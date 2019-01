Rindviecher im Schafspelz

Lautlos tanzen fluffige Schneeflocken durch die Gassen von Marcelji, einem kleinen Bergdorf im Hinterland der Kvarner Bucht in Kroatien. Es schneit so heftig, dass Straßen und Hausdächer, Wiesen und Felder innerhalb kürzester Zeit von einer Schneeschicht überzogen sind. Dalibor Marcelja zieht das Schafsfell um seine Schultern enger zusammen. Wie alle Männer, die sich an diesem Morgen auf dem Dorfplatz versammeln, trägt auch der 45-Jährige nur ein dünnes blau-weiß gestreiftes T-Shirt unter dem Fell sowie eine ebenfalls dünne weiße Hose und ein rotes Halstuch. Ein bisschen wenig bei diesem Wetter! Aber Schnee zur fünften Jahreszeit? „Wann hat es das zuletzt gegeben?“ fragt Dalibor fast empört. Es muss Jahrzehnte her sein, denn keiner der Männer kann sich erinnern.

Dalibor und die anderen Männer sind „Halubajski Zvoncari“. Übersetzt bedeutet das „Glockenträger aus Halubje“. Woher der Name kommt, ist weder zu übersehen noch zu überhören. Oberhalb des Gesäßes trägt jeder Zvoncari (sprich: Swonschari) eine riesige Kuhglocke. „Fünf bis sechs Kilo wiegt die“, sagt Dalibor stolz. Gekrönt wird das Kostüm jedes Mannes von einer Maske, die jeder Zvoncari in Handarbeit fertigt. Wie der Kopf eines Stiers oder einer Kuh sehen die meisten dieser Masken aus. Bisweilen ist aber auch mal eine darunter, die eher einer Ziege, einem Widder oder einem Bär ähnelt. Während des Karnevals ziehen die Männer in dieser Verkleidung auf uralten, festgelegten Routen von Dorf zu Dorf, wo sie mit ihren Glocken ein ohrenbetäubendes Spektakel veranstalten.

Der Lärm der Glocken ist ohrenbetäubend

Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit mit den Perchten, die im Allgäu und in der Schweiz ihr Unwesen treiben, aber auch mit den Schauergestalten der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Und doch sind die Zvoncari mit ihren Glocken und den Tiermasken so außergewöhnlich, dass sie 2009 in das Immaterielle Kulturerbe der Unesco aufgenommen wurden. Im Vergleich mit anderen Faschingstraditionen wie dem geheimnisvollen Karneval in Venedig oder den fröhlichen Umzügen am Rhein fristen die wilden Zvoncari jedoch ein Schattendasein. „Außerhalb der Region ist unser Brauch kaum bekannt, und das obwohl er so alt ist“, bedauert Marina Juric, die Direktorin des Fremdenverkehrsamtes in Vikovo. Zusammen mit weiteren Mitstreitern setzt sie sich dafür ein, dass die Zvoncari über die Grenzen der Landes hinaus mehr Aufmerksamkeit finden. „Jeder Gast, der mag, kann unsere Glockenträger begleiten“, wirbt sie – eine entsprechende Kondition vorausgesetzt. Denn pro Tag werden zwischen 20 und 30 Kilometer zurückgelegt. 56 Dörfern in der Halubje-Region statten die Glockenträger einen Besuch ab, bis zu 20 Dörfer an einem Tag. Einen Rucksack mit Wegzehrung braucht man allerdings nicht. In jedem Dorf erwartet die Maschkerer ein Büfett mit regionalen Spezialitäten und Getränken, Gastfreundschaft wird großgeschrieben. Wer mit den Zvoncari marschiert ist, isst und trinkt einfach mit.

