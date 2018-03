Schwitzen wie ein Ureinwohner

Anzeige

Doch bevor es losgeht, ist Vorbereitung angesagt. Die dauert Stunden und ist fast ebenso wichtig wie das darauffolgende Schwitzbad selbst. Zunächst einmal muss man die „Sauna“ aufbauen – ein niedriges Zelt, das John Guy Flamends Vorfahren einst aus Baumstämmen und Fellen errichteten. Heute verwenden die First Nations, wie sich die Nachfahren der kanadischen Ureinwohner selber nennen, statt Fellen Plastikplanen. Zum Eingang der Hütte wird ein Weg aus Steinen gelegt. Die weisen einerseits die Richtung, erinnern gleichzeitig aber auch an die Ahnen, die längst verstorbenen Vorväter der Manawan.

Singen in der Sauna

Es dauert lange, bis John mit dem Arrangement zufrieden ist. Dann endlich gibt er das Zeichen, dass alle die Sweat Lodge betreten dürfen. Mann nach Mann kriechen durch den niedrigen Eingang. Als alle ihre Plätze in dem Zelt eingenommen haben, schließt John die Tür.

Dunkelheit senkt sich über den Raum. Jetzt kann man nur noch den dünnen Schein der glühenden Steine erahnen. Sie sorgen für die nötige Hitze, sind gleichzeitig ein Sinnbild für die Entstehung der Welt. John schüttet Wasser über die heißen Steine. Schon bald dringt der Schweiß aus allen Poren, triefend nass wie nach einem Vollbad sitzen alle da.

Der gleichmäßige Klang von Davons tiefer Stimme dringt an die Ohren, Jacobs regelmäßige Trommelschläge hallen im Bauch wider. Wie alle Gesänge der Indianer handeln auch diese Lieder vom Land, den Vorfahren und der Natur. Immer wieder hebt John an, spricht ein Gebet.

Ein Schwitzbad besteht aus vier Durchgängen – nach jedem wird das Zelt kurz durchlüftet, der Eingang geöffnet. Das hat aber nicht nur praktische Gründe – obwohl die Abkühlung zwischen den einzelnen Saunagängen gut tut.

Die Pausen symbolisieren die Lebensabschnitte eines Menschen. Im ersten Durchgang des Schwitzbades nimmt man Verbindung zur Kindheit auf, im zweiten zur Jugend und im dritten zum Erwachsenenalter. Im vierten und letzten Gang dann zum Alter.

Irgendwann löst sich die Zeit auf. Es können Minuten, aber auch Stunden vergangen sein, als John das rituelle Bad mit einem letzten Gebet abschließt. Er sagt, er spüre es, wenn die Zwiesprache mit den Ahnen zu einem Ende gekommen ist. „Ich beende das Schwitzbad, wenn alle Spannungen aufgelöst sind“, erklärt er.

Schweigen am Lagerfeuer

Nicht jeden Besucher laden die Manawan in die Sweat Lodge ein, beeindruckende Erlebnisse erwarten aber alle Gäste – vorausgesetzt, sie lassen sich auf die Lebensweise und Mentalität ihrer Gastgeber ein. So kann man mit den First Nations auf den See hinauspaddeln und angeln, durch die Wälder streifen und Beeren sammeln oder zu einer Biberburg wandern. Und wer will, schläft abends in einem Tipi, dem traditionellen Zelt.

Die Manawan sind schweigsame Männer, gleichzeitig aber auch große Geschichtenerzähler. Was zunächst wie ein Widerspruch erscheint, findet allabendlich seine Auflösung am Lagerfeuer. Lange sitzen die Männer da und starren wortlos in die Flammen, bis dann einer von ihnen plötzlich zu erzählen beginnt – so, als hätte er ein geheimes Zeichen bekommen, eine Aufforderung von den Ahnen zu berichten, von dem Land und den Tieren, die auf ihm leben.

Rachel L’ Abbé berät die Manawan bei der Entwicklung des Tourismus. „Seit Gäste aus dem Ausland kommen, hat sich auch etwas bei den First Nations verändert“, sagt sie. Denn erst die Fremden hätten ihnen den Wert der eigenen Kultur bewusst gemacht und dazu beigetragen, dass sie mit Stolz auf ihre Traditionen und Geschichte blicken. „Wir Kanadier haben über die Ureinwohner bestenfalls gelacht“, so Rachel L’ Abbé. Noch heute kommt kaum ein Gast der Manawan aus dem eigenen Land. „Die Kanadier haben Angst, hierherzukommen“, erklärt die junge Wissenschaftlerin. „Die denken, dass sie hier nur auf Alkoholiker treffen.“

