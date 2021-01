Prächtige Aussicht

Duino ist ein malerisches Städtchen, nördlich von Triest, an der friaulischen Küste der Adria gelegen. Ein schmaler Streifen italienisches Staatsgebiet schiebt sich hier parallel zur slowenischen Grenze bis fast zur istrischen Halbinsel vor. Etwa 9000 Einwohner hat dieser Ort. Die Sprachen durchmischen sich. Von Haus aus wird hier in manchen Familien Italienisch, in anderen Slowenisch

...