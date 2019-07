Selbstfindung auf dem Jakobsweg

Zu viele Wegweiser, ein Navi ohne Empfang und die berechtigte Frage: „Ist das der Weg nach Compostella, Shala la la la la la la?“ („Is This the Way to Amarillo?“) - das ist die Lage der vier Männer, die sich per Zufall auf dem Jakobsweg begegnen.

„Ohne Signora durch die Flora“ irrlichtern sie durch die spanische Pampa, will heißen, durch ein Bühnenbild, in dem vor ausgedörrter Landschaft ein Bänkchen zur Rast einlädt, eine Madonnenstatue kirchlich-katholische Autorität repräsentiert und Salvatore Dalis Uhr, weicher als Camembert, über dem Ast eines Bäumchens hängt, das nur noch ein Schatten seiner selbst ist. „Zerrinnende Zeit“ hat der exzentrische Maler Dali sein surreales Motiv genannt.

Frei nach Hape Kerkelings Reisebericht „Ich bin dann mal weg“ werden die Protagonisten vom Autor Tilmann von Blomberg und Ko-Autorin Bärbel Arenz auf den Jakobsweg geschickt. „Wir sind mal kurz weg!“, lautet der paraphrasierte Titel der Sommerkomödie, ein Gastspiel des Kammertheaters Karlsruhe (Regie: Eva Brunner, Bühne: Florian Angerer). Bei der Premiere im ausverkauften Komödienhaus des Theaters Heilbronn wurde das Herren-Quartett immer wieder mit Szenenapplaus angefeuert und am Ende mit stürmischem Beifall vom zwischen den Reihen tanzenden Publikum gefeiert.

Hits der 70er Jahre, Situationskomik und Wortwitz liefern Steilvorlagen für die temporeiche Revue. „Nicht jeder der ‘ne Karte hat, hat auch einen Plan“, das Autoren-Duo hat einen. Dramaturgisch lehnt es sich ans Erfolgsrezept des Vorläufers „Heiße Zeiten“ (2009) an. Wurden hier alle Begleiterscheinungen der weiblichen Wechseljahre vergnüglich aufs Korn genommen, zerlegt „Wir sind mal kurz weg!“ männliche Klischees: „Vier vorsorgeuntersuchungsberechtigte Männer sind sinnsuchend und auf der Flucht vor dem Zeigefinger ihres Urologen auf dem Jakobsweg gestrandet. Das Schicksal und die Orientierungslosigkeit führen sie zusammen. So sind diese vier Prachtkerle, die unterschiedlicher nicht sein könnten, gezwungen, eine Nacht mitten in der spanischen Pampa gemeinsam zu verbringen“.

Die weibliche Stimme aus dem Off gibt ihnen auch gleich einen Steckbrief mit auf den Weg: Joe, 48, Bauunternehmer, klassischer Karrierist mit 300 000 Euro Jahreseinkommen, der glaubt er habe 20 Zentimeter. Sven, 35, der Lebenskünstler, Jahreseinkommen unbekannt, hat 20 Zentimeter, glauben die anderen. Haluk, 54, Angestellter mit 20 000 Euro Jahreseinkommen, hat 20 Zentimeter und Helmut, 53, Beamter Besoldungsgruppe A13 hat noch nie gemessen. Thomas Engel als Lehrer ist ein ewiger Besserwisser mit Tendenz zu Depression und Flachmann. Daniel Jeroma nimmt in der Rolle des unbesorgten Globetrotters alles mit–, was ihm über den Weg läuft, gern auch Frauen. Christoph Schüchner als Obstverkäufer ist eine unbedarfte Frohnatur türkischer Herkunft, der dem lebensmüden Beamten wieder auf die Beine hilft und mit dem bildungsbürgerfreundlichen Motto „Gününü Gün Et!“ („Nutze den Tag!“) aufheitert.

Am schrillsten Merten Schroedter als Geschäftsmann unter Hochdruck, der zwei Tage Jakobsweg an seinen spanischen Business-Trip hängt, weil pilgern innere Ruhe bringen soll.

Binsenweisheiten („Das Leben ist wie eine Achterbahnfahrt, Höhen und Tiefen bleiben keinem erspart“, „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“) werden mit kabarettistischer Lust unterwandert und parodistisch zugespitzt.

Vom Bau eines Nachtlagers bis zur Unterhose – Feinripp, Boxershort, bunt bedruckt, marineblau mit Pobacken-Polster – lässt das Stück kein Detail aus, um sich nicht mit wachsendem Vergnügen an Accessoires und stereotypen Verhaltensmuster der Alphatiere zu ergötzen. Hört das weibliche Geschlecht die biologische Uhr ticken, flößt die Midlife-Crisis den Männern mit Donnergrollen Furcht ein und die Kerle teilen am Lagerfeuer Ängste, Hoffnungen und Träume – zur doppelten Freude der Zuschauer, denn das Stück ist nicht nur ein augenzwinkernder Blick auf die Krise der Lebensmitte, sondern eine subtil-kritischer Kommentar zum boomenden Pilgertourismus.

