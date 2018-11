Schnee satt

Jeder, der in den achtziger und neunziger Jahren Musikvideos geschaut hat, dürfte Saas-Fee schon einmal gesehen haben. Denn hier, im malerischen Bergdorf, inmitten des Schweizer Kantons Wallis, tollte –mit Föhnfrisur und Zahnpastalächeln – das im Jahr 2016 verstorbene britische Popidol George Michael durch den Schnee. In Saas-Fee entstand das Video zu dem legendären Weihnachtssong, der gleichermaßen geliebt wie gehasst und im Radio rauf und runter gespielt wird: „Last Christmas“ von Wham!.

Wenn man die Einwohner des 1700-Seelen-Dorfs heute danach fragt, hat jeder seine eigenen Erinnerungen an den großen Tag Ende Oktober 1984. Wie George Michael in seinen Lackschühchen über die zugeschneiten Straßen schlitterte, zum Beispiel, oder dass er seine Stretchlimousine zähneknirschend vor dem Ortseingang abstellen musste.

Denn nicht nur Limousinen sind in Saas-Fee nicht erlaubt, der Ort ist seit jeher autofrei. Lärm und Stress haben in dem hübschen Bergdorf, in dem man große Hotelbunker vergeblich sucht, keine Chance. Hier fahren nur sogenannte Elektros, kleine, elektrisch betriebene Kastenwagen. Völlig feinstaubfrei, ein Paradies also für geplagte Stuttgarter und andere Großstädter. „Selbst die Kamine haben hier Feinstaubfilter“, betont Christoph Gysel, „Tourismuspfarrer“ und Fremdenführer im Ort, der stolz ist auf die Nachhaltigkeit seiner Heimatgemeinde. Strom wird hier seit 2012 ausschließlich durch Wasserkraft erzeugt, als erstes hochalpines Dorf besitzt Saas-Fee ein solarthermisches Nahwärmenetz.

Das alles dürfte George Michael wenig interessiert haben, vielmehr war Saas-Fee für den Briten und seine Filmemacher nur zweite Wahl. Ursprünglich sollte das Video in Gstaad im Berner Oberland gedreht werden. Das Problem: Dort gab es keinen Schnee. In Saas-Fee dagegen schon. Das Gletscherdorf ist schließlich einer der schneesichersten Orte in der ganzen Schweiz. So schneesicher, dass Nationalmannschaften aus der ganzen Welt im Sommer hier ihre Trainingscamps veranstalten.

Die Ski- und Snowboardprofis dürften, ebenso wie die Einwohner Saas-Fees, ganz schön schmunzeln, wenn sie sehen, wie George Michael und seine Crew im Video mit der Felskinn-Gondel zu einem Chalet in den Bergen fahren. Alles Schmu. Denn dort oben, auf 3000 Meter Höhe, gibt es keine Häuschen. Nur Pisten. Und zwar solche, die jedem Wintersportler das Herz aufgehen lassen. Insgesamt bietet Saas-Fee 28 Liftanlagen mit 150 bestens präparierten Pistenkilometern von 3600 Meter über dem Meer bis hinunter ins Dorf. Steile, buckelige Abfahrten, die man noch Tage danach in den Oberschenkeln spürt, Tiefschnee-Landschaften für Abenteurer, aber auch Familienpisten und Anfängerhügel.

„Der Ort steht ein bisschen im Schatten von Zermatt“, weiß Wolfgang Pohl, Präsident des Deutschen Skilehrerverbands, Geschäftsführer der Berg- und Skischule Vivalpin und Marketing-Partner von Saas-Fee, „dabei gibt es hier mehr Viertausender, bloß halt kein Matterhorn.“ Dafür aber den Dom (4545 m ü. M.), den höchsten Berg, der komplett innerhalb der Schweiz liegt. Und 17 weitere Viertausender. Die Sicht ist bei 300 Sonnentagen im Jahr meistens atemberaubend. George Michael allerdings erwischte für seinen Videodreh einen der 65 anderen Tage. Es musste schnell gehen, die Crew hatte keine Geduld, auf die Sonne zu warten, erzählt man sich im Dorf.

Deshalb – und weil die „Metro Alpin“, die höchstgelegene U-Bahn der Welt, erst einen Monat nach dem Dreh eröffnete – blieb dem britischen Sänger die „gigantische Kulisse“ (Wolfgang Pohl) verwehrt. Die Bahn überwindet in kürzester Zeit 476 Höhenmeter und endet 3500 Meter über dem Meer an der Bergstation Mittelallalin, wo sich – um auf Rekordniveau zu bleiben – das höchste Drehrestaurant der Welt befindet.

Trotz all der Superlative hat Saas-Fee seine Ursprünglichkeit bewahrt. „Es ist eine besondere Magie, die von dem Ort ausgeht“, sagt Wolfgang Pohl. Und das hat nicht nur George Michael erkannt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018