Radler am Wasser

München, so war man gewarnt worden, ist für Radfahrer die Hölle: ein einziges Verkehrschaos, beherrscht von wild gewordenen Autolenkern, die sich um die Pole-Position an der Ampel und um die letzten Parkplätze rangeln. Nicht zu vergessen die Straßenkampfradler, die hier ihr tägliches Überlebenstraining absolvieren. Tatsächlich genügen dem mit dem Zug angereisten Radler ein paar Pedalumdrehungen, um zu erkennen, dass die Warnung nicht aus der Luft gegriffen ist. Welchen Stellenwert der nichtmotorisierte Verkehr in der Freistaat-Metropole hat, sieht man schon an den lächerlich winzigen Räumen, die man am Bahnhof für abgestellte Räder bereithält. Statt an einer urbanen Schlüsselstelle intelligenter Verkehrslösungen meint man vor einer Sammelstelle für Alteisen zu stehen, an der die deponierten Tretrahmen bis zur Entsorgung dichter und dichter zusammengeschoben werden.

München hat aber auch ein anderes Gesicht: Vom Bahnhof aus braucht der Tourenradler gerade mal zehn Minuten, um in ein Idyll des Langsamverkehrs einzutauchen. Wem es an der Feldherrnhalle gelingt, die vielen Japanergruppen unfallfrei zu umkreisen, dem steht nun einer der größten und berühmtesten innerstädtischen Parks der Welt offen. Im Englischen Garten ist es dem amerikanischen Landschaftsarchitekten Graf Rumford vor mehr als 220 Jahren gelungen, Natur so lebendig zu inszenieren, dass man den von der Isar abgezweigten Wassergraben für einen echten Wildbach hält. Erstaunlich, wie schnell die bayerische Motorenwelt vergessen ist. Und noch erstaunlicher, dass man von hier aus für Stunden dem grünen Band der Isar folgen kann.

Die in München beginnenden und endenden Wasserradlwege machen ihrem Namen also alle Ehre. Sie bestehen aus drei großen Rundtouren, auf denen Langstreckenradler auch unbekanntere Ecken Oberbayerns kennenlernen können. Die Hopfen- und Bierschleife ist mit 260 Kilometern die kürzeste und leichteste. Sie führt durch das Isartal nach Freising, quert dann die Hallertau in Richtung Donau, um deren Lauf bis ins hübsche Neuburg zu folgen. Von dort geht es über die Spargel-Destination Schrobenhausen und Dachau zum Ausgangspunkt zurück.

Der allgemeinen Mode folgend versuchen sich die Touristiker auch beim neu eröffneten Radweg-Trio am Erlebniskonzept des Storytelling: Es besteht darin, dem Gast in Prospekten und auf Stelltafeln zu erzählen, was es mit der Region auf sich hat. Das soll ihm einen tieferen Zugang zu Geschichte und Gegenwart der Region verschaffen, eine alle Sinne umfassende Beziehung zu der Welt, durch die er sich bewegt. Bis die geplanten Infotafeln im Gelände stehen, werden ein paar Monate ins Land gehen. Auf der Strecke nach Freising ist man froh, dass einem nichts erzählt wird. Hier spricht nämlich alles für sich: Auf gut befahrbaren Wegen folgt man dem schmalen Naturschutz-Korridor der Isarauen, fern von Siedlungen, Straßengeflechten und Freizeitparks, aber auch von Lokalen. Dass man überall im Land dazu übergegangen ist, drei Meter breite Asphaltstreifen in die Flussauen zu legen, erscheint einem hier wie ein böser Scherz. Weil seine Oberfläche aus feinstem Kalkschotter besteht, passt der Radweg bestens zu den hellen Kieselstränden und -inseln, die der Isar ihren Charme geben.

Unterhalb des Freisinger Klosterbergs ist es mit dem Naturerlebnis dann vorbei. Eine Unterführung bringt den Flussradler in die städtische Verkehrswelt zurück. Vom Kulissenwechsel noch ganz benommen, sitzt er wenig später vor einem Erzeugnis aus dem Hause Weihenstephan, der in der Bischofsstadt ansässigen ältesten Bierbrauerei der Welt. Irgendwann kommt er ins Grübeln: So idyllisch kann es in den nächsten Tagen nicht bleiben. Morgen wird es wohl ernst, müssen die traumverlorenen Isarauen verlassen werden, geht es quer übers Land und auf und ab.

Tatsächlich ist auf der Etappe nach Ingolstadt alles ganz anders. Aus den bezaubernden Naturwegen sind breite Asphaltstreifen geworden, die man sich mit dem landwirtschaftlichen Verkehr und dem einen oder anderen Anlieger teilen muss. Das arkadenhafte Blätterdach ist der offenen Landschaft gewichen, der Horizont hat sich geweitet, das Auge erfreut sich am weiß-blauen Himmel.

Langsam begreift man auch, warum der Fernradweg „Hopfen- und Bierschleife“ heißt. Nicht etwa, weil man in von nichts mehr träumt als von einer kühlen Maß, sondern weil es sich bei der Hallertau um das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet Deutschlands handelt – und weil der Radweg an Brauhäusern und ihren hübschen Biergärten vorbeiführt. Das brautechnische Ballungsgebiet liegt zwischen Au und Wolnzach.

Szenenwechsel an der Donau. Im Unterschied zur munter dahinströmenden Isar trifft man hier auf einen Wasserlauf, dem jede Wildheit ausgetrieben wurde. Wo einmal ein mächtiger Fluss seinem fernen Ziel entgegenschäumte, gähnt heute ein in die Länge gezogenes Staubecken, in dem das nasse Element zur Stromproduktion zwischengelagert wird. Entsprechend kann von Fließgeschwindigkeit kaum die Rede sein. Das Wasser dümpelt zwischen drögen Dämmen auf die nächste Sperrmauer zu. Entschädigt wird man einmal mehr durch Straßenferne und Wassernähe, was bei deutschen Flussradwegen nicht selbstverständlich ist. Zu den atmosphärischen Glanzlichtern gehören die Dammwege rund um Vohburg, auf denen man still in sich ruhende Auwiesen passiert.

Einen weiteren Höhepunkt erlebt der Wasser-Radler kurz vor Neuburg. An diesem Flussabschnitt wurde in den letzten Jahren das umfangreichste Dynamisierungsprojekt der Republik umgesetzt. Um den Schaden zu begrenzen, den der Einbau der Staustufen verursacht hatte, reaktivierte man ein früheres Gerinne, indem man Wasser aus dem Kanal in den Auwald leitete und damit eines der beiden Stauwehre umging. Wer sich Neuburg auf dem Donaudamm nähert, kommt an zwei Ausleitungsbauwerken vorbei: dem Wehr für ökologische Flutungen sowie dem mit einer Fischtreppe versehenen Auslass des neuen Umgehungsbachs. Viele Kilometer später nähert man sich wieder München. Genau wie zu Beginn wird der Radler auch diesmal von bezaubernden Parks überrascht – Schloss Blutenburg und Nymphenburg sowie dem weitläufigen Hirschgarten. Schließlich bleiben noch fünf Kilometer bis zum Bahnhof, ein Wiedereinstieg in die Verkehrshölle, über den man sich nur mit der Aussicht auf das Münchener Brauereiviertel trösten kann.

