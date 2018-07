Reise-Notizen

Anzeige

Keine Hektik und kein Leistungsdruck erwarten Wanderer, wenn sie in Kärnten auf den neuen Slow Trails unterwegs sind. Statt Höhenmeter zu zählen und schweißtreibende Anstiege zu fürchten, geht es auf sanften Pfaden entspannt am See entlang, durch Moos- und Moorlandschaften, zu Aussichtspunkten und Naturschauplätzen. Das neue Wandererlebnis wird in sechs Kärntner Seenlandschaften auf 16 Slow Trails angeboten, die zum Teil noch bis Ende des Jahres fertiggestellt werden. Die Kurzwanderwege in Seenähe sind nicht länger als zehn Kilometer, es werden nie mehr als 300 Höhenmeter erklommen und auf keinem ist man länger als drei Stunden unterwegs. Sitzbänke, Plattformen, Hängematten und Badeplätze laden zu Pausen ein. Wer der Ausschilderung mit zwei Bootspanten folgt, kommt zum Beispiel am Klopeiner See nach 3,5 Kilometern zu einem der schönsten Aussichtsplätze Südkärntens auf dem Kitzelberg. Weitere Informationen unter www.kaernten.at/wandern/slow-trails.

Flexible Fernreisen

In nahezu 50 Länder auf allen Kontinenten führt der Veranstalter „Erlebe Fernreisen“ seine Kunden mit einem flexiblen Reisekonzept. Aus mehr als 1000 Bausteinen können die Reisenden ihre Wunschreise kombinieren. Dabei werden sie von Reisespezialisten beraten, die sich in zwei oder drei Destinationen sehr gut auskennen. Wer etwa Südostasien oder die Karibik wie ein Individual-Tourist erleben möchte, dabei aber die Sicherheit und Bequemlichkeit einer Pauschalreise schätzt, der kann sich mit den Reisebausteinen eine Tour zusammenstellen lassen wie die „Öko-Trekkingtour bei Luang Namtha“. Dabei geht es vier Tage mit einem einheimischen Guide durch den Nam Ha Nationalpark, übernachtet wird in einem der kleinen Dörfer bei Einheimischen. Oder die individuelle Mietwagen-Rundreise „Highlights und verborgene Schätze“, bei der die Reggae-Insel Jamaika umrundet wird. Neben Rafting auf dem Rio Grande könnte ein Reisebaustein auch ein Kochkurs sein, um die Zubereitung des Nationalgerichtes „Jerk Chicken“ zu erlernen. Mehr Informationen zum „Erlebe“-Konzept und den Reisebausteinen unter www.erlebe-fernreisen.de, Tel. 0 28 37 / 6 63 80.

Radeln, wo das Bier wächst

Auf drei Themenschleifen des neuen Fernradweges „Wasserradlwege“ geht es diesen Sommer gut 1200 Kilometer durch Oberbayern. Auf der Südostschleife begegnet den Radlern immer wieder das Salz, auf der Südwestschleife stehen Kunst&Kultur im Mittelpunkt und auf der Nordschleife Hopfen und Bier. Gemeinsam ist allen drei Routen das Thema Wasser, das mal als Fluss, mal als Badesee oder sogar als Wakeboarder-Hotspot am Wegesrand für Abkühlung sorgt. Dreh und Angelpunkt ist München, von wo auch die Hopfenschleife startet. Sie führt über Ingolstadt und Schrobenhausen nach Freising und mitten in die Hallertau, dem größten zusammenhängenden Hopfenanbaugebiet der Welt. In den Sommermonaten gibt es auf der 260 Kilometer langen Strecke viel zu sehen und zu schmecken, aber auch einiges zu erfahren. Im Hopfenmuseum etwa, bei einer Hopfen- und Hofführung oder bei Bierproben in Brauereien wie einer der ältesten in Weihenstephan oder einer ganz jungen in Wolnzach. Die ausführlichen Beschreibungen der Themenschleifen, Infos zu Bett&Bike-Unterkünften, Radverleih, Bahnhöfen und Werkstätten sind unter www.oberbayern.de/wasserradlwege zu finden.