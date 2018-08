Riesengaudi im Bayerwald

Skifahrer unterwegs auf Holzbrettern? Die gibt es alle drei Jahre am Fastnachtsdienstag auf den Pisten des Skiorts St. Englmar zu sehen. Neben diesem fröhlichen Nostalgie-Rennen kann die Region aber noch mit vielen weiteren Attraktionen punkten.

Schlapphut, Uralt-Ski und ein Stock zum Lenken und Bremsen – beim St. Englmarer Nostalgierennen geht es auf der Piste zu wie vor 100 Jahren. © Hauck

Merkwürdig sehen sie aus, die Skifahrer auf den Sankt-Englmarer-Pisten: Schlapphüte und alte Wollmützen, die Männer tragen Schlabberhosen, die Damen knöchellange Röcke. Alle haben sie lange hölzerne Stangen in der Hand – sieht aus, als ob unsere Ururgroßeltern unterwegs wären.

Das Nostalgie-Skirennen im Bayerwald-Skiort St. Englmar, das am Faschingsdienstag – in diesem Jahr am 13.

...

Sie sehen 8% der insgesamt 4895 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.02.2018