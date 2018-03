reise-notizen

Anzeige

Eine neue Aktivreise nach Polen bietet der Nordeuropa-Spezialist Schnieder Reisen in diesem Sommer an. Beim „Wandern in der Hohen Tatra“ sind die Teilnehmer individuell unterwegs, Gepäcktransport und vorgebuchte Hotels gehören aber zum Service dieses Reiseangebots. In Krakau nehmen die Wanderer ihr Karten- und Informationsmaterial in Empfang und lernen die Stadt während einer geführten Besichtigung kennen. Weiter geht es mit Bus und Bahn nach Zakopane, von wo aus die ersten Tagestouren in die Berge führen, unter anderem auf den Gipfel Kasprowy Wierch. Nach einem Quartierwechsel steht die Umgebung von Szcawnica auf dem Programm, etwa bei einer Wanderung auf dem Plieninger Weg und einer Floßfahrt auf dem Fluss Dunajec. Für die 7-tägige Wanderreise wird eine mittlere bis gute Kondition vorausgesetzt bei Tagesetappen von fünf bis sieben Stunden. Die Tour findet vom 6. bis 12. Mai 2018 statt und kostet ab 698 Euro ohne Anreise. Mehr Auskünfte unter www.schnieder-reisen.de, Tel. 040 / 3 80 20 60.

Japans südliche Inseln

Weiße Sandstrände, türkisblaues Meer und Tauchreviere mit artenreichen Korallenriffen finden Reisende auf dem weniger bekannten Archipel der Yaeyama-Inseln. Die 23 Inseln liegen 1900 Kilometer von Tokio entfernt, drei davon werden beim „Inselhüpfen im tropischen Süden Japans“ besucht. Auf der 16-tägigen Privatreise von Geoplan sind die Reisenden im Iriomote-Ishigaki-Nationalpark unterwegs, der sich über mehrere Inseln und Wasserflächen erstreckt, und erleben beeindruckende Mangrovenwälder und Korallenriffe. Die Hauptinsel Ishigaki ist als Taucher- und Schnorchler-Revier bekannt, in dem auch Manta-Rochen leben. Iriomote ist zum Großteil von subtropischem Dschungel bedeckt und Lebensraum seltener Wildtiere wie der scheuen Iriomote-Wildkatze. Entspannung an den Stränden der kleinen Insel Taketomi beschließt die Reise, die auch an die individuellen Wünsche der Gäste angepasst werden kann. Infos gibt es beim Reiseveranstalter, Tel. 030 / 34 64 98 10, www.geoplan-reisen.de.

Was blüht denn da?

Im Frühjahr verwandelt sich das Alte Land nördlich von Hamburg wieder in ein rosa-weißes Blütenmeer, wenn ab Ende April im größten Obstanbaugebiet des Nordens 20 Millionen Obstbäume ihre Blüten entfalten. Das Naturschauspiel lässt sich auf Rad- und Wanderausflügen genießen, vor allem auf den zwölf ausgeschilderten Themenrouten von 35 bis 65 Kilometer Länge. Eine davon, die „Obstroute“, leitet in zwei Schleifen Radfahrer mitten durch Obstplantagen, entlang der Elbe und der Flüsschen Schwinge, Lühe und Este. Vorbei an schönen Obsthöfen, der Hogendiekbrücke und dem Lühe-Anleger geht es nach Jork zu Fachwerkensemble und dem „Museum Altes Land“. Am Ende der Touren lohnt ein Spaziergang durch die Altstädte von Stade oder Buxtehude. Ab dem 14. April fährt auch der Elbe-Radwanderbus wieder, der Wanderer und Fahrradfahrer samt ihren Zweirädern zu den schönsten Orten und Wegen bringt. Eine neue Tourenplaner-App (www.tourenplaner-altesland.de) und die Website www.urlaubsregion-altesland.de/obstbluete-ernte.html geben weitere Infos.

