Per Schiff durchs Weinbaugebiet

Der portugiesische Douro führt durch eines der spektakulärsten Weinanbaugebiete der Welt: Seit 2001 gehört die Weinregion Alto Douro, Heimat des weltbekannten Portweins, zum Unesco-Welterbe. Auf einer Reise mit MS „Spirit of Chartwell“ dürfen Gäste sich wie Könige fühlen, denn das Schiff des Typs „nicko boutique“ durfte bereits keine geringere als Queen Elizabeth II. an Bord begrüßen. Das Interieur des Flottenneuzugangs von nicko cruises ist dem legendären Orient-Express nachempfunden. Mit nur 28 Passagieren wird die Reise zum exklusiven Erlebnis. Neben den einzigartigen Ausblicken an Bord des Schiffes dürfen sich die Gäste auch auf abwechslungsreiche Ausflüge mit zahlreichen kulturellen und kulinarischen Erlebnissen freuen. Die Reise beginnt und endet in Porto, das im 18. Jahrhundert dem Portwein seinen Namen gab. Der Rundgang durch das malerische Städtchen führt durch die typisch engen Gassen und vorbei an jahrhundertealten Gebäuden. Von Régua aus steht der Ausflug nach Vila Real auf dem Programm – dort ließen sich zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert zahlreiche Adelige nieder. Während der Reise wird eine Quinta, die für die Produktion des Dessertweins Moscatels bekannt ist, besucht. Infos unter www.nicko-cruises.de.

