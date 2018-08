Reise-Bücher

Norwegen-Basics für Einsteiger

„Für ferne Länder interessierte ich mich schon lange, doch keines begeisterte mich so wie jenes, das in dem Buch auf meinem Schoß aus vielen Bildern zu mir sprach“, beschreibt Martin Schmidt seinen ersten Kontakt mit Norwegen. Viele Jahre später haben er und Fotograf Thomas Härtrich selbst ein Buch mit vielen Bildern zusammengestellt, das die „Sehnsucht Norwegen“ wohl gleichermaßen locken wie befriedigen soll. Mit vielen Fotos von Fjorden, verschneiten Hügeln und traditionellen roten Häuschen soll das geschehen – also dem, was man von Norwegen eben erwartet. Es sind ansprechende Fotos, die im Buch verteilt wurden, allerdings kommen sie nicht so zur Geltung, wie sie es verdient hätten. Im Buch ist sehr viel los, das Auge springt rastlos von verschiedenen Schriften zu unterschiedlichen Bildformaten und eingestreuten Textblöcken. Das Buch, in dessen Reihe auch Ausgaben zu Südafrika und Island erschienen sind, bleibt unkonkret. Für einen Fotoband sind es zu wenig großformatige Fotos, für einen Reiseführer zu wenig konkrete Reisehinweise. Wer als Norwegen-Einsteiger allerdings von allem ein bisschen haben will, der ist mit diesem Werk gut beraten. jav

Info: Thomas Härtrich, Martin Schmidt: Sehnsucht Norwegen. Bruckmann Verlag, 30 Euro

Wandern ohne Grenzen

Der Lago Maggiore ist nach dem Gardasee Italiens zweitgrößter See. Sein Westufer gehört zum Piemont, das Ostufer zur Lombardei. Ein Fünftel der Fläche liegt in der Schweiz - im Kanton Tessin. Und so ahnt man es schon: Die Landschaft ist extrem vielseitig. Der nördliche Schweizer Teil zieht sich bis in die schroffen Alpen, im Süden reicht der See bis an die sanfte Po-Ebene. Dazwischen Berge und Täler, Wasserfälle und Schluchten, Kastanienwälder und immer wieder atemberaubende Ausblicke. Wie etwa vom Monte Morissolo, genannt auch das Matterhorn von Cannero. Von dort fällt der Blick 1000 Meter hinab zum Lago. Vom Ufer bis in die Gipfelregionen mit 2000 Metern durchquert man verschiedene Klimazonen. Der Wanderführer weist Familien mit Kindern ebenso den Weg wie routinierten Bergwanderern. Die 35 vorgestellten Routen sind in vier Schwierigkeitskategorien unterteilt. Zu jeder Route gibt es Tipps zu Ausrüstung, Einkehr- und Anreisemöglichkeiten. Für alle Touren gibt es GPS-Tracks. Gutes Kartenmaterial und schöne Fotos machen Lust, sofort loszustiefeln. amo

Info: Silke Hertel: Lago Maggiore Wanderführer. Michael Müller Verlag, 14,90 Euro

1001 Gründe für den Iran

Zugegeben, es ist keine belegte Zahl. Aber die Lektüre des jüngsten Reiseführers „Iran“ bietet gefühlt 1001 Gründe, dieses Land zu erkunden. Extrem kompakt gepackt, schafft es der Iran-kundige Autor, die Vielfalt des Landes, die von Hochgebirge bis Sandstrand und von Wüste bis Dschungel reicht, darzustellen. Nicht in aller Ausführlichkeit, aber detailliert und bebildert genug, um viel Neugier zu wecken auf quirlige Basare, prächtige Paläste und uralte Tempel. Dabei verschweigt das nur 150 Seiten starke Büchlein im handlichen Format nichts von all den Widersprüchen, die den Iran und unser Verhältnis zu dem Land prägen. Ohne zu werten, erklärt Autor Weiss, was geht und was nicht und warum. Wer damit liebäugelt, den Iran zu besuchen, bekommt hier einen guten Überblick samt Vorschlägen, wie man sich selbstständig auf verschiedenen Themenrouten durchs Land bewegt. Schön auch die Tipps, wo man zwischendurch entspannen kann und was es an Sehenswertem gratis gibt. Wer tiefer in die jahrtausendealte Geschichte eintauchen will, muss Literatur ergänzen – oder hinfahren und selber schauen. bb

Info: Walter M. Weiss: Marco Polo Iran. Mairdumont Verlag Ostfildern, 12,99 Euro

Liebeserklärung an Costa Rica

Ein Land, das seine Armee abgeschafft hat und die immerwährende, unbewaffnete Neutralität in der Verfassung festgeschrieben hat. Ein Land mit Stränden an gleich zwei Weltmeeren, mit aktiven Vulkanen, intaktem Dschungel und farbenprächtiger Tierwelt. Das alles geschützt und bewahrt in zahlreichen Nationalparks - das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Der Bildatlas „Costa Rica“ ist eine Liebeserklärung an das mittelamerikanische Land, das sich klein und friedlich zwischen den großen und mitunter unruhigen Nachbarn Nicaragua und Panama behauptet. Die Bilderstrecke zu Beginn macht süchtig nach mehr, und die Lektüre der folgenden 100 Seiten voller Bilder, Reportagen, Geschichte und Tipps lindert die Sehnsucht nach dem Paradies nur kurz. Man könnte sich spontan in das Land verlieben, wäre da nicht doch noch ein kleiner Unterschied zwischen Bilderbuch und feuchtheißer Realität, zwischen blumigen Worten und holprigen Straßen. Wer hinfahren möchte, bekommt hier viele Appetithäppchen – um die Reiseapotheke sollte er sich aber vorher noch gesondert kümmern. bb

Info: M. Sasse, J. Müssig: Costa Rica Bildatlas. DuMont Reiseverlag, 9,95 Euro

Roadtrip mit Hund

Reisen ist die fiebrige Leidenschaft von Belinda. Doch leider ist der Mann ihres Herzens weg und es stellt sich die Frage, mit wem die Journalistin und Bloggerin nun verreist. Der neue Gefährte im Leben der abenteuerlustigen Frau wird Bodie. Nur ist der leider ein Hund. Doch warum nicht ein Roadtrip mit Hund? Also besorgt sich Belinda ein hundefreundliches Auto und startet ihre große Abenteuerreise entlang der Westküste Amerikas. Frau und Hund lernen auf der Fahrt die schönsten Strände, die interessantesten Bäume, die skurrilsten Bewohner und die hundefreundlichsten Hotels kennen. Und der Leser erfährt Erstaunliches: zum Beispiel, dass es in San Francisco mehr Hunde als Kinder gibt und dass der Hundebesitzer dort tatsächlich „Erziehungsberechtigter“ heißt. Das Buch taugt als Reisereportage ebenso wie als vergnüglicher Hunderoman. Im Übrigen haben Belinda und Bodie seit dieser ersten Reise noch 30 weitere US-Bundesstaaten zusammen bereist und betreiben mittlerweile eine Hunde-Reisewebsite namens „Bodie on the Road“. Im Anhang des Buches finden sich viele gute Tipps rund ums Reisen mit Hund und sinnvolle Ratschläge für einen Restaurantbesuch mit Hund. apf

Info: B. Jones: Unterwegs mit Bodie. Eine Frau, ein Hund, eine Reise. Benevento Verlag, 16 Euro