Rundfahrt mit Ausblick

Auf den Feldern südlich von Friedrichsdorf können wir die Frankfurter Skyline nicht mehr sehen. Fantastische Ausblicke auf die Innenstadt der Bankenmetropole haben wir bis dahin auf unseren Drahteseln immer wieder erhascht. Den Ginnheimer Spargel wie ein Uhrzeiger und Gradmesser, immer etwas versetzt, im Blick. Durch die Höhenmeter im Vordertaunus von Sulzbach über Eschborn Richtung Bad Homburg, meist in maßvoller Steigung und gar kleinerer Abfahrten, können wir weit ins Land schauen. Später werden wir in den Weinbergen zwischen Hoch- und Flörsheim die Skyline wieder entdecken.

Doch zunächst ist das urbane Panorama am Horizont verschwunden. Luke, der neben mir in die Pedale tritt, fragt: „Wo ist Frankfurt?“. Ich entgegne: „Och, mir fehlt’s nicht“. Noch vor Corona-Zeiten und dem damit verbundenen Trend in heimischen Regionen zu urlauben, haben mein Neffe und ich uns entschieden, den Regionalpark zu umrunden.

Rote Schilder weisen den Weg

Von Darmstadt aus, wo Luke wohnt, schwingen wir uns in die Sättel und erreichen die Rundroute des Regionalparks Rhein-Main nach einem kurzen Abstecher bei mir im Frankfurter Stadtteil Gallus über die Sossenheimer Felder. Südlich von Eschborn, am Baumpark „Aboretum“, stoßen wir auf die ersten roten Hinweisschilder. In den folgenden vier Tagen werden sie uns den Weg durch den Regionalpark weisen.

Nach ersten Frageversuchen „Wo lang?“ übernimmt auch mein 13-jähriger Begleiter die Verantwortung des Schilderlesens. Zentral für uns, das „Routen Signet“, eine rote Kachel, die unter den üblichen grünen Radwegweisern hängt, und die den Weg für die Regionalpark-Umrundung anzeigt.

Die Befürchtung es könnte langweilig werden für einen Teenager auf einer Rad-Rundfahrt durch das Rhein-Main-Gebiet, gerät schnell in Vergessenheit. Denn es gibt viel zu tun und zu sehen. Neben Schilder und Karte lesen entdecken wir etwa immer wieder Tiere. Bei einer eindeutig falschen Wegweisung bei Niederdorfelden landen wir auf einem Feld bei der Getreideernte und erspähen mindestens sechs oder sieben Störche. Ziemlich nah schieben wir unsere Räder an den Vögeln vorbei, um später kehrt zu machen und auf die richtige Route zurück zu finden.

Greifvögel, Hasen, Eichhörnchen, ein Reh sowie das sanfte Geheul einer Eule – oder sind es immer unterschiedliche? – säumen unseren Weg. Galloway-Rinder und ihre Kälber zeigt uns Doris Metzger auf dem Röderhof in Trebur. Zwar hat der dazugehörige Hofladen an jenem Morgen geschlossen, dafür nimmt uns die Landwirtin spontan auf ihre Futterrunde mit. Mit Körnern und Salat darf Luke Hühner sowie Kaninchen versorgen. Der Junge seufzt vor Freude, als er dem Schlappohr-Hasen über das Fell streichelt. Einmal am Main bei Hanau erspäht er im Vorbeifahren einen Fischotter, der sich von Anglern leichte Beute reichen lässt. Obst und Gemüse gibt es für uns zum Naschen am Wegesrand oder in Hofläden, die auf unserer Karte verzeichnet sind.

Regen kann uns kaum bremsen. An einem Tag kommt das Nass fast unaufhörlich von oben. Mit Regenkleidung strampeln wir weiter. Bei Ankunft am Offenbacher Wetterpark, verklingt ein frommer Wunsch nach besseren Witterungsbedingungen ungehört. Allerdings entschädigt der Folgetag mit sommerlichen Temperaturen.

Abkühlung im Hegbachsee

Zwei Seen, die direkt an der Strecke liegen, unter anderem der kostenlose Hegbachsee bei Nauheim, nutzen wir zur Abkühlung. Als angenehmer Zufall erweist sich, dass wir an diesem heißen Tag meist auf flachen Kieswegen durch etwas kühlere Wälder radeln, etwa am sehenswerten Jagdschloss Mönchbruch mit einem öffentlichen Hochsitz vorbei, von dem aus mit etwas Glück Wild beobachtet werden kann: Sofern das Schilf hinter einem Zaun hoch genug ist. Als wir dort vorbeikommen, wurde gerade das menschhohe Gras komplett gemäht. Pech gehabt.

Neben eindrucksvollen Ausblicken auf Natur und Stadt gibt es Kunstwerke an der Strecke zu sehen. Ein Beispiel ist der „Schiefe Wald“ vor Steinbach, der an eine Fehde vor Jahrhunderten zwischen Kronberger Rittern und Frankfurter Bürgern erinnern soll. Weil die nicht besonders gut für die Frankfurter ausgegangen ist, gibt es an dieser Stelle keine weitere Ausführung zu dieser alten Geschichte.

Insgesamt 35 Kommunen werden auf der Regionalpark-Rundroute meist nur am Ortsrand gestreift. Vor 20 Jahren wurde der Regionalpark eingerichtet, um Bürgern ihre nähere Umgebung näher zu bringen, mit dem Ziel einer höheren Wertschätzung. Das trifft für uns voll zu. Inspirationen für weitere Touren haben wir unterwegs auch mehr als genug gesammelt.

