Schneeschuhtouren

Wer sich im Naturpark Ammergauer Alpen die Schneeschuhe unterschnallt, erlebt eine traumhafte Winterlandschaft und ist dabei naturverträglich unterwegs. Neu ausgewiesene Routen, wie zum Beispiel an Bad Kohlgrubs Hausberg Hörnle, machen einen großen Bogen um die Lebensräume von Rauhfußhuhn, Rot- und Rehwild sowie weiteren Artgenossen, die hier in Ruhe überwintern möchten. Den perfekten Weg um die Wald-Wild-Schongebiete herum kennen örtliche Guides, die mit Gästen regelmäßig zu Wanderungen aufbrechen. Wer noch tiefer in die Materie eintauchen möchte, klemmt sich an die Schneeschuh-Fersen eines Naturexperten und lernt noch mehr über den Naturpark Ammergauer Alpen. Laufbare Untersätze gibt es im Best-of-Wandern-Testcenter in Bad Bayersoien kostenlos zum Ausleihen. Infos zunter www.ammergauer-alpen.de. kpr

