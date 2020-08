Schlummernder Tiger(staat)

Es ist wohl eines der sichersten Länder, in das Touristen reisen können, sobald die Corona-Beschränkungen aufgehoben sind: Südkorea, das anfangs hart von Covid-19 getroffen wurde, in der Krise jedoch schnell und effektiv reagiert und den Virus weit früher als andere Staaten in den Griff bekommen hat.

Hightech und Disziplin der Menschen haben Südkorea nicht nur zum Vorbild in Sachen Corona-Bekämpfung gemacht. Längst ist das Land, das noch vor wenigen Jahrzehnten zu den ärmsten der Welt gehörte, zu einem der erfolgreichsten asiatischen Tigerstaaten geworden. Konzerne wie Hyundai, Samsung und LG kennt auf der Welt jedes Kind, das Reiseland Korea indes ist in Europa eher unbekannt. Gerade mal 120 000 deutsche Gäste zog es 2018 auf die koreanische Halbinsel – ein Klacks gegen 15 Millionen Touristen aus den asiatischen Nachbarländern, die Korea als reizvolles Urlaubsziel entdeckt haben.

Besuch bei Reiswein-Meisterin

Europäer, die Korea kennenlernen wollen, zieht es selten zu den schönen Badestränden der Ferieninsel Jejodu. Häufiger geht es in die Zentren, die in einem krassen, gleichwohl reizvollen Gegensatz zum Korea unserer Tage steht. Alte Königspaläste vor Wolkenkratzern und buddhistische Tempel neben achtspurigen Schnellstraßen – spannender kann ein Nebeneinander von Alt und Neu kaum sein.

Die Tradition – das ist die prächtige Residenz der alten koreanischen Herrscher in Gyeongbokgung. Täglich gegen 10 Uhr geht im „Palast der Strahlenden Glückseligkeit“ ein aufwendig-farbenprächtiger Wachwechsel der Garde über die Bühne. Besucher, die sich in ein klassisches Kostüm werfen, das in den Läden ringsum gemietet werden kann, zahlen für das Spektakel keinen Eintritt.

Tradition – das sind zahllose Sehenswürdigkeiten wie das alte Fort Suwon Hwaseong bei Seoul oder die Stadt Gyeongju, die als Zentrum der mächtigen Silla-Dynastie nicht zufällig das Nationalmuseum Koreas und den grandiosen Bulguksa Tempel beherbergt. Solche Highlights sind in jedem Reiseführer zu finden. Um Geheimtipps abseits der Touristenpfade zu entdecken, braucht es Reiseführer wie Byeong-Cheol Gang, genannt Charlie.

Der bringt seine Gäste in Seoul zu Meister Kum Bak, der in seiner Werkstatt wertvolle traditionelle Gewänder herstellt oder ins Korea House, das Theater, Tänze und Musik aus vergangenen Jahrhunderten pflegt. In Busan geht es mit Charlie zur Reiswein-Meisterin Dana Kim, die gemeinsam mit ihren Besuchern Makgeolli, eine milde Reisschnaps-Spezialität braut.

Das moderne Korea – das sind Hightech, Wolkenkratzer mit Büros, Hotels, Restaurants und teure Appartements. Das Bus- und Bahnnetz steht dem europäischer Städte in nichts nach. Südkorea mischt nicht nur wirtschaftlich vorne mit: Boygroups wie BTS bringen Teenager weltweit zum Kreischen, der Film „Parasite“ hat in den USA vier Oscars eingeheimst.

Moderne Koreaner gehen liebend gern gut essen, singen in Karaoke-Bars oder bummeln über einen der vielen Märkte des Landes. Einheimische wie Touristen lieben den Markt von Namdaemun. Aus Hunderten Garküchen, Grillständen und Imbissständen dampft, raucht und riecht es. Jede Menge Mandu (asiatische Maultaschen), Bulgogi (auf offenem Feuer gebratenes Schweine- oder Rindfleisch) und Bibimbap (das Nationalgericht aus Reis, Gemüse und roter Chilipaste) gehen über die Theken. Gegessen wird auf engen Bänken in und vor den Küchen.

Und dann ist da noch ein trauriges Stück Moderne: die Grenze zu Nordkorea. Am Ende des Korea-Krieges entlang des 38. Breitengrades gezogen, markiert die 248 Kilometer lange Demilitarisierte Zone die Waffenstillstandslinie von 1953. Etwa eine Million Soldaten stehen sich hier gegenüber, mitunter kommt es heute noch zu ernsten Zwischenfällen.

Die Nachbarschaft von Wachtürmen, Panzersperren und Stacheldraht ist bedrückend, doch im Besucherzentrum Imjingak lassen es die Südkoreaner entspannt zugehen: Einen Freizeitpark mit Karussells und Souvenirshops haben sie gebaut, dazu eine Seilbahn, die über Niemandsland hinweg in eine alte US-Kaserne am Todesstreifen schwebt. In den engen „Tunnel Nummer 3“, durch den einst nordkoreanische Soldaten in den Süden vordringen sollten, geht es ganz bequem per Elektrobahn. Ein Familienausflug in den Kalten Krieg – in Südkorea ist auch das möglich.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020