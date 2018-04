Sagenhafte Mondberge

Anzeige

Wenn sich der Nebel in den Mondbergen lichtet, zeigt sich eine fast urzeitliche Version dieser Welt. Lobelien und Senezien ragen bis zu vier Meter in die Höhe. Flechten hängen an den Ästen der Bäume wie Bärte schweigsamer Naturgeister. Sümpfe, Feuchtigkeit, nasse Erde, schier undurchdringliches Grün: Die Landschaft wirkt im Sinne des Wortes sagenhaft.

Ruwenzori heißt dieses Gebirge auf der Grenze von Uganda und dem Kongo in Ostafrika. Seine höchsten Gipfel messen mehr als 5000 Meter und sind noch vergletschert. Der Begriff Mondberge soll auf Ptolemäus zurückgehen, der schon 150 nach Christus von schneebedeckten Bergen in Afrika sprach. Schlammige Pfade führen durch enge Täler. Ohne Gummistiefel geht nichts. Übernachtet wird in kargen Hütten ohne Strom und Wasser oder in Zelten.

Ruwenzori-Berge Anreise und Formalitäten

Von Deutschland aus gibt es nach Uganda keine Direktflüge. KLM zum Beispiel fliegt von Amsterdam aus nach Kampala. Von dort per Bus oder Privattransfer bis Kasese. Für die Einreise ist ein Visum nötig, das vor der Reise online beantragt und bezahlt werden muss (https://visas.immigration.go.ug/). Der Preis beträgt 50 US-Dollar (etwa 42 Euro). Außerdem ist der Nachweis einer Gelbfieberimpfung bei Einreise vorzulegen. Reisezeit

Für das Trekking eignen sich die zwei Trockenperioden von Mitte Dezember bis Mitte März und von Juni bis August. Gesundheit

Landesweit und ganzjährig besteht in Uganda ein hohes Malariarisiko, das Auswärtige Amt rät zur Chemoprophylaxe mit Medikamenten. Konsequenter Mückenschutz ist wichtig. Als Reiseimpfung wird zumindest Hepatitis A empfohlen. Sicherheit

Wegen Operationen der Armee gegen kongolesische Rebellen im Grenzgebiet rät das Auswärtige Amt, sich vor einem Besuch des Ruwenzori-Parks über die aktuelle Sicherheitslage zu informieren. Informationen

Uganda Tourism Board, c/o KPRN network GmbH, Hamburger Allee 45, 60486 Frankfurt/Main (E-Mail: uganda@kprn.de, www.visituganda.de).

„Die Herausforderungen sind das steile Terrain, der Matsch und die rutschigen Stämme, die Höhe und Wetterbedingungen, die körperliche Fitness“, sagt Richard Dramaza, 33. Der junge Mann ist einer der beiden Bergführer auf dieser einwöchigen Trekkingtour. Der andere ist Samuel Ociti, 31, mehr der Typ Draufgänger.