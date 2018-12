Romantik vor historischer Kulisse

Weihnachtsmärkte in Tschechien garantieren noch mehr Weihnachtsstimmung.

Wenn auf Plätzen und Straßen Tannen aufgestellt und Lichterketten aufgehängt werden, kann das nur eines bedeuten: Die Adventszeit steht vor der Tür. Und schon freut man sich auf den Besuch eines Weihnachtsmarktes. Warum also nicht mal woanders hin und ganz andere Weihnachtsmärkte besuchen?

So sind zum Beispiel die Weihnachtsmärkte im Nachbarland Tschechien ganz anders – von der Tradition, von dem Angebot der Buden und auch vom Ambiente. Hier findet man Weihnachtsmärkte, die nicht nur Glühwein, sondern auch eine historische romantische Kulisse bieten. Imposante Burgen und Schlösser, romantische Dörfer und historische Marktplätze sind die Kulisse für liebevoll inszenierte und besonders stimmungsvolle Weihnachtsmärkte, und zwar nicht nur in der Hauptstadt Prag, sondern auch in vielen anderen Orten. Und der Besuch von Weihnachtsmärkten kann auch direkt verbunden werden mit dem Besichtigen vieler anderer Sehenswürdigkeiten.

Teufel und Engel unterwegs

In Olmütz (Olomouc) duftet es rund um die als UNESCO-Welterbe geschützte barocke Dreifaltigkeitssäule am zentralen Platz Horní námestí bis zum 24. Dezember nach Weihnachten. Hier gehört es zur Tradition, dass zu Nikolaus die Kinder als Engel und Teufel verkleidet den Weihnachtsmarkt besuchen, in der Hoffnung beschert und nicht getadelt zu werden.

Besonders stolz sind die Olmützer auf ihre unzähligen Sorten von Punsch. An den Verkaufsständen werden nicht nur verschiedene kulinarische Spezialitäten, sondern vor allen Dingen auch allerlei Geschenkideen, Kunsthandwerkliches und weihnachtlicher Schmuck angeboten. Jeden Tag stehen Musiker und Bands auf der Bühne, das Programm reicht von traditionellen Weihnachtsliedern bis Jazz und Rock. Auf dem benachbarten Dolní námestí können Besucher bis 31.Dezember kostenlos die Eisfläche nutzen.

Es lohnt es sich auch abseits der Märkte durch die beschaulichen Gassen und Plätze von Olmütz zu schlendern. Empfehlenswert ist ein Besuch in der prachtvoll barocken Maria Schnee Kirche oder eine kurze Schiffstour auf dem Fluss March.

Und auch kulinarisch hat Olmütz etwas Besonderes zu bieten, ein Spezialitätencafé, in dem der einzige Käse serviert wird, der in Tschechien erfunden wurde. „Quargel“ heißt dieser Frischkäse, der in unterschiedlichen Teigrollen und Pasteten dort zum Tee serviert wird.

Geburtsstadt des Turbomost

Ebenso eine kulinarische Besonderheit zur Weihnachtszeit bietet die mährische Metropole Brünn (Brno). Nachdem sich einige Studenten vor einigen Jahren über die schlechte Qualität von Glühwein und Punsch geärgert haben, kreierten sie ihr eigenes Getränk mit Apfelwein aus den Weißen Karpaten, Apfel, Zimt, Nelken und Sternanis, den Turbomost. Heute sind nicht nur die Brünner Weihnachtsmärkte ohne Turbomost nicht mehr denkbar, sondern er hat sich auch zu einem Markenprodukt entwickelt. Aber der Turbomost ist nur eine Besonderheit der vom 23. November bis zum 28. Dezember dauernden Weihnachtsmärkte in Brünn.

