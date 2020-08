Sanft geschwungene Hügel locken ins Freie

Von schroffen Gebirgsketten überragt sind sanft geschwungene grüne Hügel zwischen dem Bodensee und der Lech: Das Allgäu lockt mit einem Bergpanorama, vor dem man ins Staunen gerät.

Aufgewacht mit dem gemeinsamen Klingen von Kuhglocken und Vogelgezwitscher lockt das 300 Kilometer lange Wegenetz in Oberstaufen.

Vom gemütlichen Wald- und Wiesenspaziergang, an saftigen Almwiesen und Kräutern vorbei, geht es auf den Hochgrat, den man auch ohne Anstrengung mit der Seilbahn erreichen kann.

Trittsicher und schwindelfrei

Wer trittsicher und schwindelfrei ist und Bergschuhe an den Füßen hat, macht sich auf den Weg zum Gipfel auf 1834 Meter. Der Aufstieg ist felsig, führt am Hang entlang und ist mit Stahlseilen gesichert. Oben angekommen wartet eine Nebelwand. Aber die Geduld war nicht umsonst: Nach 20 Minuten verschwindet der Nebel und der Panaromablick vom Gipfel ist die Belohnung für den Aufstieg.

Zwischen Hochgrat und Einegutkopf führt der Weg direkt über die höchsten Berge der westlichen Nagelfluhkette. Steil gestellter Fels bildet an zahlreichen Stellen einen spitzen, von Wind und Wetter ausgesetzten Grat – eine Gratwanderung im wahrsten Sinne des Wortes.

Kurz bevor der Weg oberhalb der Falkenhütte den Grat verlässt, lädt ein Aussichtsplateau zur Rast ein. Der Blick nach Westen gibt bei guter Sicht ein eindrucksvolles Panorama frei: von den nahen Bergen des Bregenzerwaldes in Österreich über das wuchtige Säntis-Massiv in der Schweiz, den Bodensee mit seinen Wein- und Obstgärten, bis hin zu Oberschwaben und dem Westallgäu. Weiter geht es über abwechslungsreiches Alpengelände hinunter zum Lanzenbach. Von dort führt der Weg hinauf zur Bergstation der Imbergbahn.

Eingefleischte Wanderer wissen, dass die Allgäuer Berge zu den geologisch abwechslungsreichsten Teilen der Alpen gehören. Und Wanderführer Theo Polecek aus Oberstaufen kennt die Details. „Da sind die scharfkantig zerklüfteten Schrattenkalke wie das Gottesackerplateau, die sanftrunden Hörner, wie beispielsweise das Riedberger Horn oder der Säuling, ein pyramidenförmiger Zweitausender“, erklärt er beim Ortsrundgang in Oberstaufen, bei dem er neben der Allgäuer Geschichte auch Geologie und Pflanzenkunde ins Spiel bringt. Die Bezeichnung der Gegend leitet sich von den Worten „Alpe“ und „Geäu“ ab – was zusammengesetzt etwa „bergige Landschaft mit wasserreichen Weiden“ bedeutet. Wie Theo beim Ortsrundgang in Oberstaufen erläutert, ist das Allgäu keine Verwaltungsregion. Vielmehr gehen seine Grenzen oft fließend in benachbarte Landschaften über. Zum größten Teil gehört das Allgäu zum bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Kleinere Gebiete zählen jedoch auch zu Oberbayern, Württemberg oder zum österreichischen Vorarlberg.

Früher lebten die meisten Allgäuer mehr schlecht als recht von der Landwirtschaft: „Man baute Gemüse zur Selbstversorgung an und Flachs, den Rohstoff für Leinen, zum Verkauf“, verdeutlicht der Wanderführer am Färberhaus in Oberstaufen. „Als aber im 19. Jahrhundert Baumwolle aus Übersee den Markt überschwemmte, wollte keiner mehr Handgewebtes aus dem Allgäu kaufen“, informiert er weiter. Weitsichtig habe sich der Einfall des Oberstaufener Händlers Josef Aurel Stadler erwiesen, einen Schweizer Käseexperten einzuladen. Mit dessen Hilfe habe man im Jahr 1827 einen „Allgäuer Emmentaler“ kreiert. „Damit begründete man eine Erfolgsgeschichte, die bis in die Gegenwart andauert“, so Theo weiter. Zusätzlich zu den großen Käsereien stellen noch heute zahlreiche kleine Sennereien ihre Produkte ganz traditionell her.

Mit dem Erfolg der Schrothkur wurde Oberstaufen zu einem beliebten Urlaubsziel. Auch heute schwören zahlreiche Stammgäste auf die Schrothkur und betonen die Vorteile für ihre Gesundheit. Allerdings machen die Kurgäste nur noch einen geringen Teil der Urlauber aus. Die meisten kommen wegen der herrlichen voralpinen Landschaft und den vielen, noch gelebten Traditionen. Denn das Allgäu ist so vielfältig wie die Menschen, die hier leben: Traditionell und modern, erfinderisch und bodenständig, gastfreundlich und immer überraschend!

