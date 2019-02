Paso doble auf der Sense

General Jesus Cebreiro wirft sich in die Brust und gibt schon mal eine Probe seines Könnens: „Ich, General Carles Puigdemont i Casamajo“, deklamiert er, „komme aus dem fernen Belgien zurück in dieses korrupte Land und werde euch allen die Eier . . .“ – wie die bilderreiche Beleidigungsarie weitergeht, wird man freilich erst am Folgetag erfahren, wenn er sich mit seinem Gegenüber, „General Manuel Rajoy“, dem spanischen Staatsoberhaupt, auf dem Dorfplatz von Cacheiras hoch zu Ross einen verbalen Hahnenkampf liefert. Die Generalskollegen werden dann ein paar anrüchige Geschäftchen aus dem Dorf geißeln, die Karriere des Nachwuchskickers feiern und die amourösen Verwicklungen des Kaufmanns näher beleuchten.

Die Pfauen- und Straußenfedern auf ihren Hüten werden zittern, die Gesichter rot anlaufen und die Zuhörer jubeln. „Zungen sind schärfer als Schwerter“, sei das Motto der „Generäle von Ulla“, sagt Jesus, der 43-jährige Drucker, und das seit den Kämpfen gegen napoleonische Truppen im 19. Jahrhundert, auf die diese Art des Karnevals zurückgehe.

Spanier verlieren beim Feiern nicht die Kontrolle

Heute aber ziehen die zwölf Offiziere erst einmal, in ihre roten Paradejacken mit den goldenen Epauletten gezwängt, auf ihren herausgeputzten Gäulen von Haus zu Haus, lassen den „hochgeschätzten Señor Gonzales und seine ehrenwerte Familie“ hochleben, lehnen das angebotene Schnäpschen keinesfalls ab, und im Holzkästchen des Kassierers sollte es danach nicht klingeln, sondern knistern.

Spanier sind die Weltmeister des Feierns, des Sich-Vergessens, ohne die Kontrolle zu verlieren. Deshalb ist auch der Karneval im ganzen Land eine Riesensache. Nirgendwo aber wird er ursprünglicher, vielfältiger und verblüffender begangen als im Nordwesten, in Galicien. Um die 200 Städte und Gemeinden feiern den „Entroido“, und in fast jedem Dorf gibt es andere Kostüme, andere Bräuche und andere Geschichten dazu.

Winteraustreibung, Protest gegen die Obrigkeit, Freude am Rollentausch – wo hat der galicische Karneval seine Wurzeln? Das verhalte sich, behauptet Fabio García, wie mit dem Weltall. „Urknall. Plötzlich war er da. Alles Weitere liegt im Dunkeln.“ Der 20-jährige, von einigen Schlückchen „orujo“-Schnaps philosophisch beschwingte Kellner spielt in seinem Strohkostüm mit der hölzernen Heugabel im Karneval von Villanova de Cobres eine ganz wichtige Rolle: Er ist Magocho – der Wächter, der aufpasst, dass niemand den Madamas und Galans den goldenen Zierrat vom Leibe reißt. Denn diese Damen und Herren sind gar prächtig ausgestattet: Auf dem Kopf balancieren sie hohe Hüte aus ineinander verflochtenen Kunstrosen, Spiegeln und ähnlichem Schnickschnack. Die Frauen tragen Ketten aus Glassteinen, Perlen oder Silberdraht um den Hals. So ziehen sie von Haus zu Haus, tanzen zur Musik ihrer Dudelsackspieler eine Quadrille, und je nachdem, wie die Spende ausfällt, entzünden die mitmarschierenden Kanoniere Serien von Böllern und Raketen.

Fährt man in diesen Wintertagen durch das menschenleere Bergland, in dem Baumskelette mit Flechtenbärten wie Berggeister aus dem Nebel winken, versteht man, woher die Vorliebe der Menschen für Traum- und Albtraumgestalten und ihre Sehnsucht nach grellem Bunt rühren. Wie verwunschen dämmern manche Dörfer zwischen Ginsterbüschen, schwarzem Schiefer und grauem Himmel vor sich hin. Kein Wunder, dass ihre Bewohner den Karneval seit Jahrhunderten lieben – auch als Chance, endlich andere Gesichter zu sehen.

In Laza ist Mario Coella eben dabei, seinen Sohn Adrián in einen Peliqueiro zu verwandeln. Der trägt schon die weiße Strumpfhose und das weiße Hemd. Jetzt näht der Vater die rote Schärpe eng um seinen Bauch zusammen und hilft ihm in das brokatbestickte Jäckchen, das dem eines Torero ähnelt – schließlich geht es für den Jungen gleich in eine Arena. Es folgen der Gürtel mit den Kuhglocken und die Maske mit dem grinsenden Gesicht, über dem sich ein Schild mit dem Porträt eines Tigers erhebt. In Gruppen traben die Maskenträger an. Schellen klirren eine letzte Warnung, dann stürmen sie los, und wer jetzt nicht aus dem Weg ist, den trifft ein Hieb mit der Peitsche.

Wild gewordene Ameisen

Die ganz tollen Tage, an denen die Dörfer sich mit Verrücktheiten überbieten, kommen erst: In Vilariño de Conso marschieren die Folións auf, die Karnevalsvereine der umliegenden Bergorte. Unterlegt vom dumpfen, schweren Rhythmus der wagenradgroßen Trommeln klirren Hämmer auf Sensen und Spaten. Dazu hüpfen Boteiros mit hohen Kronen, die an flittrige, päpstliche Tiaras erinnern. In Cobres versuchen Mutige, einen Hahn zu packen, der sich auf einem eingeölten Eukalyptusstamm befindet, der über einen Fluss ragt.

Und auch in Laza findet der wahre Härtetest erst am Montag statt: Dann schießen die Peliqueiros und ihre Mitstreiter Mehl über die Zuschauer und bewerfen sie mit Ameisen, die sie zuvor mit Essig richtig wild gemacht haben, damit sie auch kräftig zwicken und zwacken. Karneval in Galicien ist eine großartige Sache. Und hat eigentlich nur einen Nachteil: Wo immer man ist und was immer man mitmacht – leider muss man sich stets damit abfinden, dass einem zur gleichen Zeit anderswo noch viel mehr Aufregendes entgeht.

