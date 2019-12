Schickimicki? Nein danke!

Biathlon“, sagt Franco, „ist die perfekte Mixtur aus Ausdauer, Kraft und Koordination. 20 Kilometer auf Skiern zurücklegen und dazwischen viermal auf winzige Ziele schießen - das ist Top-Training für Körper und Geist.“ Dann drückt der Trainer der Biathlon-Arena Lenzerheide zwei Schnupperkursteilnehmern ein Kleinkalibergewehr in die Hand. Nach ein paar Tipps und Hinweisen liegen die beiden am Ende der Schießbahn und visieren die erste der fünf 4,5 Zentimeter im Durchmesser großen Scheiben an. Drei Schüsse treffen das 50 Meter entfernte Ziel. „Gute Leistung“, sagt Franco. „Schafft ihr das auch stehend?“– „Klar“, antworten die beiden. Bruno ist gespannt. Stehend schießen ist die Königsdisziplin des Biathlon. Zwar haben die Scheiben jetzt einen Durchmesser von 11,5 Zentimetern, doch dafür wird die rund vier Kilogramm schwere Waffe nur vom eigenen Arm gestützt - was bei Biathlon-Wettkämpfen im Fernsehen stets kinderleicht aussieht.

Graubünden ist die Wiege des Winterurlaubs. Der Überlieferung nach hat ein gewisser Johannes Badrutt 1864 vier Briten mit dem Versprechen nach St. Moritz gelockt, sie pro strahlend blauem Wintertag eine Nacht in seinem Hotel gratis logieren zu lassen. Die Sonne – Sehnsuchtsziel nicht nur Wetter-gebeutelter Engländer – gab ihr Bestes. Daheim im regengrauen London verbreitet sich die Sensation vom lichtdurchfluteten Wintermärchen wie ein Lauffeuer. Doch nicht nur die Sonne, auch die Höhenluft ist gefragt. Sie soll wahre Gesundheitswunder vollbringen. Und die sind angesichts der zahllosen Tuberkulose-Erkrankungen damals mehr als nötig. Eine Medizin gegen die „weiße Pest“ gibt es nicht, einzig die Höhenluftkur in Davos stellt frei nach Thomas Manns „Zauberberg“ eine gewisse Heilungschance in Aussicht. Davon profitiert auch Arosa. Während der Tourismus im benachbarten Lenzerheide noch in den Kinderschuhen steckt, hat Arosa bereits eine Zugverbindung nach Chur, verfügt über noble Luftkur-Sanatorien und investiert in die ersten Wintersportanlagen.

Die Sonne leuchtet die Piste freundlich aus

Mitte der 1930er Jahre zieht Lenzerheide nach. Ein paar Hoteliers räumen ihren Konten und schaffen zwei lenkbare, von Seilen gezogene Schlitten an. Aus dem abenteuerlichen Gefährt mit einer Förderkapazität von 100 Gästen pro Stunde sind heute 43 Bergbahnen und Lifte geworden. Besonders stolz ist Peter Engler auf die 2013 eröffnete, 2500 Meter hoch gelegene Urdenbahn. „Mit ihr“, erklärt der Geschäftsführer der Lenzerheide Bergbahnen AG, „sind unsere Wintersportler in knapp fünf Minuten in Arosa. Der Liftpass gilt für beide Skigebiete. Zusammen haben wir 225 Kilometer Piste und zählen zu den Top Ten der Schweiz.“

Mit der Entdeckung des Penicillins endet das profitable Sanatoriumsgeschäft. Doch die Schweiz wäre nicht die Schweiz, hätte sie ihre Tuberkulose-Heilstätten nicht in gewinnträchtige Nobelhotels umfunktioniert. Lenzerheide schlug und schlägt dabei dezente Töne an.

Statt Rummel und Jetset verordnen die Ferien-Regisseure dem 1500 Meter hoch gelegenen Ort vor allem Ruhe, Natur und Familienfreundlichkeit. Was nicht heißt, dass die Bretter, die die (Downhill-)Welt bedeuten, ein Schattendasein führen. Im Gegenteil. Die einstige Alm liegt in einem schmalen, sechs Kilometer langen Hochtal und wird von 2500 bis 3000 Meter hohen Bergen umspielt. Wer will, nimmt morgens die östlichen Bilderbuchhänge des 2900 Meter hohen Rothorns unter die Ski, gönnt sich mittags im Tal auf der Terrasse der Forellenstube am lauschigen Heidsee ein Fischgericht und setzt dann sein Programm auf den talzugewandten Hängen des Piz Scalottas oder Stänzerhorns fort. Dabei hat man stets die Sonne als freundliche Pistenausleuchtung im Rücken, was ein traumhaft illuminiertes Bergpanorama von der Terrasse der legendären Fops-Almhütte aus garantiert.

Böse Zungen behaupten, die Schweiz hätte nur auf das Suchtpotenzial ihrer Berge gesetzt und die Modernisierung ihrer Hotels verschlafen. „Das“, sagt Tourismusdirektor Bruno Fränklin schmunzelnd, „gilt nicht für die Lenzerheide. Klassiker wie der Schweizer Hof sind bestens renoviert, die meisten Unterkünfte neu oder in zeitgemäßem Alpenstil kernsaniert.“ Sagt’s und verweist auf die Gästezimmer in den bis zu 300 Jahre alten, luxuriös ausgestatteten Bauernhäusern und Ställen des Maiensässhotels Guarda Val. Dann kommt er auf die Familienfreundlichkeit zu sprechen. Das Valbella Inn Resort – so sein Beispiel - verfügt über eine 450 Quadratmeter große, von Lego mitgestaltete Kinderwelt. Derweil sich die Kids nach Herzenslust austoben, genießen Mama und Papa den Skitag. Oder gönnen sich im Wellness-Turm des Resorts eine schicke Auszeit.

Apropos Hotel: Wer’s lieber hip als luxuriös mag, ist mit dem Ende 2017 an der Talstation der Rothornbahn eröffneten Revier Mountain Lodge gut bedient. Die Zimmer sind winzig, dafür fällt man vom Bett aus direkt auf die Piste. Das gilt auch für das Nordic Hostel in Francos Biathlon-Arena. Zwar gibt es dort nur Gemeinschaftsduschen, dafür sind die Preise aber moderat. Die gesparten Fränkli kann man in eine haarsträubend steile Kraxeltour mit der Pistenraupe investieren. Oder sie im Restaurant Scalottas Terroir in köstliches Hüftgold ummünzen. Herr über den Herd und die Töpfe dort ist der Südtiroler Hansjörg Ladurner. Seine bodenständigen Kochkreationen mit 100 Prozent nachhaltig erzeugten Regio-Produkten honorierte der „Gault Millau“ 2018 übrigens mit 15 Punkten. Na dann, guten Appetit, begleitet von einem Rheintalwein aus der 18 Kilometer entfernten Kunst-Kultur-und-Shopping-Stadt Chur.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019