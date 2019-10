Reif für karibische Träume

Das Boot tuckert träge durch die Hafenanlage Cartagenas, vorbei an Touristenfähren und dem Marinestützpunkt des Militärs. Pelikane setzen zum Sinkflug an. Es ist heiß und die Luftfeuchtigkeit kommt einem tropischen Gewächshaus gleich. Die Meeresbrise bringt vorübergehend Erfrischung. Nach 20 Minuten gibt der Kapitän auf dem Oberdeck Vollgas und lässt die Altstadtmauern der sogenannten Perle der Karibik hinter sich. Zwei Stunden pflügt das Speedboot durch die Wellen des Karibischen Meeres vor der Küste des Departamento Bolívar. Es ist auf dem Weg zur Isla Múcura.

Das kleine Eiland ist Teil des San-Bernardo-Archipels, eine zehn Inseln umfassende Gruppe vor der kolumbianischen Karibikküste. Während Cartagena, berühmt für seinen kolonialen Charme, aus allen Nähten platzt, ist die Stimmung auf der Insel angenehm friedlich. Die Islas de San Bernardo sind noch nicht überlaufen wie die benachbarten Islas del Rosario, die näher an Cartagena liegen und für Tagesausflüge lohnen. Wiederkehrende Touristen berichten von Stränden, die Legebatterien ähneln. Dazwischen Händler mit Kühlboxen, die Eis am Stiel, Bier und vor allem Wasser verkaufen.

Die Isla Múcura ist schwieriger zu erreichen. Der Platz ist begrenzt und in den einschlägigen Reiseführern ist sie weniger prominent gesetzt. Am Pier empfängt die Tochter des einzigen Restaurantbesitzers auf der Insel die Ankömmlinge und wirbt dafür, nicht die Touren der Beherbergungsbetriebe zu buchen. Einer der Höhepunkte sind nächtliche Bootsfahrten. Rund um die Insel stromert Phytoplankton umher und lockt mit phosphoreszierendem Leuchten. Stattdessen böten sich Touren mit Einheimischen an, die sich besser auskennen, und das Geld bleibt so auf der Insel. Sie wohnt im Dorf und bringt die Gäste bis zum Gelände des Hostels, das viel mehr ist als eine einfache Absteige für Rucksacktouristen. Es ist das größte Areal auf der Insel.

Zwischen Palmen stehen Pfahlbauten

„Die Menschen hier haben zwei Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen: Fischen oder eine Arbeit im Tourismus finden“, sagt der silberhaarige, dunkelhäutige Mann, ein Bär mit dem passenden Namen Ariel. Er ist Bootskapitän, stammt von der Isla Múcura und fährt Touristen mit seinem Boot zum Schnorcheln hinaus aufs offene Meer. Ein kleines Riff erstreckt sich dort, dadurch ist der Wellengang an den feinen Sandstränden angenehm ruhig.

Neben schnorchelnden Besuchern ankert ein kleines Fischerboot. Drei drahtige junge Männer tauchen um ein auf dem flachen Meeresgrund gespanntes Netz herum. Während seine Gäste sich von der Runde im Wasser erholen, nimmt Ariel ein Dutzend noch zappelnder Fische in Empfang. Sie landen einige Stunden später auf dem Mittagstisch.

„Mojarras“, vermutet eine kolumbianische Touristin aus der Hafenstadt Barranquilla beim Essen. Ob es sie nicht störe, dass seit einigen Jahren viele Touristen an die kolumbianische Karibikküste kämen? „Es stimmt, seit einigen Jahren kommen nicht nur Touristen aus Lateinamerika, sondern aus der ganzen Welt, vor allem Europa.“ An den Stränden nahe Cartagena, etwa Barú oder Playa Grande, ist es viel zu voll geworden, Kolumbianer gehen kaum noch hin. Allerdings bringe der Tourismus Geld in das Land. Das schaffe Arbeitsplätze.

Zwischen Kokospalmen recken sich hölzerne Pfahlbauten in die Höhe, bedeckt mit raschelnden, mannshohen Palmenbüscheln. Die Wege sind übersät mit den Kalkresten abgestorbener Korallen, an den Stränden türmen sich Muscheln von der Größe einer Wassermelone. Die gesamte Anlage ist von einem pflanzenumwucherten Zaun umgeben, der den Strand für den Rest der Insel unzugänglich macht. Direkt hinter dem Zaun: das einzige Dorf der Insel. Hinter dem Eingangstor achtet ein Torwächter penibel darauf, wer in die Anlage kommt. Am Pförtnerhäuschen hängen Listen mit den Gästen.

Auf der Insel geht es ruhig zu. Zumindest in den strandnahen Bereichen, an denen die Touristen in der Sonne liegen. Die meisten stammen aus Lateinamerika, eine Handvoll Kolumbianer suchen Erholung in der Karibik. In den hinteren Bereichen der Anlage bauen Angestellte weitere Hütten für noch mehr Touristen. Die hölzernen Gerippe neuer Cabañas sind ebenso zu erkennen wie großflächige Hütten, die die Arbeiter vermutlich als neue Schlafsäle mit Hängematten für den geneigten Backpacker herrichten.

Nachts braust der Wind um die Hütten, deren Dächer aus Palmenwedeln bestehen. Dazwischen huschen Leguane umher, die die Momente ohne Touristen abzupassen versuchen, um rasch von einer Palme zur nächsten zu watscheln – was ihnen selten gelingt.

Am öffentlichen Strand legen Tagesausflügler der Nachbarinseln an, essen auf Plastikstühlen frisch Gegrilltes und trinken von Festland herübergeschifftes Bier. Daneben führt ein Pfad mit der vielversprechenden Aufschrift „Brooklyn Beach“ in eine Sackgasse aus Mangroven. Eine Gruppe Radfahrer dreht, angeführt von einer weiß gekleideten Dame in der Kluft des großen Club-Hotels nebenan, eine Runde und hinterlässt Fragezeichen in den Augen der übrigen Besucher. Auf einer 800 Meter langen Insel hält sich der Sinn einer Radtour wohl in Grenzen.

Seit der offiziellen Beilegung des Konfliktes zwischen der Farc und dem kolumbianischen Staat bemüht sich dieser, die touristische Entwicklung voranzutreiben. Auch die Islas de San Bernardo sollen daran partizipieren. Rund 400 Millionen Pesos investiert die Regierung bis in das Jahr 2020 in die touristische Infrastruktur, etwas mehr als 100 000 Euro.

Eine Infrastruktur, die es in Cartagena schon längst gibt. Die ehemalige Kolonialstadt der Spanier ist nach wie vor einer der größten Warenumschlagplätze an der Küste und durch ihre malerische Altstadt Anziehungspunkt für zahlreiche Touristen. Die Devisen der großen Hotelketten in den Touristenzentren wie Cartagena fließen allerdings häufig zurück ins Ausland.

Die Isla Múcura ist wie der gesamte Archipel San Bernardo ein noch verstecktes Juwel in den hellblauen Gewässern der Karibik. Die Urlauber werden eines Tages auch hier anlanden. Bis dahin bleibt die Insel ein romantisches Kleinod vor den Toren kolumbianischer Touristenzentren.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019