Pommes und Pizza

Widi ist überall. In mehr als 2000 Meter Höhe auf dem Hochötz steht das Schaf im Großformat. Es ist das Maskottchen für die Kinder, die hier Skifahren lernen wollen – beziehungsweise sollen. Hier in Tirol sind überall Familien, topausgestattet, sonnenbebrillt, eingecremt.

Natürlich ist der Schnee auf dem Berg ein völlig anderer als der graue Matsch, den man vielleicht einmal im Jahr in der Stadt zu sehen bekommt. Dieser Schnee glitzert, knirscht, funkelt. Und man bekommt eine Idee davon, wie es sein kann, dass die Inuit 50 verschiedene Wörter für Schnee haben sollen. Auch wenn das nur ein weitverbreiteter Irrglaube ist. Ja, schön ist es.

Wenn bloß das ganze Drumherum nicht wäre. Das war es ja immer, was einen vom Skifahren abgehalten hat: die dicken, farbenfrohen Winterklamotten, Après-Ski mit Hüttenhits, begeisterte Menschen auf der Suche nach der besten Piste. Dann natürlich die schlagenden Argumente: die finanzielle und die Umweltschutz-Seite. Ganz persönlich ist Skifahren eine Sache der Sozialisation: Es gab auch in den 80ern die Klassenkameraden, die mit ihren Eltern nach Ischgl oder so fuhren. Und es gab eben jene Familien, die Sommerurlaub machten und im Winter daheim blieben. Nicht weiter schlimm. Man kann ja nichts vermissen, wenn man es nicht kennt. Aber kann man mit Ende dreißig noch Skifahren lernen? Und wie macht es das vierjährige Kind?

Fredy Trenker, 50 Jahre alt und oben auf dem Berg zu Hause, und Theresa Baoli (16) sind die Skilehrer. „Auf geht’s, hoch auf den Höllenberg“, sagt Fredy. Die Skischuhe sind anprobiert, die Mütze juckt in der Gondel, wohin mit der Brille? Oben angekommen, geht es erst einmal zum Kinderhügel. Puh, durchatmen, das ist er also, der „Höllenberg“. Das sieht einfach aus - mit Zauberteppich (eine Art Supermarktfließband in groß, das einen den Berg wieder hinaufbringt) und Begriffen, die auch Eltern mögen: „Pommes“, wenn die Skier parallel stehen, „Pizza“, wenn die Spitzen aufeinander zeigen. „Pizza“ sieht sehr ungelenk aus, hilft aber beim Stehenbleiben. Gut, dass man das als Erstes lernt.

Die Sonne scheint, der Himmel ist so blau, wie er vielleicht nur im Winter auf dem Berg sein kann. Der Schnee glitzert, ganz weit weg sind Berggipfel. Okay, schon in den ersten zehn Minuten wird klar, warum das manche Menschen mögen. Der Skilehrer Fredy ist quasi auf dem Berg aufgewachsen. Mit drei Jahren stand er zum ersten Mal auf Skiern. „Das hat mir niemand gelernt, da bist einfach draufgestanden“, sagt Fredy. Hach, wenn es doch nur so einfach wäre? Die Eltern heute packen die Kinder auf Ski, haben wenig Zeit, die kurze Urlaubswoche ist voll bepackt. Aber Skifahren kostet viel Geld, und Zeit ist Geld.

Eltern stehen am Rand, stolz wie Oskar

Es geht also los am Kinderübungshügel, an dem zum Glück wenig andere Menschen sind, die von den ersten Fahrversuchen etwas mitbekommen. „Pommes, Pizza“ - immer wieder. Es klappt. Überraschend gut. Auch bei Mutti. Das Aufsteigen auf diesen Zauberteppich ist am schwierigsten. Die Ski, die verflixten Dinger, verhaken sich immer. Schon ein, zwei Stunden später geht es an den Lift. Für Mutter eine Herausforderung, das Kind klemmt sich derweil den Teller des Schlepplifts zwischen die Beine, als habe es nie etwas anderes gemacht.

Von der Idee, jetzt mit Ende dreißig noch Skifahren zu lernen, berichtete man im Vorfeld verschiedenen Freunden. Eine sehr versierte Wintersportfrau empfahl, einfach ein bisschen Skicross im TV zu schauen: „Wenn die hinfallen, stehen die wieder auf. Ganz einfach.“

Na ja, ganz so simpel ist es nicht. Fredy merkt das. Er versucht es mit Motivation: „Perfekt gemacht. Das Einzige ist, dass du jetzt die Angst überwinden musst.“ Das Kind wiederum kennt keine Angst. Sicher an einer roten Stange gleitet es mit Theresa den Berg hinunter. Es hat die Mutter locker lässig überholt.

Warum bekommen Erwachsene nicht so eine Stange, an der sie sich festhalten können? Es gibt dann Zeit zum Durchatmen, Zeit, um absurde Familienszenen zu beobachten. Zwei Kinder quengeln, sie wollen auf den von Schnee bedeckten Spielplatz. Da steht ein riesiger Widi. Der Vater raunt: „Wir haben jetzt echt viel Geld bezahlt, damit ihr Skifahren lernt.“ Das Kind fährt mit Theresa inzwischen ohne Stange den Berg hinunter. „Bis hierher nur Pizza“, ruft Theresa. Das Kind hat die Ski zu einem Dreieck geformt.

Eltern stehen am Rand, stolz wie Oskar, das Smartphone in der Hand. Sie filmen, wie die Kleinen das machen, was die Eltern schon so viele Jahre tun. Andere Kinder werden im Rudel in einer Lokomotive zu „Widis Kids Club“ gefahren. Manche lachen, manche weinen. Zwei Tage haben gereicht, um dem Kind Lust aufs Skifahren zu machen. „Ich will hierherziehen“, sagt das Kind. Die Mutter freut sich auf die Almeinkehr. Die Füße schmerzen, die Kräfte schwinden. Was für ein tolles Gefühl, am Abend aus diesen Stiefeln zu steigen. Und auch wirklich einigermaßen einen Berg runtergekommen zu sein. Schön ist was anderes. Der Muskelkater wird mit Sicherheit kommen am nächsten Tag. Das mit dem Schnee und den Bergen war schon ganz schön. Aber Ski fahren? Widi grinst nur.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018