Dalibor ist es unterdessen auch ohne Schnaps gut warm geworden. Er und ein paar andere Männer haben sich mit dem Nachwuchs eine wilde Schneeballschlacht geliefert. Die jüngsten Teilnehmer sind gerade mal sechs Jahre alt. Auch Dalibor ist das erste Mal mit sechs Jahren mit den „Großen“ mitgelaufen. 1979 war das, und er wird es nie vergessen, denn es war ein großer Tag in seinem Leben: „Zvoncari zu sein, ist eine große Ehre“, sagt er. Rund 120 kleine Jungen, Jugendliche und Männer haben sich eingefunden und der Marsch beginnt.

Rhythmisch schlagen die Glocken bei jedem Schritt. Der Lärm wird sie von nun an auf ihrem Weg durchs Unterholz, durch Olivenhaine, Hohlwege und über die verschneiten Weideflächen begleiten. Was heute nur im Karneval zelebriert wird, war früher eine alltägliche Notwendigkeit. „Hier im Hinterland lebten vor allem Hirten mit ihrem Vieh. Und die trugen stets eine Glocke mit sich, um die Wölfe zu vertreiben“, erklärt Dalibor. Der Legende nach geht der Brauch aber auf eine Zeit zurück, als Türken und Tataren auf ihren Eroberungszügen gen Westen auch in die Bergregionen am Kvarner einfielen. „Waffen hatten die Hirten nicht, also hüllten sie sich in Schafsfelle, hängten sich Glocken um, setzten sich schreckliche Masken auf und erschreckten die Türken und die Tataren. Und die rannten wie die Hasen“, sagt Dalibor und grinst, als wäre er selbst dabei gewesen.

Nach über zwei Stunden erreicht die Gruppe den Ortsrand des mittelalterlichen Kastav. Der Ort liegt auf einem Hügel oberhalb von Opatija. Von den meisten Plätzen aus hat man einen herrlichen Blick auf das Ucka-Gebirge und auf das Meer. Für schöne Aussichten haben die Zvoncari jetzt aber keine Muße. Gleich kommt ihr großer Auftritt. Angeleitet von einer Art Zeremonienmeister nehmen die Männer Aufstellung. Beim Laufen schwingen sie nun ihre Hüften, so dass jede einzelne Glocke lauter ist als jemals zuvor.

Während des ganzen Festzuges behalten die Zvoncari ihre Formation bei. Wenn sie das Dorfzentrum erreicht haben, bilden sie konzentrische Kreise. Irgendwann stehen sie Glocken und Keulen schwingend Rücken an Rücken im Kreis und produzieren mit kraftvollen Hüftschwüngen ein ohrenbetäubendes Geläute. Auf einen Wink des Zeremonienmeisters hin endet das Getöse, die Männer nehmen die Masken ab, begrüßen Freunde und Verwandte und strömen auf das Büfett zu, das die Frauen von Kastav vorbereitet haben. Zu den Leckereien gehören zum Beispiel Fritule, das Äquivalent zu den deutschen und österreichischen Faschingskrapfen, sowie Presnac, ein köstlicher Kuchen aus Mehl, Reis, Äpfeln, Milch und Zimt, oder Kobasica, eine Wurstspezialität aus der Region. Dazu gibt es Bier, Wein oder Schnaps.

Während die Männer weiterziehen zum nächsten Dorf, kehrt in Kastav wieder Ruhe ein. Eine Ruhe, die fast unheimlich ist, wenn man das Gebimmel stundenlang im Ohr hatte. Einige Besucher des Spektakels haben sich in eine der vielen gemütlichen Gastwirtschaften, Konobas genannt, zurückgezogen. Am Abend werden die Männer bei Einbruch der Dunkelheit in Vikovo erwartet, wo in der Ortsmitte unter lautem Glockengeläute einer Strohpuppe namens Pust mit Spiritus und Streichholz der Garaus gemacht wird. Dalibor steht ganz vorne in der ersten Reihe, als Pust sich in Asche verwandelt. Kalt ist es Dalibor jetzt mit Sicherheit nicht mehr.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019