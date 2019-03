Radeln auf dem Marne-Kanal

Neben den kurzen Strecken stößt man in den der Region besonders auf Fernradwege. Der Marne-Kanal verbindet die Champagne mit dem Burgund. Geruhsam verläuft die Strecke auf 196 Kilometern von Vitry-le-François bis nach Cusey oder weiter nach Dijon. Radler durchqueren dabei die Haute-Marne, die mit der unberührten Natur als Geheimtipp für Entdecker gilt. Entlang des Kanals führen grüne Radwege, die nur Radlern vorbehalten sind. Zwischen Vitry-le-François und Saint-Dizier bietet sich die Gelegenheit für einen Schlenker. In der Nähe ist gleich der Lac de Der. Eine Rundtour um den See bietet sich an. Eine weitere schöne Verbindungsmöglichkeit gibt es bei Langres.

Ein Katzensprung vom Käsestädtchen befindet sich die Maas-Quelle in Pouilly-en-Bassigny. Hier startet der als Eurovelo 19 klassifizierte Maas-Radweg, der auf 1152 Kilometer drei Länder durchquert. Allein 444 Kilometer verlaufen durch die Champagne, Lothringen und die Ardennen, bevor es Richtung Nordsee geht (www.champagne-ardenne-tourismus.de).

