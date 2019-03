Pling, pling – via Handy geködert

Pling“ – eine neue Handynachricht. „Haben Sie schon an Ihren nächsten Urlaub gedacht? In 200 Metern ist ein Reisebüro. Wenn Sie wollen, navigiere ich Sie dorthin!“, steht auf dem Display. Es war nur ein kurzer Test, den der Reisekonzern Tui wagte. Doch er zeigte, was passieren kann, wenn die digitalen Welten auf die tatsächliche treffen. Denn bei Tui soll das Smartphone zum Dreh- und Angelpunkt der Kundenansprache und auch der Buchung werden. „Das war verblüffend erfolgreich“, staunte selbst der Chef des Online-Teams, Matthias Gehring. Doch auch viele andere Veranstalter versuchen immer häufiger, den Kunden per Handy persönlich anzusprechen. Sehr häufig mithilfe von Apps.

Im ersten Moment wirkt der „mobile to store“-Test, den Gehring vor Kurzem ausprobierte, ein bisschen distanzlos. Eine Auswahl von Kunden, die der Zusendung von SMS auf ihr Handy bei einer zurückliegenden Buchung zugestimmt hatte, erhielt genau dann eine Nachricht, wenn sie im Umkreis von 500 Metern von einem Tui-Reisebüro war. Neben dem Hinweis, ob man denn nicht jetzt seinen nächsten Urlaub planen wollte, startete im Falle eines „Ja“ der Routenplaner. „Es war unglaublich. 500 von 15 000 angeschriebenen Kunden haben das Angebot angenommen und sich spontan durch die Straßen routen lassen“, sagt Gehring. Noch weiß der IT-Spezialist nicht, ob daraus eine Zukunftsstrategie wird. Dennoch bleibt ein greifbares Ergebnis: Erstaunlich viele Kunden sind bereit, sich in ihrer Freizeit persönlich auf dem Privat-Handy ansprechen zu lassen - zumindest, wenn es um das Thema Urlaub geht.

Eine völlig gegensätzliche Erfahrung machte der Veranstalter DER. „Wir haben bereits seit 2014 intensive Tests durchgeführt, das Experiment nach einer Pilotphase aber wieder beendet“, sagt Andreas Heimann. Der Geschäftsführer von DER Reisebüro erklärt: „Der Grund war die damals geringe Resonanz der Verbraucher auf diese Art der Ansprache.“

Erfolgreicher scheint Heimann der Whatsapp-Kanal, über den die Abonnenten Reiseangebote erhalten. In einem Pilotprojekt prüft DER momentan, ob auch der umgekehrte Weg funktioniert, also, ob auch die Kunden direkt über Whatsapp mit den Reisebüromitarbeitern kommunizieren.

Die Veranstalter Schauinsland-Reisen und FTI dagegen sind bisher noch sehr zurückhaltend in Bezug auf die Kontaktaufnahme per Handy. Schauinsland-Sprecherin Simone Feier-Leist erklärt, dass ihr Unternehmen momentan diesbezüglich keine Überlegungen anstellt. FTI-Sprecherin Susanne Wohlgemuth hält sich bedeckt: „Wir prüfen derzeit alle Möglichkeiten auf ihre Effizienz, aber auch ihre Kundenfreundlichkeit“, sagt sie. Der Kreuzfahrt-Veranstalter Aida dagegen setzt vor allem auf Handy-Apps. „Wir glauben, dass Apps weiter an Relevanz gewinnen“, sagt Kathrin Heitmann. „Die Kunden finden dort unter anderem Panoramabilder von den Schiffen, Videos, aber auch direkte Buchungsmöglichkeiten.“

Für Tui dagegen ist die Konsequenz aus dem Testlauf eine Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein: „Ich möchte die Verzahnung zwischen unseren mobilen Welten und den Reisebüros verstärken“, sagt Gehring. Die Zeiten, als Online-Abteilungen und der stationäre Verkauf ihr eigenes Süppchen kochten, ist in Unternehmen, die zielgerichtet arbeiten, weitgehend vorbei.

Während sich der Kunde im Reisebüro bewusst Zeit nimmt, ist es im Online-Geschäft entscheidend, einen Anreiz zu schaffen, tatsächlich auf der Seite zu bleiben. Der Tui-Online-Chef weiß, dass meist nur noch wenige Fragen offenbleiben, sobald sich die Kunden auf der Homepage für ein Hotel entschieden haben. „Da geht es um Details wie die Zimmergröße oder ob ein Hund mit ins Hotel darf“, sagt Gehring. „Nun müssen wir erreichen, dass der Kunde nicht auf eine andere Seite klickt, um dort die Antwort zu finden.“

Dabei spielen der Live-Chat und indirekt auch das klassische Reisebüro eine entscheidende Rolle. Der Chat ist ein kleiner Kasten auf dem Bildschirm, der den Kunden darauf hinweist, dass er jetzt einem Mitarbeiter Fragen stellen kann, die sofort beantwortet werden. Die Fragen erreichen ein Reisebüro und erst wenn dort die Kapazitäten erschöpft sind, ein Callcenter. „Wir haben in den Filialen mindestens 1000 ausgebildete Fachleute, die es gewohnt sind, solche Fragen zu bearbeiten und mit Kunden umzugehen“, sagt Gehring. „Es wäre ungeschickt, dieses Potenzial nicht zu nutzen.“ Im Idealfall, aber daran arbeitet die IT-Abteilung noch, erhält der Kunde den Mitarbeiter eines Reisebüros in seiner Nähe als Ansprechpartner. Das gilt insbesondere, wenn ein telefonischer Kontakt zustande kommt. „Ich mag es ja auch lieber, wenn jemand genauso redet wie ich selbst“, sagt Gehring.

Es ist schon heute Realität, dass der Zentralrechner außerdem die naheliegenden Überlegungen des Kunden analysiert. „Surft jemand beispielsweise bereits 20 Minuten und ist dreimal auf die Seite mit dem gleichen Hotel gegangen, dann ist klar, dass ihm der entscheidende Trigger fehlt, um tatsächlich zu buchen“, erklärt Gehring. „Vielleicht ist es ja der Preis?“ Um das auszutesten, lässt der Zentralrechner ein Kästchen mit einem 50-Euro-Gutschein für eine Sofortbuchung aufpoppen. Das Gleiche kann passieren, wenn der Rechner erkennt, dass der Kunde mit seinem Mauszeiger nach rechts oben auf das „x“ fährt und die Seite wegklicken will. In Bruchteilen von Sekunden taucht – falls die vom Rechner analysierten Voraussetzungen stimmen – auch jetzt ein Gutschein auf.

Verblüffend zwar, ein wenig distanzlos aber auch. Die neue Online-Welt ist ein bisschen wie ein Date mit einer neuen Bekanntschaft. Bezirzt und umschwärmt zu werden, ist reizvoll. Problematisch wird es manchmal, wenn zu viel Nähe entsteht, oder – in diesem Fall – das „Pling“ der Kurznachricht ein paarmal zu oft ertönt.

