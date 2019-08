Region auf zwei Rädern genießen

Verträumte Hügel mit Weingärten, dazwischen Ebenen mit Kürbisäckern und Blumenwiesen, Offroad-Trails oder bequemer Radwanderweg am Fluss entlang – die Südsteiermark ist wie geschaffen dafür, die zauberhafte Landschaft radelnd zu entdecken. Ob mit Muskelkraft oder per E-Bike: Hier kommen Genießer wie auch sportlich Ambitionierte voll auf ihre Kosten.

Gut ausgebautes Wegenetz

Das gut ausgebaute Fahrrad-Wegenetz führt durch romantische Flusstäler, entlang der Weinstraßen, weiter ins Nachbarland Slowenien oder steil hinauf zum höchsten Weinbauort Kitzeck. Die Wege sind gesäumt von Weingütern und Buschenschänken. Warum nicht zwischendurch eine Kernölmühle entdecken, Steiermarks einzige Römerstadt oder eine Straußenfarm? Egal ob die Tour über flache oder hügelige Passagen führt – mit E-Bikes wird das Radeln in jedem Fall zum mühelosen Vergnügen für Jung und Alt.

Auf einer Länge von rund 75 Kilometern führt die Weinstraßen-Tour mitten durch die Weinberge, gesäumt von zahlreichen Buschenschänken und Weinbaubetrieben, die zur genussvollen Einkehr einladen. Von der Weinbaugemeinde Gamlitz ausgehend, führt die Tour nach Großklein, entlang der Flüsse Saggau und Sulm Richtung Leibnitz. Entlang der Mur geht es zur legendären Südsteirischen Weinstraße. Nach einem traumhaften Rundumblick auf slowenischem Territorium geht es am Lubekogel vorbei zurück nach Gamlitz. Kürzere Varianten führen über 49, 32 oder 25 Kilometer, in Summe werden 1000 Höhenmeter bezwungen.

Eine Zeitreise führt zu noch wenig bekannten Highlights im Sausal: Eine hallstattzeitliche Siedlung sowie ein Gräberfeld entführen 2800 Jahre in die Vergangenheit. Weiter geht es zum nachgebauten keltischen Wehrturm in Heimschuh, am idyllischen Sulmsee vorbei bis zu den Überresten eines römischen Tempels der einst bedeutenden Siedlung Flavia Solva. Im Tempelmuseum sind Funde von der Steinzeit bis in die Spätantike ausgestellt. Die Länge beträgt 25 Kilometer.

Der Murradweg gilt unter Kennern als der landschaftlich abwechslungsreichste Flussradweg im Alpenraum. Familien wie auch weniger trainierte Personen bewältigen flussabwärts problemlos die Route von Graz über Wildon und Leibnitz bis nach Bad Radkersburg. Die Länge von Graz nach Bad Radkersburg beträgt rund 90 Kilometer.

An 15 Verleihstationen stehen insgesamt mehr als 100 E-Bikes zur Verfügung. art

