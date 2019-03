Schmuggler und Gendarm

G’schnappt worden?“ Emil Zangerl schüttelt energisch den Kopf. „Koan oanzges Mal hom’s mi kriagt, die Grasrutscher!“ So nennt der 85-Jährige noch heute die auf Skiern nicht gerade wendigen Zöllner, die ihn nach dem Krieg verfolgten, als er Butter, Käse und Fleisch aus dem österreichischen Ischgl über den 2756 Meter hohen Flimssattel ins schweizerische Samnaun schaffte – als Tauschware gegen Kaffee, Zigaretten und Süßstoff. Wo heute Ballermann im Schnee gefeiert wird, herrschte damals Armut, so dass die Menschen „organisieren“ mussten. Sie taten es auf mehreren Bergpfaden. Drei davon sind jetzt im Skigebiet als Schmuggler-Routen ausgeschildert. Über allen prangt ein Schwarz-Weiß-Foto von Emil Zangerl aus seiner Schmuggler-Zeit - mit Holzskiern, Strickjacke, Mütze und verschmitztem Blick.

In der Kirche erkannten Zöllner Schmugglerware

Ex-Skilehrer, Ex-Wilderer, Ex-Hüttenwirt, Ex-Schafzüchter ist er und steht für Ischgl mit zwei Bypässen und Herzschrittmacher immer noch morgens um Punkt sieben seinen Mann - als Parkplatz-Einweiser an der Silvretta-Seilbahn, deren Gründungsmitglied er ist. Wer hier sein Auto abstellt, kann quasi im Vorbeigehen eine von Emils Schmugglerstorys aufschnappen –etwa die von den Nylonstrümpfen: „Die hot’s drübe in Samnaun domols scho gebe mit schworze Naht und schworze Ferse und mir hom die für unsere Madln mitbrocht.“ Dumm nur, dass die Madln sie gleich zum nächsten Kirchgang anzogen. „Dort sahen sich die Zöllner um und wussten sofort, wer schmuggelt“, erinnert sich Zangerl.

Zehn Stunden habe eine Schmugglertour hin und zurück gedauert, Start um zwei Uhr nachts, mit 40 Kilo schwerem Rucksack. Für die heute als Schmugglerrunde Gold ausgeschilderte mit 35,7 Pistenkilometern plus 24 Kilometer Liftstrecke längste Route brauchen gute Skiläufer etwa vier Stunden – netto, also ohne den Duty-free-Shop unten in Samnaun. Ein gemütlicher Ort mit netten Pensionen, Hotels und Shoppingmeile: Auf 800 Einwohner kommen mehr als 50 Geschäfte. Jede Fassade verkündet dieselbe Botschaft: Mal lockt glitzerndes Airport-Design („Watches and Jewellery tax free“) die Schnäppchenjäger in die Läden, mal verwitterter Butterfahrt-Charme am „Zollfrei-Center Erica“.

Zucker, Klunker, Markenbutter oder Markenkleidung, fast alles ist in Samnaun erheblich billiger als in Deutschland und Österreich. Und das schon mehr als 100 Jahre. Damals konnten die Samnauner das Lebensnotwendige nur aus dem benachbarten Österreich über einen Ochsenkarrenweg in ihr entlegenes Bergdorf schaffen. Und weil schweizerische Zöllner an der Grenze den armen Bauern oft ihr letztes Geld abknöpften, nervten die Geschröpften ihre Regierung jahrelang mit dem Wunsch nach einer zollfreien Zone. Gewährt im Jahre 1892, ist sie bis heute ein Garant für den sichtbaren Wohlstand der Samnauner: Mit der weltweit ersten Doppeldecker-Bahn schaukeln sie bis zu 180 Skifahrer gleichzeitig hoch zum Alp-Trida-Sattel. Und wenn zu Saisonbeginn wegen Schneemangels nur 30 statt 230 Pistenkilometer der gemeinsam mit Ischgl betriebenen Silvretta-Skiarena befahrbar sind, dann lassen die großzügigen Samnauner alle Urlauber gratis carven, solange bis der Schnee kommt – oder der österreichische Zöllner . . .

„Wie bitte?“ Der Snowboarder glaubt, er habe sich verhört. „Zollkontrolle, bitte öffnen Sie Ihren Rucksack“, wiederholt Inspektor Leonard Schweighofer ruhig, aber bestimmt. Der Snowboarder tut’s, kramt für den Zöllner widerwillig die Innereien seines Rucksacks hervor und scannt dabei irritiert die nähere Umgebung ab: Ist da eine versteckte Kamera und dies alles ein schlechter Scherz? Leonard Schweighofer zerstreut solche skeptischen Blicke mit einer Nachhilfeminute in Erdkunde: Der Sonnenbrillen-Mann erfährt, dass er soeben mit dem Ausstieg aus dem schweizerischen Sessellift nach Österreich eingereist ist und dass hier – jenseits der EU-Grenze – für bestimmte Dinge Steuern fällig sind. Nicht jedoch für Schal, Handschuhe und Müsliriegel – er darf einpacken und weiterfahren.

Zusammen mit meist fünf Kollegen fährt Leonard Schweighofer Streife im Skigebiet, inzwischen mit guten Chancen – wegen guter Tarnung: In ihrem „Skianzug-Zivil“ sind sie nicht von Urlaubern zu unterscheiden. Bis vor 20 Jahren waren sie oft Verlierer im hochalpinen Schmuggler-und-Gendarm-Spiel wegen ihrer schmucken, weithin sichtbaren Uniformen. Heute können Hobby-Schieber gegen Schweighofer kaum gewinnen, schon gar nicht mit Anfängerfehlern wie dem mit der Uhrenschachtel: „Wer sich unten in Samnaun eine Rolex für 13 000 Euro kauft, der möchte auch die edle Schachtel behalten“, erzählt der Zöllner. Also wird die „Beute“ verteilt: die Uhr ans Handgelenk, die Schachtel in den Rucksack des Kumpels. „Wenn der erwischt wird, erzählt er uns entweder, er habe die Schachtel gefunden oder vom Juwelier als Liebhaberstück geschenkt bekommen“, berichtet Schweighofer und grinst. „In Deutschland sammeln anscheinend mehr Menschen Uhrenschachteln als Briefmarken . . .“

Einmal geschnappt, lassen die Zöllner nicht locker: Name und Ausweis des Schachtel-Schacherers bitte, Hotel oder Ferienwohnung werden auch notiert. Kurz darauf kommt Besuch – die österreichische Finanzpolizei. „Wir finden die Uhr“, sagt Schweighofer mit fester Stimme und entschlossenem Blick, „wenn nicht im Hotel, dann später beim Schmuggler daheim.“ Amtshilfe macht’s möglich und aus der kleinen Ski-Schieberei für den Urlauber ein Erlebnis der Kategorie „Mein schlimmstes Ferienerlebnis“. Denn Schmuggelware wird eingezogen und anschließend versteigert. Es sei denn, der schmuggelnde Sparfuchs möchte die glitzernde Ware wiederhaben. Dann muss er sie erneut kaufen, im Falle der Rolex für weitere 13 000 Euro. Zuzüglich zum Strafzoll.

