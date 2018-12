Sagenhaftes Irland

Es ist stockfinster. Plötzlich bohrt sich ein feiner Lichtfaden durchs Schwarz. Er wird langsam heller, allmählich breiter und erleuchtet schließlich die Gänsehaut-Gruft einer 5200 Jahre alten Grabkammer. Darin stehen eng gedrängt zwei Dutzend Leute und staunen, wie Gästeführerin Alice die Sonne simuliert. Einmal im Jahr nämlich, exakt zur Wintersonnenwende, fällt diese frühmorgens durch den 19 Meter langen und maximal mannsbreiten Tunnelgang in die Totenkammer ein – für nur wenige Minuten.

Das Grab steckt tief im sagenhaften Grabhügel von Newgrange nördlich von Dublin. Ein Koloss von 13 Meter Höhe, stolzen 80 Metern im Durchmesser und einem Umfang, den ein Ring aus 97 Riesensteinen markiert. Der größte Klotz hält Wache vor dem Eingang und ist über und über verziert mit Spiralmustern - was sie bedeuten, ist bis heute ein Rätsel. Wie vieles andere aus dieser uralten Zeit. Zum Beispiel das kuppelartig aus Steinen geschichtete Dach, das seinen Bau absolut wasserdicht hält – ein wichtiger Faktor im schon immer ziemlich nassen Irland. „Pfusch am Bau war damals noch kein Thema“, sagt Alice und schmunzelt, „bisher musste hier jedenfalls gar nichts jemals repariert oder erneuert werden.“

Fast in Sichtweite erhebt sich der Hügel von Tara sanft übers Land - für die Iren historisch wie spirituell ein Ort von überragender Bedeutung. Als Heimat von Göttern und Kultort von Druiden war der Hill of Tara Nabel der irisch-keltischen Welt. Hier wurden Volksversammlungen abgehalten, Gesetze erlassen, Stammesstreitigkeiten geschlichtet und Könige gekrönt. Am Stein des Schicksals empfingen etwa 140 irische Hochkönige ihre Weihen und Würden oder wurden mit Pomp zu Grabe getragen wie der legendäre König Laoghaire. Man bestattete ihn im 5. Jahrhundert stehend mit gezücktem Schwert, damit er noch im Tod seine Feinde in Schach halten konnte.

Eroberer waren scharf auf die Schätze des Klosters

Ziemlich genau in der Landesmitte und idyllisch am Ufer des Shannon liegt das nächste Nationalheiligtum: Clonmacnoise. Im Jahr 548 begründet vom später als heilig verehrten Ciarán, entwickelte sich hier ein klösterliches Gemeinwesen, dessen Ruf weit über die Grenzen Irlands hinaus hallte. So strömten aus ganz Europa junge Scholaren hierher, um in dieser Stätte der Gelehrsamkeit und Kunst ihre Bildung zu vervollkommnen. Seiner Schätze wegen immer wieder von Iren, Wikingern und Normannen überfallen, geplündert und gebrandschatzt, blieb Clonmacnoise dennoch für fast 1000 Jahre das geistige und geistliche Zentrum Irlands. Was davon auf dem Areal erhalten blieb, ist ein Ruinenfeld aus ehemaligen Kirchen und Kapellen, wehrhaften Rundtürmen und uralten Grabtafeln samt verwitterten Kreuzen. Größter Schatz: drei der schönsten Hochkreuze Irlands, die aus dem 8., 9. und 10. Jahrhundert stammen und reich geschmückt sind mit Ornamenten, Figuren und Bibelszenen.

Etwas früher noch beginnt die Geschichte des Rock of Cashel – im doppelten Wortsinn ein gefeierter Rock-Star der irischen Historie. Spektakulär schon die Lage: Wie eine Krone thront der Berg über dem smaragdgrünen Golden Vale von Tipperary. Der Legende nach ein vom Teufel ausgespucktes Stück Berg, einer anderen Sage zufolge ein Tanzplatz von Feen, genossen hier weltliche und religiöse Herren den Blick und die Macht über die Bilderbuchlandschaft. Auf dem Fels residierten zunächst die Könige von Munster, in ihrer Bedeutung vergleichbar den Hochkönigen von Tara. Einer von ihnen, König Angus, soll hier im 5. Jahrhundert von Irlands Nationalheiligem zum Christentum bekehrt worden sein. Bei der Taufe bohrte St. Patrick dem König versehentlich die Spitze seines Krummstabes in den Fuß. Was Angus schweigend und mannhaft ertrug – er glaubte, das sei ein Teil der Zeremonie.

Auf die Könige folgte die Kirche. 1127 entstand mit der romanischen Cormac’s Chapel das erste Gotteshaus, dessen uralte Wandmalerei-Fragmente gerade mit modernsten Methoden umfassend restauriert werden. Eine Aufgabe von nationaler Bedeutung, geht es doch um die ältesten und seltensten Fresken des Landes und damit um einen wesentlichen Teil der irischen Kunstgeschichte.

Zu diesem Erbe gehört auch das äußerst ungewöhnliche Kreuz des heiligen Patrick, denn es hat weder einen Querbalken noch einen Kreis um die Spitze wie in Irland üblich. Kehrt man zurück zum Ausgangspunkt, landet man im Städtchen Trim am Ufer des Boyne. Das ist schon bemerkenswert, weil es hier mehr Mittelalter gibt als irgendwo sonst in Irland. An der „Furt der Holunderbäume“ – nach dem irischen Namen für Trim – kann man die älteste Brücke des Landes überqueren oder Ruinen von Abteien, Klöstern, Befestigungen und Stadttoren erkunden.

All das ist allerdings lediglich schmückendes Beiwerk für ein räumlich wie optisch herausragendes Meisterwerk. Denn mit Trim Castle besitzt die Stadt das größte und besterhaltene Kastell aus anglo-normannischer Zeit. Eine gewaltige Ruine, die von der Flussseite wie die Erscheinung aus einem Ritterfilm und folglich ausgesprochen malerisch wirkt.

Das fand auch Regisseur Mel Gibson, der für sein Oscar-gekröntes Epos „Braveheart“ um den schottischen Freiheitshelden William Wallace die Ruine mit Kunststoff, Holz und Pappmaché in einen zeitgenössisch-authentischen Zustand zurückversetzte und als York Castle ausgab. Und das ist jetzt ausnahmsweise mal eine Tatsache.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018