Besinnlich und genussvoll geht es bei der Gourmet-Weihnacht auf dem Dominikanerplatz (Dominikánské námestí) zu, wo örtliche Gastronomen in ihre stimmungsvollen Freiluftrestaurants einladen. Marktbesucher können sich auf eine lebensgroße handgeschnitzte Krippenszene freuen. Die Kleinsten dürfen in der lebendigen Krippe mit echten Tieren auf Tuchfühlung gehen oder sich in den Weihnachtswerkstätten vergnügen.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Freiheitsplatz (Námestí Svobody) bringt Tradition und Moderne zusammen. In der weißen Kuppel der Winterbar wird neben Turbomost auch Punsch nach uralten Rezepten ausgeschenkt. Der Weihnachtsbaum kontrastiert mit modernen Lichtinstallationen. Abends erklingt Musik unterschiedlicher Genres von Gospel über Blues, Swing, Jazz und Ethno bis Rock.

Originelle Weihnachtsgeschenke abseits des Mainstreams findet man bei den Design-Tagen, die vom 4. bis 23. Dezember auf dem Platz stattfinden. Auf dem Krautmarkt zeigen Handwerker während der Adventszeit ihr Können und verkaufen ihre Produkte.

Unter dem Krautmarkt kann man in den Brünner Untergrund abtauchen, wo vieles aus der Geschichte zusammengetragen wurde. Angefangen von der unheimlich anmutenden Alchimistenküche mit all ihren absonderlichen Gerätschaften bis zur Folterkammer, mit Instrumenten bei deren Anblick schon viele Angeklagten ein Geständnis ablegten. Gruselig wird es im Beinhaus unter der St.Jakobs-Kirche, wo die Knochen und Schädel verblichener Brünner Bürger, aufgestapelt in Reih und Glied, zu wahren Kunstwerken zusammengefügt wurde.

Wer ein ganz besonderes Souvenir aus Brünn mitnehmen möchte, braucht etwas Zeit und noch mehr Glück. Die moderne astronomische Uhr auf dem Freiheitsplatz spuckt in der Adventszeit von 11 bis 23 Uhr zu jeder vollen Stunde eine kleine Weihnachtskugel aus. Mit viel Glück kann man eine der bei Sammlern begehrten Kugeln ergattern.

Stimmungsvolles Prag

Einer der größten und wohl auch stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte in Europa findet auf dem Altstädter Ring (Staromestké námestí) in Prag statt. Dieser Markt, umgeben von der Nikolauskirche, der Teyn-Kirche, des Altstädter Rathauses mit seiner berühmten astronomischen Uhr, sowie dem Hus-Denkmal in seiner Mitte, gehört zu den schönsten, aber leider auch zu den vollsten in Prag. Bis zum 6. Januar gibt es hier ein tägliches Unterhaltungsprogramm. Neben Essen und Trinken wird viel Kunsthandwerk und Weihnachtsschmuck angeboten. Handwerker wie Schmiede, Schnitzer, Goldschmiede und andere sind, während man durch die Budengassen schlendert, bei der Arbeit zu beobachten.

Auf jeden Fall sollte man Trdelník probieren, dessen Duft zu jedem böhmisch-mährischen Weihnachtsmarkt gehört. Das süße Hefegebäck wird in Zucker, Nüssen, Zimt usw. gewälzt und dann über dem Feuer auf rotierenden Stäben gebacken.

Auf dem Weg zur Prager Burg kommt man auch an dem romantischsten Viertel Prags vorbei, der Kampa-Insel, gleich neben der Karlsbrücke. Hier werden vom 7. Dezember bis 6. Januar auf dem dortigen Weihnachtsmarkt geschnitzte Holzpuppen, Glasfiguren und andere originelle Geschenke angeboten. Aber auch die engen Gassen des Viertels sind gespickt mit Kunst-Handwerksstätten und kleinen Lädchen. Vor allen Dingen sind hier viele Marionettenschnitzer zu finden, wie auch Pavel Truhlar, der für seine Kunden virtuos die Puppen tanzen lässt.

