Pistenfrei

So beeindruckend ungewöhnlich ist dieses Gebäude, das auf dem Berggipfel thront und dem wilden Schneesturm trotzt. Irgendwie erinnert es an das Domizil eines Bond-Bösewichts. An einen überdimensionalen Alu-Hut. Oder an ein reichlich unaerodynamisches Raumschiff aus der Augsburger Puppenkiste, das gerade durch die tschechische Winternacht zu fliegen scheint.

Sicher ist: Das exzentrische Hotel Jeted wurde zum tschechischen Bauwerk des 20. Jahrhunderts gekürt und an diesem stürmischen Abend hat man dort das Gefühl, dass man nicht im Jahr 2018 auf 1012 Metern auf einem Berggipfel ist. Während die Kellnerin im Restaurant Lendenbraten mit Semmelknödeln serviert, könnte man schon durch die flokatibesetzten Hängesitzeier im Flur und die Retro-Interieurs schnell die zeitliche Orientierung verlieren. Es könnte auch 1973 sein, das Jahr der Eröffnung, würden nicht immer wieder Wanderer in moderner Outdoor-Kleidung ins Restaurant kommen, die den Weg mit dem Licht der Stirnlampe nach oben gefunden haben.

Sie haben sich von der Witterung nicht abschrecken lassen, obwohl der Schneesturm tost und tobt und die fetten Flocken vor den Fenstern ganz rücksichtslos hin und her schmeißt. Es klappert dabei und es poltert rund ums Hotel? Wohin der Sturm den Alu-Hut aber in der Nacht wohl trägt?

Erst am nächsten Morgen steht fest, dass er immer noch fest verbaut ist auf dem Jeschken (Jeted). Bis zu den Vertreibungen nach Ende des Zweiten Weltkriegs war die Region vor allem von Sudetendeutschen bewohnt, deren historische Spuren nach wie vor deutlich erkennbar sind. Seitdem liegt der Berg auf tschechischer Seite in der Nähe des polnisch-deutsch-tschechischen Dreiländerecks, und man kann vom Gipfel bis nach Deutschland blicken.

Die Sicht ist klar an diesem schönen Wintertag und ganz so, als sei vor ein paar Stunden nichts gewesen. Bestes Wetter für Bewegung! Trotz bester Möglichkeiten für Abfahrts- und Langlauf soll es in der nordböhmischen Mittelgebirgsregion um Aktivitäten für Skimuffel gehen, die aber gern im Schnee unterwegs sind - vom Husky-Trekking bis zur Schneeschuhwanderung um den Jeschken: erst noch auf einem markierten Weg, dann aber einfach querwaldein über den frischen Schnee, auf dem bislang nur ein paar Hasen und Rehe ihre Spuren hinterlassen haben. Mit den Schneeschuhen geht es zwischen den dichten Nadelbäumen hindurch über Äste und Stämme, Wurzeln und zugefrorene Bächlein. „Das Schöne ist, dass man hier in der Natur unterwegs sein kann, nichts hört und niemanden sieht – und trotzdem schnell wieder in der Stadt ist“, sagt Tourguide Radek Hon, als er an der Kamenná Vrata stoppt – zwei Felsbrocken, durch deren Spalte sich ein weites Landschaftspanorama eröffnet.

Vom Jeschken kann man mit der Seilbahn zurück nach Reichenberg fahren. Es ist eine kurze Fahrt und mit dem Auto dauert es kaum mehr als 20 Minuten, dann steht man schon im Zentrum vorm schönen Neorenaissance-Rathaus. „Im 18. Jahrhundert wurde die Stadt ein reicher Industriestandort“, erklärt Guide Pavlína bei der Führung. Der deutsche Industriellen-Clan Liebig spielte damals eine zentrale Rolle, dessen Spuren wie das Liebieg-Viertel oder die Liebieg-Villa bis heute zu finden sind.

Shoppingcenter und Dance-Beats

Heute leben rund 100 000 Menschen in der nordböhmischen Universitätsstadt, die alle Vorzüge urbanen Lebens bietet: hergerichtete Altstadtstraßenzüge, eine hohe Shoppingcenter-Dichte und ein studentisches Ausgehviertel, wo es zwischen den Kneipen eine Après-Ski-Bar mit wummernden Dance-Beats der 90er genauso gibt wie einen Hauch Hipster-Café-Kultur im Retro-Bistro iroká. Mit Winteraktivitäten geht es dann im Isergebirge (Jizerské hory) weiter, das nur wenige Kilometer auf der anderen Seite des Kesseltals von Liberec liegt. Für Langläufer bietet die Gegend zwar auf 180 Kilometer Loipennetz ideale Bedingungen für Langlauf, man kann aber eben auch hier bestens Schneeschuh wandern, mit einem Gummiring beim Snowtubing eine Piste runterbrettern – oder, wenn man Rodney Lovette aufsucht, sich auf ganz andere Weise fortbewegen.

Der US-Amerikaner aus Iowa wohnt in einer bescheidenen Hütte auf seiner Husky-Farm in der Nähe des Ortes Friedrichswald (Bedrichov), einem der Wintersportzentren in der Gegend. Vor ein paar Jahren war er wegen der Liebe nach Tschechien gekommen. Von der Frau ist er inzwischen geschieden. Nach Iowa zurück will er nun aber auch nicht – wegen der anderen, der eigentlich großen Liebe: seinen 29 Hunden. „Das sind meine Kinder“, sagt er verliebt, als er seinen Besuchern Geschirre um die Hüfte schnallt. Denn weil der tiefe Pulverschnee gerade nicht so ideal für eine Husky-Schlittentour ist, schickt er die Gruppe zum Dog-Trekking mit Jewel, Gucci und Bliss. Das klingt zwar nach Tussi-Geschwader, es handelt sich aber um drei fellbesetzte Kraftwerke: um Alaskan Huskies, von denen jeder Trekker einen vorn ans Geschirr gehakt bekommt.

Im Affenzahn ziehen die drei – eine aufgeregte Malocherin, ein springender Flummi und eine bellende Kreuz-und-quer-Läuferin – dann die Menschen hinter sich her. Das Trekking wird dabei auf mehreren Kilometern im tief verschneiten Gebirge zu einem seltsamen Rausch aus Workout und inniger Beobachtung der süßen Hunde-Energiepakete. „Bis zu 40 Kilometer pro Stunde schnell können Alaskan Huskies laufen“, erklärt Rodney nach der Rückkehr den Dog-Trekkern, deren knallrote Köpfe aus der durchgeschwitzten Funktionskleidung schauen, während nun noch alle 29 Hunde für eine Streichelrunde von der Kette gelöst werden. Gefühlt war es zumindest nicht viel langsamer. Wer so schnell unterwegs ist, kann aufs Skifahren auch verzichten.

