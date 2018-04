Salz in der Suppe

Anzeige

Christian Buffa dreht eine schnelle Runde. Er lässt sich seine Ware zwar vom Großmarkt liefern. „Wenn der Mistral stark bläst, bleiben die kleinen Fischer im Hafen. Womit sollte ich dann meine Bouillabaisse kochen?“, meint der Küchenchef des Miramar. Sein Fischrestaurant liegt aber direkt am Hafen, und so kauft er hier doch zusätzlich ein, heute grinsende Seeteufel und ein paar Kilo „Poissons de Roche“. Felsenfische? „So nennt man die kleinen Fische aus den Calanques. Früher waren sie Beifang, den niemand haben wollte. Doch ich sage Ihnen: Die Winzlinge geben der Bouillon ihren würzigen Geschmack.“

Man sagt den Bewohnern von Marseille nach, dass sie den Mund gerne etwas zu voll nehmen. Im Französischen lautet die entsprechende Redewendung „C’est la sardine qui a bouché le port de Marseille“: Eine Sardine soll einst den Eingang des Hafens versperrt haben. (Es war ein Schiff, die „Sartine“, die im 18. Jahrhundert hier auf Grund gelaufen war.) Wer sich bei Christian Buffa erkundigt, warum das berühmte Fischgericht seiner Heimatstadt auch in billigen Kopien auf den Tisch kommt, erlebt einen Enthusiasten, der sich in Rage redet. „Es ist ein Drama: Wir müssen die Bouillabaisse retten! Sie steht nicht für Marseille. Sie steht für ganz Frankreich. Sie steht“, er holt kurz Luft, „für unsere Kultur!“ Dann kommandiert einen der Chef in seine Küche. Einmal in der Woche zeigt er hier einer Handvoll Besucher bei einem Kochkurs, was die echte, die berühmte Bouillabaisse ausmacht.

Die strikten Kriterien haben seine Kollegen schon 1980 in einer „Suppen-Charta“ festgelegt. Mindestens vier, noch besser aber sechs der folgenden Delikatessen müssen in den Topf: Drachenkopf, Petersfisch, Seeteufel, Knurrhahn, Meeraal, dazu je nach Gusto Miesmuscheln, Meeresspinnen, Garnelen oder Langusten. „Früher haben die Frauen der Fischer die Suppe gekocht und dafür die Reste verwendet. Heute ist das einstige Arme-Leute-Essen eine Delikatesse.“

Im Miramar wird die Bouillabaisse traditionell in zwei Gängen serviert: zuerst die sämige Fischsuppe mit der provenzalischen Knoblauch-Mayonnaise-Soße „Rouille“ und Croutons, dann noch als Hauptgang der filetierte Fisch mit Gemüse. „Eine Bouillabaisse ist ein echtes Kunstwerk“, sagt Christian Buffa, der noch unter der Kochlegende Paul Bocuse gelernt hat. „Bouillir heißt kochen, à baisse auf kleiner Flamme. Man braucht also Zeit – zack, zack geht das nicht. Und die Bouillabaisse muss frisch sein, wenn sie serviert wird, nicht aufgewärmt – sonst zerfällt der ganze gute Fisch.“

Weil aber die meisten Marseille-Besucher nicht 50 Euro oder noch mehr für eine echte Bouillabaisse ausgeben wollen, machen Touristenfallen ihr Geschäft. Mit Suppe aus der Dose oder mit Schummelei – wenn bei den Fischen mal der französische, mal der provenzalische Name genannt wird, obwohl es sich um die gleiche Art handelt. Gleichzeitig spielt sich dieser Tage in Marseille eine kulinarische Revolution ab: Köche verwenden die klassischen Zutaten, interpretieren das Fischgericht aber neu. Lionel Levy kombiniert Safran-Kartoffelbrei mit einer Emulsion aus Ei, Olivenöl und Mascarpone, Fischsud und pochiertem Petersfisch. „Ich wollte eine leichte Vorspeise mit delikater Konsistenz entwickeln. Der Name, Bouille-Abaisse-Milchshake, hat einige Leute aber aufgeregt.“ Er grinst. Die Kreation hat sich trotzdem zum Highlight der Karte in der Brasserie Les Fenêtres entwickelt, ebenso wie das Bouille-Abaisse-Consommé aus rohen und gekochten Felsenfischen, das der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Chef im Restaurant Alcyone serviert. Den Vogel abgeschossen hat indes Sylvain Robert, ein junger Wilder, der im Restaurant L’Aromat den Kochlöffel schwingt: Bei ihm gibt es die Bouillabaisse als Burger. Im Brötchen, krustig wie Croutons, steckt der Fisch. Dazu serviert er ein Glas Fischsuppe und „Panisses“, Pommes aus Kichererbsenmehl. Die Wächter der Tradition waren natürlich empört – bis sie probieren durften.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.04.2018