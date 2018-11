Preiswerter Winterurlaub

Österreich bietet Skigebiete für den schmalen Geldbeutel. © Lukas Gojda

Winterurlaub muss nicht teuer sein: Wintersportfans freuen sich jetzt schon darauf, morgens als erste auf der Skipiste zu stehen, der Sonne beim Aufgehen zuzuschauen und anschließend den sportlichen Skitag in der Hütte ausklingen zu lassen. Damit die Vorfreude nicht schon an der Kasse endet, hat das Online-Reiseportal www.weg.de geldbeutelfreundliche Skigebiete in Österreich zusammengestellt.

Rangger Köpfle ist der Hausberg der Ferienregion Innsbruck. Mit 17 Pistenkilometern sind die leicht bis mittelschweren Pisten für die ganze Familie geeignet. Wer nicht nur Ski- und Snowboarden möchte, der hat auf der zehn Kilometer langen Naturrodelbahn oder auf den zahlreichen Wanderwegen jede Menge Spaß. Tagesskipass ab 34 Euro für Erwachsene.

Die Skiregion Jungholz bietet auf zehn Pistenkilometern Skifahrern und Snowboardern abwechslungsreiche, leicht bis mittelschwerer Pisten. Zudem bieten zwei kindergesicherte vierer Sesselbahnen und das „N´Ice Bear Land“, ein mit viel Liebe gestaltetes Spieleland für Kinder, ein Skivergnügen für Familien. Tagesskipass ab 32 Euro für Erwachsene.

Das Naturschnee-Skigebiet Glungezer Tulfes, in das Skifahrer und Snowboarder mit der modernen zehner Gondelbahn gelangen, bietet 23 Kilometer Piste und sieben Lifte. Tagesskipass ab 33 Euro für Erwachsene.

Das Skigebiet Laterns Gapfohl in Voralberg bietet mit 27 Kilometern unterschiedliche Schwierigkeitsgrade für die ganze Familie. Neben den Skiabfahrten warten weitere Attraktionen wie eine Naturrodelbahn, geführte Schneeschuhwanderungen und zahlreiche Skitouren. Tagesskipass ab 36 Euro für Erwachsene.

Mit dem Gratisskibus kann das Wintersportgebiet Mutters/Götzens in Innsbruck bequem vom Bahnhof aus erreicht werden. Für Anfänger und Profis stehen hier 16 Kilometer Piste und vier Lifte zur Verfügung. Als erstes Skigebiet in Österreich hat der Mutteralmpark einen permanenten Fat- und Snowbike-Parcour von der Bergstation über die FIS Abfahrt bis zur Mittelstation an. Zudem bietet eine eigene Snow Bike School geführte Fatbike-Touren an. Tagesskipass ab 36 Euro für Erwachsene.

Ein einzigartiges Schneeparkkonzept wartet in Galtür in Paznaun-Ischgl. Das Wintergebiet mit 43 Pistenkilometern, sechs Kilometer Skirouten und zehn Liften bietet auch viel Spaß für die Kleinen, während im „Actionpark“ für Jugendliche eine Geschwindigkeitsmessstrecke lockt. Ein Tagesskipass kostet 38 Euro für Erwachsene. wpr

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.11.2018