reise-notizen

Wer testet den Winter?

Winterurlaub in den Bergen, wie man ihn von früher vielleicht noch kennt, wollen die Partner der europaweiten Kooperation „Best of Winter“ heute wieder anbieten. Um zu testen, ob das Konzept aufgeht und sich fernab vom Ski-Zirkus und Partyrummel in den teilnehmenden Regionen schöne Wintergefühle einstellen, können sich Zweierteams aus Freunden, Partnern oder Verwandten bewerben. Wer den Zuschlag erhält, bezahlt nur An- und Abreise. Unterkunft, Verpflegung und Ausrüstung sind gratis. Vom 20. bis 26. Januar 2019 werden die Test-Teams in je zwei Regionen geschickt: in die Alpenwelt Karwendel und in den Naturpark Ammergauer Alpen, ins Bergsteigerdorf Mallnitz in Kärnten sowie ins Langlaufgebiet Osttirol oder ins Großarltal im Salzburger Land plus Dachstein im Salzkammergut. Von ihren Erlebnissen beim sanften Wintersport berichten die Teams in einem eigens dafür eingerichteten Blog. Bewerbungen können bis 7. Dezember per E-Mail oder auf dem Postweg an „Best of Wandern“ gerichtet werden. Infos unter Tel. 0221/ 2824406, www.best-of-winter.com.

Training fürs Gelände

Die ersten Schwünge abseits der Piste können Skitouren-Anfänger mit professioneller Unterstützung ganz entspannt angehen. In Sellrain/Kühtai in Österreich bietet Hauser Exkursionen an drei Terminen im Januar 2019 eine Basisausbildung für den Umstieg von der Piste auf das freie Gelände an. Während des dreitägigen Kurses lernen die Teilnehmer das spezielle Abfahren in jeder Schneeart vor allem durch Learning by Doing. Aber auch Einweisungen in Aufstiegs- und Abfahrtstechnik, Basiswissen in Lawinenkunde und Notfallübungen stehen auf dem Stundenplan. Das Erlernte wird auf leichten Skitouren umgesetzt, etwa beim Aufstieg auf den Pirchkogel oder den Mitterzaigerkogel und beim Hinabschwingen ins Tal. Die Kurse (Reisenummer ATB67) mit einem ausgebildeten Berg- und Skiführer sowie der Ausrüstung kosten 295 Euro, die Unterkunft kann dazu gebucht werden. Mehr bei Hauser, Telefon 089 / 2 35 00 60, Internet: www.hauser-exkursionen.de.

Wandern an der Costa Brava

Abseits der großen Orte führt eine neue individuelle Wanderreise zu den ursprünglichen und naturbelassenen Orten der Costa Brava. Auf der Tour erkunden die Teilnehmer den Fernwanderweg GR 92, der von der französischen Grenze entlang der Küste Kataloniens führt. Auf der Strecke, die der Spezialveranstalter Sento Wanderreisen anbietet, werden zehn Tage lang wilde Küstenlandschaften mit ruhigen Buchten und bizarren Felsformationen sowie Naturparks und mittelalterliche Dörfer im Hinterland erkundet, im eigenen Tempo ohne Reiseleitung, aber mit Kartenmaterial und Wanderbeschreibungen. Der Tagesrucksack genügt, denn das Gepäck wird in die vorgebuchten Unterkünfte transportiert. Die Tour ist besonders im April, Mai, September und Oktober zu empfehlen, die An- und Abreise mit Flug und Zug kann ebenfalls beim Veranstalter gebucht werden. Weitere Wanderreisen für kleine Gruppen und detaillierte Beschreibungen der neuen Tour „Wandern Costa Brava“ sind unter www.sento-wanderreisen.de zu finden.

Auf neuen Spuren

Im Chiemgau werden kleine und große Langläufer in diesem Winter mit besonderen Angeboten erwartet. In Reit im Winkl findet vom 14. bis 16. Dezember das erste Langlauf-Opening statt. Neben Workshops, Skitests, Geschwindigkeitsmessungen und Schnupperkursen gibt es auch die Möglichkeit, an Teamwettbewerben mit Spitzensportlern wie Tobias Angerer und Fritz Fischer teilzunehmen. Außerdem soll in diesem Winter die erste Kinder-Langlaufloipe dem Nachwuchs zwischen vier und acht Jahren den Spaß am Langlaufen mit einer passenden Spurbreite vermitteln. Ein Pistenbully mit schmaler Spurplatte präpariert nach dem ersten Schneefall eine 300 Meter lange Kinder-Loipe in der Nähe des Nordic Parks. Die Ausrüstung für die Kleinsten verleihen die ortsansässigen Sportgeschäfte. Für Hobby-Biathleten wird das Training auf der Weltcup-Strecke der Chiemgau-Arena in Ruhpolding in der Saison 2018/19 ermöglicht. „Biathlon erleben“ ist ein Angebot mit qualifizierten Trainern und einem Staffelwettbewerb am Ende der zweieinhalbstündigen Einheit. Anmeldung und Infos zum Langlauf-Opening und zur Kinderloipe unter www.reitimwinkl.de, zum Biathlon-Paket unter www.biathloncamp.de. Allgemeine Informationen zum Winter im Chiemgau unter www.chiemsee-chiemgau.info.

