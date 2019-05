Reisen macht reich

Wie kommt man auf die Idee, einen Reiseführer für Waghalsige, Leichtsinnige und Lebensmüde zu schreiben?

Markus Lesweng: Es gibt ja viele Bücher zum Thema „was man gesehen haben muss“. Da kriegt dann jede hübsch begrünte Bordsteinkante fünf Sterne und überall findet man dieselben Vorschläge. Wirklich interessante Sachen sind da selten dabei. Deshalb habe ich gezielt gesucht nach Orten, die eine Geschichte zu erzählen haben.

Welchen der 63 Orte, an denen man durch Giftgas, Milzbrand, Tiger oder Krokodile sowie Mord und Selbstmord sein Leben lassen kann, haben Sie selbst schon besucht?

Lesweng: Die Giftschlangen, Monsterspinnen und Salzwasserkrokodile in Australien und den Säuresee in Indonesien. Einen Vulkanausbruch habe ich in Chile miterlebt - sehr beeindruckend.

Welches Ziel würde Sie noch reizen?

Lesweng: Ich stehe auf Tiere und schöne Landschaften: Die Skelettküste in Namibia würde mich reizen, der Himalaja in Nepal, auch die Tiger in Indien und die Eisbären in Norwegen würde ich gerne mal live erleben.

Gibt es Orte, wo Sie auf keinen Fall hinfahren würden?

Lesweng: Dort wo es Staatsversagen gibt oder extreme Gewalt, die von Menschen ausgeht: Somalia, der Südsudan oder Berlin reizen mich nicht besonders.

Berlin beschreiben Sie als „einzige Hauptstadt, die für ihr Land so hilfreich ist wie ein Anruf beim Bumsen“, als verwahrlost, arm und gewalttätig . . .

Lesweng: Die Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Außerdem lebt das Buch ja von seiner Vielfalt. Neben Orten, die wirklich erlebenswert sind, sind solche dabei, wo der Mensch sich selbst ins Knie geschossen hat mit Bio-, Chemie- oder Atomwaffen. Und manche sind einfach wegen des Gags dabei.

So wie der Tipp für „Leute, die eine eigene Jacht besitzen und noch einmal das Mittelalter durchleben möchten“: Die schicken Sie zu den Piraten vor Somalias Küste.

Lesweng: Außerdem steht der Ort für Ziele, die etwas kostspieliger sind.

Im Fazit zu den Reisevorschlägen heißt es oft „hervorragende Chancen auf verfrühtes, zügiges Ableben“ oder „ideal, wenn es nach einem Unfall aussehen soll“. Wie hoch ist die Todesrate in Ihrer Verwandtschaft und Ihrem Freundeskreis?

Lesweng: Sehr gering – bisher hat noch keiner das Buch zum Anlass für einen Trip genommen. Eher zum Sofagruseln.

Also war es noch nichts mit der überraschenden Erbschaft oder Lebensversicherung . . .

Lesweng: Nein, ich muss immer noch arbeiten.

Apropos: Sie haben Volkswirtschaft mit den Schwerpunkten Statistik und Prostitution studiert. Bildet das nur fürs Leben und Reisen oder können Sie das auch für Ihre Arbeit am Münchner Flughafen brauchen?

Lesweng: Die Statistik schon, denn ich mache hier Prognosen. Wie entwickelt sich das Flugaufkommen, wie viele Leute muss ich dafür einstellen, brauche ich eine neue Startbahn . . .

Wie ist Ihnen die Einwanderung nach Bayern gelungen mit Buchzitaten wie „Es ist viel schöner für Priester, dem kleinen Messdiener die Nächstenliebe ohne Gummi beizubringen“ (im Text über Killerviren in Westafrika)?

Lesweng: Das war problemlos! Die Gegend um den Flughafen hat ein sehr internationales Umfeld. Viele im Norden haben die Vorstellung, dass in Bayern ein inzestuös angehauchtes Dorf neben dem nächsten liegt – stimmt aber nicht.

Und wie beliebt sind Sie bei Fluglinien, die Sie gerne mal kommentieren mit „Bisher fliegt nur Malaysia Airlines die Tiefsee direkt an“ (zum Expeditionsziel Marianengraben)?

Lesweng: Bisher gab es keine negativen Rückmeldungen.

Wohin führt Ihre nächste Reise?

Lesweng: In die Schweiz, ganz konservativ.

Da besteht lediglich die Gefahr, arm zu werden . . .

Lesweng: Reisen macht reich! Wir sollten viel mehr reisen!

Trotz Overtourism?

Lesweng: Die Leute sind doof. Alle gucken dieselbe Kirche an statt die zweit- oder drittbekannteste. In Venedig muss man nur abbiegen in die nächste Seitengasse und schon sind die Massen weg. Und der Tourismus ist sehr oft auch gut für die Länder: Die Einwohner leben davon, die Umwelt kann sogar profitieren. In Indonesien zum Beispiel werden Mantas nicht mehr geschlachtet, weil Menschen mehr Geld dafür zahlen, sie lebend zu sehen.

Markus Lesweng, geboren 1985, studierte in seiner Heimatstadt Köln Volkswirtschaft. Nach dem Abschluss infizierte er sich mit Reisefieber und tingelte zwei Jahre um die Welt. In seinem aktuellen Buch „How to Kill Yourself Abroad“ stellt er gefährliche und schräge Reiseziele vor. Im Zivilleben arbeitet er am Flughafen München.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019