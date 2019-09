Perfekt für Familien und Skianfänger

Der markante Gipfel des Olperers am Hintertuxer Gletscher macht das Tuxertal zu einem besonderen Alpenhochtal Tirols. Durch die optimale Höhenlage von 850 bis 3250 Meter ist hier 100 Prozent Schneesicherheit von Oktober bis Mai garantiert.

Die Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 ist unbestritten eine Skiregion der Superlative. 202 Kilometer Pisten und 66 modernste Liftanlagen in fünf Skigebieten mit nur einem Skipass wollen erkundet werden. Insider empfehlen die Gletscherrunde vom Penkenjoch-Finkenberg über das Skigebiet Rastkogel zur Eggalm bis hin zum Hintertuxer Gletscher mit 15 000 Höhenmeter und 60 Abfahrtskilometern an einem Tag. Die beschneiten Talabfahrten nach Tux-Vorderlanersbach, Tux-Lanersbach und Hintertux ergänzen das Angebot.

Beste Schneeverhältnisse und unbegrenztes Pistenvergnügen sind das Aushängeschild von Österreichs einzigem Ganzjahresskigebiet, dem Hintertuxer Gletscher. Hier erlebt man 60 Kilometer bestens präparierte Pulverschneepisten, topmoderne Seilbahnanlagen und ausgezeichnete Gastronomie. Die atemberaubende Aussicht von der Panoramaterrasse auf 3250 Meter auf die umliegenden Dreitausender und den markanten Gipfel des Olperers machen den Hintertuxer Gletscher zu einem weltweit ausgezeichneten Gletscherskigebiet.

Bei der Funslope und Kidsslope Hintertux am Sommerberg steht Spaß absolut im Vordergrund. Einzigartige Parcours mit speziell entwickelten Elementen können vom Anfänger bis hin zum Profi befahren werden.

Abseits der Pisten hat die Urlaubsregion Tux-Finkenberg noch so einiges zu bieten: Insgesamt 28 Kilometer gespurten Langlaufloipen und der Natureislaufplatz mit Eisstockbahnen zählen dazu. Drei beleuchtete Naturrodelbahnen mit urigen Einkehrmöglichkeiten bringen eine extra Portion Geselligkeit mit in den Urlaub. Die Energie der frischen und klaren Winterluft bei einem gemütlichen Spaziergang in der verschneiten Winterlandschaft auf 68 Kilometer geräumten Winterwanderwegen spüren und den Alltag mit jedem Schritt weiter hinter sich zu lassen – auch das ist pures Winterglück in Tux-Finkenberg.

Gemütlich in einem Liegestuhl auf der Terrasse einer der über 30 Skihütten und Restaurants in den Skigebieten der Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 den Tag genießen und den Gaumen verwöhnen: Von „urig und echt“ über „stylish und trendy“ findet hier jeder das Richtige. Und nach Firn und Fun am Gletscher wird in den Après Ski- und Partylokalen bis in die Nacht hinein ausgelassen gefeiert.

Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm findet man im Tux-Center oder man kann bei den Skishows die akrobatischen Leistungen der örtlichen Skischulen bestaunen. Der Nightliner bringt zudem alle Partytiger sicher und bequem zwischen Hintertux und Finkenberg durch die Nacht.

Der Winter ist die perfekte Zeit für einen Familienurlaub im Tuxertal. Pepis Kinderland am Penkenjoch ist der ideale Platz für Skianfänger, um spielerisch die ersten Versuche auf Skiern zu wagen. Pepis Kinderklub mit professioneller Betreuung in der Granatalm mit Kletterwand, Hockeytisch, Lego Soft und eine Spielanlage mit Rutschen runden das Angebot ab. In allen fünf Kinderskischulen werden Kurse für alle Altersgruppe und Lernniveaus angeboten. Der Eggalm-Kinderpark mit Ski-Karussell, Zauberteppich, Babylift und Snow Tubing sorgen für jede Menge Spaß im Schnee.

Mit Gletscherfloh Luis geht es auf die Kids-Funslope und Funslope in Hintertux. In den Parcours befinden sich zwei große Tunnel aus Schnee, eine Wellenbahn und natürlich der Gletscherfloh Luis. Mit der Playarena, einem Indoorspielpark der Spitzenklasse auf 1000 Quadratmetern wurde ein weiterer Höhepunkt geschaffen. Es wird aber auch sonst ein cooles und buntes Fun- und Animationsprogramm für Kids und Teenies geboten.

Am 28. November findet ein e Benefizveranstaltung mit Marc Pircher in Finkenberg statt, am 30. November, „Advent´ln tüat´s“ in Finkenberg. Am 1. Dezember startet der Tuxer Advent in Tux-Lanersbach, am 12. Dezember der Bergadvent im Tuxertal. Das Weihnachts- und Neujahrskonzert der Wiltener Sängerknaben ist am 2. Januar. Die DJ Ötzi Gipfeltour startet am 26. März, vom 21. bis 28. März ist Düsseldorfer Woche in Hintertux, danach von 28. März bis 4. April Kölsche Winterwoche in Hintertux.

Weitere Informationen gibt es beim Tourismusverband Tux-Finkenberg unter www,tux.at im Internet.

