Reeder hatte damals nämlich ein Segelschiff nach dem anderen gekauft.

Nach dem Ersten Weltkrieg war die Zeit der Großsegler allmählich zu Ende gegangen, überall übernahmen die schnelleren Dampfschiffe deren Aufgabe und entsprechend konnte man die Segler zu einem Spottpreis erwerben. Gegen deren Geschwindigkeitsnachteil konnte zwar auch Eriksen nichts machen, aber weil ihm die Schiffe fast nichts gekostet hatten, schlug er die Konkurrenz mit extrem günstigen Preisen aus dem Feld. Bald standen die Kunden bei ihm Schlange, innerhalb kürzester Zeit wurde Eriksen zum reichsten Mann der Inseln.

Clever und geschäftstüchtig, das sind die Inselbewohner. Als sich nach dem Ersten Weltkrieg Schweden und Finnland um die Inselgruppe stritten, wurde eine Volksbefragung abgehalten. Die Åländer, die nahezu ausnahmslos Schwedisch sprechen, entschieden sich zu 95 Prozent für den Anschluss an Schweden, der Völkerbund sprach die Insel daraufhin Finnland zu. Für die Åländer war das aber gar nicht so schlecht, denn im Gegenzug für den Verbleib bei Finnland konnten sie eine weitgehende Autonomie herausschlagen – angefangen von eigenen Briefmarken, bis hin zu einem eigenen Parlament. Als Finnland 1995 der EU beitrat, sicherten sich die Insulaner den Status eines zollfreien Gebiets. Seitdem legen fast alle Fähren, die zwischen Finnland und Schweden verkehren, für ein paar Minuten in Mariehamn an – denn dann dürfen sie an Bord steuerfrei Alkohol verkaufen. Das schwemmt Geld in die Kassen des autonomen Inselreichs und als Nebeneffekt freut man sich in Mariehamn über die allerbesten Verbindungen nach Stockholm, Helsinki und Turku. Neben Eriksens altem Segler hat die åländische Hauptstadt aber noch einiges anderes zu bieten, ein kleines Holzhausviertel, den Badhusberg mit Aussicht und eine beeindruckende Allee, die Mariehamn den Beinamen „Stadt der Linden“ eingebracht hat. Trotzdem, nach einem halben Tag hat man in der kleinen Inselhauptstadt alles gesehen.

Dann ist es Zeit für einen Ausflug aufs Land – zur Festungsruine Bomarsund, zum Schloss Kastelholm, einem der ältesten erhaltenen Gebäude der Insel, zum Freilichtmuseum Jan Karlsgården oder zum pompösen Posthaus in Ekerö. Als das 1828 erbaut wurde, gehörten die Ålandinseln zu Russland und Schweden war der Erzfeind. Weil aber das Posthaus des winzigen Ortes das Erste war, was Reisende aus Richtung Schweden zu Gesicht bekamen, sollte es besonders protzig wirken.

Åland ist ein Paradies für Radfahrer. Hohe Berge gibt es keine, und weil die vielen Inseln mit kostenlosen Fähren untereinander verbunden sind, wird die Fahrradtour gleich noch zu einer kleinen Seefahrt. Außerdem: Wer auf zwei Rädern unterwegs ist, darf sich beim Besuch der Brauerei in Stallhagen in der Gemeinde Godby ein zusätzliches Glas Bier schmecken lassen und sich nach dem Baltic Porter, dem Klassiker des Hauses, noch ein „Stallhagen 1843“ servieren lassen. Hier hat der Braumeister das älteste erhaltene Bier der Welt nachgebraut – die Flasche hatten Taucher an Bord eines Schiffs gefunden, das Mitte des 19. Jahrhunderts im Schärengarten von Åland untergegangen war.

Eigentlich stellt man in Stallhagen schon seit 14 Jahren Bier her – allerdings mit durchaus wechselndem Erfolg: „Es gab nur ein Problem, niemand kaufte unser Bier“, lacht Christian Ekström, der Chef des Brauereirestaurants, wenn er von der Anfangszeit erzählt. Seit man auf die Craft-Beer Welle aufgesprungen ist, läuft das Geschäft. Unter der Aufsicht von Braumeister Mats Ekholm brauen die Stallhagener jetzt jährlich 800 000 Liter, verteilt auf 20 Sorten. Ekholm grinst und sagt: „Das ist in etwa so viel, wie Heineken in einer Stunde produziert.“

Damit Qualität Quantität besiegt, setzt man bei den Åländern auf heimische Rohwaren.

Fürs Honigbier müssen die Bienen auf der Insel inzwischen schwer schuften, ein Drittel der gesamten Produktion landet in den Braukesseln von Stallhagen. Und auch andere Zutaten bereichern den Gerstensaft, beispielsweise Wachholder- und Heidelbeeren, die fast vor der Haustüre wachsen.

