Pisa ohne Foto vom Turm

Leander hat genaue Vorstellungen davon, wie eine ideale Reise in die Toskana nicht aussehen soll: „Auf keinen Fall am Schiefen Turm von Pisa Fotos machen und Kirchen ohne Ende. Ständig Leute nach dem Weg fragen, weil man kein Navi will. Und nur essen, was man noch nicht kennt. Nö. Ich bleibe hier. Und lerne lieber Mathe!“

Der Jugendliche, der diese Reisebedenken formuliert und mit dem Unfassbaren droht, trifft auf eine experimentierfreudige Mutter: „Gut. Du bestimmst allein das Reiseprogramm, die Transportmittel und du entscheidest, wo wir essen gehen und was.“ Sie wird nie den Anblick der angeknipsten Augen des 15-Jährigen vergessen, der sie anstrahlt wie vor Jahren, als er seine erste Pizza aß, und sagt: „Nee, echt jetzt?“

Der kurze Flug von Stuttgart nach Pisa dauert lange genug, um viele Fragen zum Reiseprogramm zu stellen. Reiseführer Leander verweigert die Aussage. Im Pisamover, der Mini-Metro vom Flughafen bis Pisa Bahnhof, rauscht das erste Italiengefühl durch die Panoramafenster herein. Leander spricht wieder: „Mitten im italienischen Leben! Wir fahren nur Zug oder laufen. Ohne Navi! Überrascht?“

Überraschter ist man in Pisa, als freundliche Trenitalia-Mitarbeiter zum Ticketautomaten einwinken, keine Schlange wartet, aber das Zugticket nach Lucca (3,60 Euro) mit Kreditkarte bezahlt werden muss. Eventuell ist der Automat ebenfalls überrascht, da er die Karte festsaugt und sein Display Tarantella tanzt.

Eine Busfahrt – viel Spaß für 1,50 Euro

Hinter den beiden wächst lautlos eine vielköpfige Schlange von Pisanern. Deren stoische Blicke lassen erahnen, dass es ermüdend sein kann, im besuchervollen Pisa zu leben.

Nachdem die Karte mit Teenagerkraft verschämt befreit und die Bahnhofshalle gefunden ist, nimmt eine lächelnde Frau Bargeld an und sagt langsam: „In three minutes the train is leaving from the very West.“ Die Mutter versucht zu erfragen, ob very West links oder very rechts ist. Der Reiseleiter stöhnt. Peinlichkeiten in Pisa.

Mit – aus unterschiedlichen Gründen – tomatenroten Köpfen erreichen sie in letzter Sekunde den Zug nach Lucca.

Wieso wartet am Bahnhof in Lucca ein alter italienischer Herr mit Nobelkarosse? Stolzes Schweigen des Jugendlichen.

In rasendem Tempo transportiert der Herr italienische Sätze und die beiden Passagiere zum Bed and Breakfast seiner Tochter Constanza. Von Leander heimlich im Internet gebucht. Ab und zu stellt der alte Herr eine fröhliche Frage. Seine Gäste lächeln unwissend.

Eine pompöse Einfahrt öffnet sich: Villa mit Park. Daneben im ehemaligen Gesindehaus drei museumsreife Gastzimmer mit Stil. Constanza bietet Stadtplan, Restaurant-Tipps sowie Besuche in ihrem Gartenpark an. Mit leuchtenden Augen fragt sie Leander („Bello!“) nach extra Frühstückswünschen: Keine!

Viele Radfahrer in Lucca, aber keine Fahrradhelme oder Leibchen in verstörenden Neonfarben. Stattdessen Individualisten auf modischen Rädern. Die Reisenden schlendern und nehmen Platz auf einem Platz mit Signore Puccini, der auf einem Sockel thront. Es ist angenehm leise. Bis auf das Knacken des Pizzarandes. Die Zeit ist leicht.

Plötzlich Hektik. Leander drängt zur Kirche Santi Giovanni e Reparata. Verschlossen. Das tägliche kleine Puccini- Konzert endete bereits gegen 20.30 Uhr.

Leander ist enttäuscht, dass sein schöner Plan misslungen ist. Am nächsten Abend nochmals zu Puccini. Auf einer Bank mit Blick zur Statue und Stöpseln im Ohr überrascht sein Handy mit: Puccini-Musik. Die Pizza von „Felice“ (ein Tipp von Constanza) auf dem Schoß schenkt Abendwärme und macht Lucca beglückend rund.

Zum Abschied gibt es von Constanza und deren Mamma Küsse, Segenswünsche und Pizza zum Mitnehmen für Leander.

Mit gemächlichem Tempo, bei italienischer Rapmusik, fährt der alte Herr den Lieblingsgast seiner Damen nebst Begleitung wieder zum Bahnhof.

Mit das Beste am Hotel La Colonna in Siena ist neben dem ungeheizten Pool – in den der 15-Jährige seine Mutter zwingen will, weil’s gesund sei – die abenteuerliche Fahrt der Linie 54 vom Hotel zur Piazza Indipendenza. Der achtsitzige Bus rast stoßdämpferfrei eine senkrechte Straße hinauf, hupt Menschenmassen weg und spuckt die Insassen sechs Minuten später aus. Viel Spaß für 1,50 Euro, findet der Jugendliche.

Viel Leckeres finden beide im Prètto, einer winzigen Prosciutteria mit typisch Toskanischem. Die junge Pächterfamilie liebt, was sie tut, das schmeckt man. Man muss viel mehr ausprobieren, sagt Leander und bestellt Trippa alle Senese – wegen des lustigen Namens. Aber Kutteln sind nicht jedermanns Sache. Inhaber Simone rät zu Pappa al Pomodoro, einem Brei aus Brot und Tomaten, mit Olivenöl, Knoblauch und Kräutern. Köstlich!

Die Piazza del Campo soll man in jede Himmelsrichtung einmal durchqueren. Dann lerne man auch, wo Westen sei, und die Magie des Platzes kennen. Danke, Leander!

Unweit der Piazza führt der Sohn in die unbekannte Welt der Vicolo delle Scotte Nummer 42. Keine Kirche, zwinkert er. Das unscheinbare Haus beherbergt die Synagoge von Siena.

Anna del Castro erzählt mit feurigen Augen von ihren jüdischen Traditionen, dem jüdischen Leben in Siena und ihrer Synagoge. Große Freude, dass auch junge Deutsche, Nichtjuden, dieser Ort interessiert.

Am Ende geht man versöhnt, reist nach besonderen Begegnungen ab mit dem friedvollen Gefühl, dass alle mit allem und jedem verbunden sind. Ein gelungenes Experiment und ein wundervolles Geschenk, dem 15-jährigen Sohn die Reiseleitung anzuvertrauen.

Übrigens: Das Pisa-Foto gab’s dann doch noch. Ohne Leander. Aber mit verrenkten Touristen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019