Schneegestöber, Hundeschlitten und Nordlichter

Ab in den Schnee? In Zeiten des coronabedingten Lockdowns keine gute Idee. Um das aktuell oberste Gebot Social Distancing einzuhalten, heißt es nun, zu Hause bleiben und einfach versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Wer sich trotzdem nach glitzerndem Pulverschnee sehnt, muss nicht ganz auf diesen Outdoor-Spaß verzichten. Webcams und virtuelle Angebote vieler Schnee- und Skiregionen weltweit bieten Blicke auf Pisten, Natur und Schneegestöber, die das Winterherz höherschlagen lassen. Das Reisegutscheinportal tripz.de (www.tripz.de) hat cooler virtuellen Schneetouren ausfindig gemacht.

Finnisch Lappland ist für viele Winter- und Outdoor-Fans ein echtes Sehnsuchtsziel. Wo sonst kann man in so schönen und endlosscheinenden verschneiten Landschaften Hundeschlitten-Touren unternehmen und gleichzeitig Polarlichter bestaunen. Wer dieses besondere Urlaubsfeeling auf keinen Fall missen möchte, nimmt einfach an einer virtuellen Husky-Schlittenfahrt in Echtzeit von der Tourismus-Initiative Visit Lapland teil. Für 30 Euro geht es via Zoom-Schalte jeden Dienstag und Samstag auf eine 45-minütige virtuelle Husky-Live-Tour, einschließlich Einführung in das Husky-Rodeln, etwa 15-minütiger Husky-Schlittenfahrt sowie Fragen- und Antworten-Runde.

Wer dann noch immer nicht genug hat, der schaut bei den Aurora-Webcams von lightsoverlapland.com vorbei und bestaunt mit etwas Glück mystische Nordlichter in Echtzeit.

Mit rund 70 Pisten auf 71 Kilometern sowie rund 100 Kilometern Langlaufloipen ist Trysil das größte Skigebiet Norwegens. Gelegen im Osten des Landes, nahe der schwedischen Grenze, ist es gerade mal zwei Stunden von Oslo entfernt und bietet natur- und umweltbewussten Urlaubern als zertifizierte „Sustainable Destination“ (nachhaltiges Reiseziel) beste Voraussetzungen für einen entspannten Skiurlaub mit viel Pulverschnee. Wer sich das ruhige Gegenmodel zur trubeligen Alpengaudi einmal von der Nähe aus angucken möchte, schaltet online auf die 360-Grad-Ansicht des Skiortes. Aus unterschiedlichen Perspektiven präsentiert sich Trysil in voller weißer Schneepracht. Außerdem kann man einen virtuellen Rundgang durchs örtliche Skimuseum unternehmen.

Wen es in altbekannte Skiorte zieht, der sollte dem österreichischen Skigebiet Schladming-Dachstein in der Steiermark einen virtuellen Besuch abstatten. Eine Abfahrt geht – und zwar auf der Video-Tour „Vom Berg ins Tal“. In Begleitung eines ortskundigen Skifahrers saust man die Talabfahrt nur so herunter und erlebt einen spannenden Panoramablick über die Region – ganz ohne Sturzgefahr.

Panoramaausblicke sowie Tipps zu Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Oberstdorf im Allgäu erkunden Zuhausebleiber auf der regionalen Tourismus-Website. Auf dem Winter-Rundgang warten 14 virtuelle 360-Grad-Ansichten mit Hinweispfeilen und Zoomfunktionen zu besonderen Aussichtsplattformen und Plätzen wie die Skiflugschanze Oberstdorf, die Nebelhorn Gipfelstation oder der Freibergsee, der größte Hochgebirgssee im Allgäu. Außerdem erfahren Nutzer hier viel Wissenswertes über angrenzende Dörfer wie Reichenbach oder Rubi, die noch mehr Lust machen, die vielseitige Bergregion nach dem Lockdown zu besuchen.

