Perfekt für eine Auszeit

Time out auf der Insel der Götter: „The Royal Purnama Art Suites and Villas“ auf Bali bietet optimale Entspannung für Paare. Auch die liebevollsten Eltern brauchen ab und zu eine Auszeit vom Familienleben, um sich als Paar nicht aus den Augen zu verlieren. Aber auch gestressten Karriere-Paaren tut eine „geballte Zweisamkeit“ mal gut. Für diese Zielgruppen ist das romantische Hideaway „The Royal Purnama“ auf f Bali der perfekte Ort.

Die mystisch anmutende indonesische Insel Bali verzaubert auf ihre ganz besondere Art und Weise. Kein Wunder, dass sich hier ein Refugium für Erwachsene befindet, in dem man fern ab vom Familientrubel und Alltagsstress entspannen und Paar sein kann. Das „The Royal Purnama Art Suites & Villas“ ist ein exklusives Hotel mit viel Liebe zum Detail. In dieser außergewöhnlichen Wohlfühloase an Balis Südostküste erleben Verliebte und Romantiker die ideale Auszeit. In dem Fünf-Sterne-Boutique-Hotel stehen den Gästen 48 stilvoll designte Unterkünfte mit jeweils eigenem Pool oder Jacuzzi zum grenzenlosen Rückzug bereit. Die Villen und Suiten ermöglichen ihren Gästen größte Privatsphäre. Umgeben von Reisfeldern, Zuckermais- und Tabakplantagen sowie prächtigen Bananenstauden und Kokosnusspalmen fühlen sich die Gäste ein bisschens wie Adam und Eva im Inselgarten Eden. Das Resort liegt nur 16 Kilometer südöstlich von Balis kulturellem und künstlerischem Zentrum Ubud und 30 Fahrminuten vom Internationalen Flughafen entfernt. Für Ausflüge stehen Gelegenheiten in nächster Nähe bereit: Von kleinen Wanderungen durch die angrenzenden Plantagen über Tempel- und Marktbesuche bis hin zu einer Fahrt zu bekannten Sehenswürdigkeiten wie die Go Gajah Höhle, der Palast von Klungkung oder der Bird Park ist vieles möglich.