Per Bob durch den Eiskanal

Langlaufen oder rodeln – das kennt jeder. Wer außergewöhnliche Winter-Aktivitäten erleben will, ist im Thüringer Wald genau richtig.

Echte Adrenalinjunkies holen sich ein bisschen Olympia-Gefühl bei einer Fahrt durch den Eiskanal Oberhof, zum Beispiel mit einem echten Profi im Vierer-Bob oder in einem Ice-Rafting-Boot.

Wer ein echter Mountainbiker ist, der will auch im Winter nicht auf seinen Lieblingssport verzichten. Im Thüringer Wald gibt es gleich drei verschiedene Möglichkeiten, auch in der kalten Jahreszeit zu biken. So richtig abgefahren ist wohl das Biken unter Tage: mit dem Bike durch die alten Stollen des ehemaligen Kamsdorfer Erz-Bergwerks. Mit Stirnlampe geht es in verschiedenen Tour-Varianten bis zu 2,5 Stunden lang über die unter Tage angelegten Trails mit Anliegerkurven und Pumptrackwellen. Ein ganz besonderes Erlebnis für echte Mountainbike-Fans, das man aber nur mit Guide buchen kann, denn die Stollen sind nicht beleuchtet und sehr verwinkelt. Weniger adrenalinsteigernd, dafür aber landschaftlich besonders reizvoll ist eine Mountainbike-Tour auf dem neuen Winter-Radweg in Oberhof.

Einfach nur downhillen – das geht mit dem Snowbike in der Skiarena Silbersattel in Steinach oder am Fallbachhang in Oberhof. Statt Rädern hat das Snowbike kurze Ski und auch der Snowbiker selbst hat kleine Skier unter den Füßen.

Eine gehörige Portion Mut brauchen auch Skispring-Anfänger. Zwar können sie nicht sofort eine 120 Meter-Schanze hinunterfahren, aber das Flug-Gefühl kann man auch als Laie kennenlernen. Im Outdoor-Park Steinach geht das sogar ganz ohne Absturz-Risiko.

Wer sich traut, schlüpft auf der speziellen Schanze in den Sicherungsgurt, der an einem Stahlseil hängt, und schnallt sich die echten Sprungski an. ng

