„Rostiger Nagel“ und der Tagebau

Was vor 50 Jahren ein ferner Traum war, ist heute Wirklichkeit geworden: Aus den grauen Gruben des Braunkohlebergbaus in der Lausitz sind mehr als ein Dutzend neue Seen entstanden, weitere sollen folgen. Um ihre Ufer und durch die rekultivierte Landschaft zwischen Berlin und Dresden führen flache, asphaltierte Fahrradwege. Mit elf Seerundwegen, sieben Fernradwegen und 19 Thementouren ist das Lausitzer Seenland ein Eldorado für Radfahrer. Der Herbst ist die schönste Jahreszeit, um die Region auf dem Drahtesel zu erkunden.

In einigen Jahren soll im Lausitzer Seenland Europas größte künstliche Wasserlandschaft mit mehr als zwei Dutzend Seen und schiffbaren Kanälen vollendet sein. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Auf der 49 Kilometer langen Tagestour „Vom Bergmann zum Seemann“ lässt sich der spektakuläre Landschaftswandel vom Bergbaurevier zum Wasserparadies eindrücklich nachverfolgen.

Startpunkt ist der Großräschener See. Vom Aussichtspunkt Victoriahöhe, einer aufgeschütteten Halde des ehemaligen Tagebaus Meuro, bietet sich ein Blick über den noch jungen See, die moderne Seebrücke, die aus einem Tagebaugroßgerät entstand und den Weinberg, an dem Winzerfamilie Wobar im Herbst Solaris, Johanniter, Cabernet blanc und Pinotin erntet. Informationstafeln an der stählernen Aussichtsplattform erklären nicht nur, was in der Ferne zu sehen ist, sondern erzählen auch die Geschichte der verschwundenen Orte, die dem Tagebau weichen mussten.

Die ersten 15 Kilometer führen zum aktiven Tagebau Welzow Süd. Rund 20 Millionen Tonnen Braunkohle werden hier in 60 bis 120 Metern Tiefe jährlich abgebaut. Riesige Eimerketten- und Schaufelradbagger sowie eine Abraumförderbrücke sind im Einsatz. Am Aussichtspunkt Welzower Fenster kann man sich einen Eindruck von der Dimension dieses Tagebaus machen. Nach weiteren elf Kilometern erreicht man am noch nicht fertig gefluteten Sedlitzer See den Rostigen Nagel, einen 30 Meter hohen Aussichtsturm aus rostrotem Corten-Stahl. Die Farbe erinnert an die industrielle Vergangenheit der Region. Wer die 163 Stufen erklimmt, wird mit einem Panorama aus Sedlitzer, Geierswalder und Partwitzer See sowie ausgedehnten Kiefernwäldern belohnt.

Bevor es zurück zum Ausgangspunkt am Großräschener See geht, gelangen Radfahrer an den Senftenberger See, an dem das Lausitzer Seenland seinen Anfang nahm. Bereits im Jahr 1973, nach Flutung des Tagebaus Niemtsch, konnten erste Gäste hier baden. Seitdem ist der See ein beliebtes Urlaubsziel für Familien, Wassersportler und Camper. Ein lohnender Zwischenstopp ist der moderne Stadthafen

Infos gibt es unter www.lausitzerseenland.de im Internet. tpr

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020