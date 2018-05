Pilates statt Pizza

Anzeige

Für den Anfang behalf man sich mit einem „Gebrauchtwagen“ Baujahr 1996, der bis dato für Celebrity Cruises unter dem Namen „Galaxy“ unterwegs gewesen war und nun klassisch-modern umgeschminkt wurde. Das Konzept ging auf. Die „Mein Schiff“ war so erfolgreich, dass bald Nummer zwei hermusste. Seit November 2010 fuhr die „Mein Schiff“ daher mit dem Zusatz „1“, um sie vom neu dazugekommenen Schwesterschiff „Mein Schiff 2“ unterscheiden zu können. Die hieß früher „Mercury“ und kam auch von Celebrity Cruises. Weil die Sache sich verkaufte wie geschnitten Brot, entwickelte Tui Cruises bald darauf den ersten eigenen Neubau: die „Mein Schiff 3“, gefolgt von Nummer 4, 5 und 6.

Die neue „1“ ähnelt ihren Vorgängerinnen, Nummer „3“ bis „6“, in Optik und Aufteilung und ist doch anders. Vor allem ist sie größer: 20 Meter mehr Länge machen sich auf dem Pooldeck bemerkbar. Maximal 2900 Passagiere können untergebracht werden. Das sind rund 400 mehr als auf Nummer „3“ bis „6“ und sogar 1000 Gäste mehr als auf der alten „Mein Schiff 1“ (1924 Passagiere). Die wurde übrigens an das britische Unternehmen Marella-Cruises abgegeben und fährt nun unter dem Namen „Destiny“.

Schwitzen in der Sauna mit Meerblick

Dasselbe Schicksal wird der bei der Kundschaft sehr beliebten und für Themenreisen gerne genutzten „Mein Schiff 2“ vorerst nicht blühen. Der relativ kleine Liner bleibt als „Mein Schiff Herz“ in der Flotte. Die Ziffer 2 im Namen muss sie demnächst abgeben, weil Ende des Jahres schon wieder die neue „Mein Schiff 2“ erwartet wird. Danach ist aber erst mal Schluss mit Neubauten - zumindest für Tui Cruises. Die Orderbücher der Werften sind so voll, dass vor 2023 keine „Mein Schiff 7“ zu erwarten ist.

Nun aber gibt es ja erst einmal die neue „Mein Schiff 1“, das schwimmende Wellnesshotel. Auf dem Flaggschiff werden Sport und Gesundheit großgeschrieben: Die Joggingstrecke ist mit 438 Metern deutlich länger als auf den Vorgängerschiffen und hat sogar eine eingebaute Steigung von 6,7 Prozent zu bieten. Die Sportarena – ein Platz ganz oben an Deck, wo nicht nur Sport gemacht, sondern auch Übertragungen angesehen werden konnten – ist nun überdacht und hat eine Kletterwand. Der Spa- und Wellnessbereich ganz vorn auf den Decks 11 und 12 ist mit 3000 Quadratmetern größer als auf den Schwesterschiffen. Wie gehabt kann man beim Schwitzen in der großen Panoramasauna aufs Meer schauen. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern ist die Benutzung im Reisepreis enthalten. Leider gibt es nur wenige Liegen. Spa-Managerin Melanie Kleint empfiehlt daher, in den Abendstunden zu entspannen. Kurz bevor der Wellnessbereich um 21 Uhr schließt, sei es besonders ruhig – weil die meisten Gäste schon beim Essen sitzen.

Apropos Essen: Damit man sich die sonst üblichen durchschnittlich zwei Kilogramm pro Kreuzfahrtwoche gar nicht erst drauffuttert, hat Tui Cruises vorgesorgt. Der Kohlenhydrate-Tempel, ein italienisches Lokal namens „Osteria“, flog raus. An der vertrauten Stelle in der Schiffsmitte findet der geneigte Stammgast nun ein Bistro mit dem (je nach persönlicher Einstellung verheißungsvollen oder bedrohlichen) Namen „Ganz schön gesund“. „Man muss sich trauen, auch mal was abzuschaffen“, sagt Generalmanager Thomas Eder, „sonst entwickelt man sich nicht weiter.“

Die Reederei hat sich einiges getraut: Neben der Rezeption kann man auch keine Pralinen mehr naschen und Kaffee trinken. Stattdessen sind nun frisch zubereitete Smoothies und verschiedene Säfte im Angebot. Das österreichische Spezialitätenrestaurant „Schmankerl“ werden „Mein Schiff“-Wiederkehrer ebenso vergebens suchen wie das asiatische Lokal „Hanami“. Einzig das Steakhouse „Surf & Turf“ durfte bleiben. Fast unverändert geblieben sind auch die Kabinen. Dafür gibt es viel mehr und komplett neu eingerichtete Suiten. Für die Wellnessatmosphäre hier zeichnet die Designerin Patricia Urquiola verantwortlich.

Eine Neuerung an Bord gibt es allerdings, die nicht ins Gesundheitskonzept passt: Erstmals kann man am Eisstand neben dem Pool nicht nur Kugeln im Pappbecher holen, sondern auch Eisbecher bestellen - vom Coupe Danmark bis zum Spaghettieis. Man hat ja schließlich Urlaub.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.05.2018