Schatten über goldenem Land

Das ganze Haus ist kaum spürbar in Bewegung, ächzt und wankt im sanften Wellengang, wenn wieder ein schlankes Teakholzboot mit seinem 25-PS-Motor vorbeiknattert. U Moe So hat seine geräumige zweistöckige Bambus-Hütte mit dem silbrig glänzenden Wellblechdach vor fünf Jahren auf Stelzen in den Inle-See gebaut. Als Alterssitz. Wie seine Intha-Vorfahren. Wie zigtausend andere, die früher vom Fischfang lebten und heute vom Lohn jener Touristen, die es zu den Abertausenden Pagoden und Buddhastatuen nach Myanmar zieht.

Weißes T-Shirt, den Sarang elegant um die Hüfte geschlungen, den Kopf kahl rasiert: „Mingelaba“, sagt er und lächelt. Herzlich willkommen. Der 70-Jährige empfängt die Besucher im Schneidersitz vor dem Buddhaschrein der Familie. Noch vor 20 Jahren hat er im Inle-See Karpfen, Schlangenkopffisch und Aal gefangen. Nicht nur die besseren Einnahmen durch den Tourismus haben ihn zu einem Taxibootfahrer werden lassen. Auch der Zustand des See hat ihn damals umsatteln lassen. Rund 200 000 Menschen wohnen in und um den 22 Kilometer langen See, der langsam immer schmaler wird und heute nur nach acht statt einstmals elf Kilometer breit ist. Im Sommer, wenn der Pegel fällt, kann man an manchen Stellen durchs hüfthohe Wasser laufen. Und auch die schwimmenden Gärten - einen Meter hoch, einen Meter breit und 20 Meter lang – die die Touristen mit ihren Tomaten, Bohnen und Flaschenkürbissen schwer beeindrucken, sind für das biologische Gleichgewicht des Sees nicht ohne: Ihr Dünger verschlechtert die Wasserqualität.

Myanmar Anreise: Flüge nach Yangon ab Frankfurt zum Beispiel mit Cathay Pacific (Umstieg in Hongkong, www.cathaypacific.com) oder Emirates (Umstieg in Dubai, www.emirates.com). Für die Einreise braucht man ein Touristenvisum, das ab Beginn des Ausstellungsdatums – bei einem Aufenthalt von maximal 28 Tagen - 90 Tage gültig ist. Das bekommt man bequem online über www.botschaft-myanmar.de, es kostet 50 Dollar. Impfungen sind nicht vorgeschrieben.

Unterkunft: Hotels in Yangon: Rose Garden Hotel (5 Sterne), Doppelzimmer ab 178 Euro, www.theroseyangon.com. The Strand (Luxus), 1901 im englischen Kolonialstil erbaut, DZ ab 230 Euro; www.hotelthestrand.com. Hotel in Inle: Amata Garden Resort (4 Sterne), DZ ab 61 Euro, www.amatainleresort.com. Hotels in Bagan: Amata Garden Resort Bagan (2 Sterne), DZ ab 67 Euro, www.amatainleresort.com. Thazin Garden Hotel (4 Sterne), DZ ab 46 Euro, www.thazingarden.com.

Veranstalter: Der zur Thomas-Cook-Gruppe gehörende Anbieter Tourvital schickt als besonderen Service einen Arzt als Begleitung auf seine Gruppenreisen mit. Die beschriebene Myanmar-Rundreise dauert 19 Tage (max. 12 Teilnehmer) und kostet inklusive Flug mit Emirates ab Frankfurt pro Person ab 2700 Euro, www.tourvital.de/angebot

Reisezeit und Währung: Beste Reisezeit für Myanmar ist von Ende November bis Ende Februar. März bis Mai wird es sehr heiß; Ende Mai beginnt die Regenzeit, die bis Mitte Oktober dauert. Die Währung ist der Kyat, ein Euro sind zurzeit rund 1580 Kyat.

Allgemeine Informationen: Myanmar (auch Birma oder Burma genannt) ist 676 578 Quadratkilometer groß. Das Land stand seit 1962 unter einer Militärherrschaft, bis diese 2011 einen zivilen Präsidenten als Staatsoberhaupt einsetzte. Myanmar Tourismus Marketing, www.myanmar.travel

Moe So und seine 61-jährige Frau My Int stört das wenig. Sieben ihrer 13 Kinder leben vom Tourismus, und das Geschäft lief schon mal besser. Mag Su Mon, die junge gebildete Reiseleiterin, auf der Fahrt zum Ayearwaddy-Fluss ins atemberaubende Bagan mit seinen zum Teil 2200 Jahre alten 3500 Pagoden (eine einstündige Fahrt in den Sonnenaufgang mit dem Heißluftballon lohnt, kostet aber 380 Euro pro Person) oder zur überirdisch-golden strahlenden Shwe-Dagon-Pagode in Yangon noch so sehr den Flüchtlingskonflikt mit den Rohingya kleinreden und Nachfragen wortreich wie abenteuerlich mit Hinweis auf eine ausländische Verschwörung umschiffen: 2017 sank die Touristenzahl um 37 Prozent. Die Zeiten, in denen 100 000 Besucher allein aus Deutschland kamen, scheinen vorerst vorbei.