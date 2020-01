Qual am Dach der Welt

Anreise

Air India fliegt täglich von Stuttgart via Frankfurt nach Neu-Delhi), ebenso Lufthansa.

Veranstalter

Das Biketeam Freiburg bietet die 18-tägige Reise für 2535 Euro im Doppelzimmer/-zelt an. Im Preis enthalten sind innerindische Flüge, Verpflegung, Übernachtungen in Neu-Delhi und Leh sowie ein Ausflug zum Tadsch Mahal in Agra, www.biketeam-radreisen.de. Eine ähnliche Tour bietet der Schweizer Veranstalter Bike Adventure Tours an, Preis auf Anfrage, www.bike-adventuretours.ch. In Manali gibt es einen Radverleih. Der nur teilweise asphaltierte Highway – 480 Kilometer auf durchschnittlich 4000 Metern über Meereshöhe – vom indischen Manali nach Leh ist die Hauptverkehrsader zwischen den beiden Städten in den Bundesstaaten Himachal Pradesh und Jammu/Kashmir. Sie kann nur zwischen Juni und Mitte September befahren werden. Auf der Tour bewältigen die Biker gut 11 550 Höhenmeter inklusive der 39 Kilometer auf den Kardung-La-Pass.

Unterkunft

Das Ashok Country Resort in Neu-Delhi ist ein ruhiges Hotel außerhalb des Stadtzentrums. Von tropischen Pflanzen umgebener Pool im Garten. Gutes Restaurant. Die Zimmer kosten ab 35 Euro/DZ mit Frühstück, www.ashokcountryresort.com. Stylishe Ausstattung dominieren im Hotel Honeymoon Inn in Manali. DZ ab 45 Euro mit Frühstück, www.honeymooninnmanali.com. In Leh liegt das Hotel Spic n Span nahe der Fußgängerzone. DZ ab 39 Euro mit Frühstück. www.spicnspanladakh.com.

Infos

www.india-tourism.com.