Schneedecke und Golddach

Innsbruck in Tirol, Austragungsort zweier Olympischer Winterspiele, ist nicht nur für Skisportler, sondern auch für Geschichtsinteressierte eine Reise wert – und für Besucher, die einfach in besonderem Ambiente shoppen möchten.

Eine Großstadt inmitten der Berge: Am Hang platziert scheinen die Figuren der Anna-Säule aus der Innnsbrucker Fußgängerzone. © Groß

Täglich flimmern sie uns derzeit ins Haus – die Fernsehbilder aus Pyeongchang. In Innsbruck denkt man dabei an Zeiten zurück, als die 130 000 Einwohner zählende Metropole Tirols selbst zwei Mal, 1964 und 1976, Austragungsort der Olympischen Winterspiele war; zuletzt siegte hier eine gewisse Rosa Katharina Mittermaier in Abfahrt und Slalom und holte sich damit den Beinamen

...

Sie sehen 7% der insgesamt 5800 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018