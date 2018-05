Sensationen und Sanktionen

Anzeige

Die Pyramiden von Meroe, diese unglaublich erhabene Ansammlung kulturellen Reichtums im Wüstensand, präsentieren sich im orangefarbenen Abendlicht genauso touristenfrei wie das kristallklare Wasser rund um den Leuchtturm auf einer Betonplattform im Roten Meer unweit von Port Sudan: In den Riffen des Meeresschutzgebietes Sanganeh schwimmen Fische, die man nie zuvor gesehen hat, in unwahrscheinlichen Farbkombinationen zwischen intakten Korallen und schimmernden Muscheln.

Außerdem hält dieses Traumland bereit: erhabene Moscheen, in deren Nachbarschaft arme Frauen in bunten Gewändern Kaffee mit viel Kardamom und Ingwer verschenken. Dazu: Billard unter freiem Himmel an der Uferpromenade in Port Sudan – offenbar regnet es hier nie.

Doch damit nicht genug an Sensationen: In der Hauptstadt Khartum liegen pulsierende Musikcafés auf Flößen am Nilufer, in denen schöne Menschen ihre Abende ohne Alkohol genießen: Männer und Frauen lauschen gemeinsam hochemotionaler Musik mit Sehnsuchtslyrik und Geige. Vieles in diesem Land ähnelt der landläufigen Vorstellung vom Garten Eden. Doch es gibt da ein Problem.

Das Problem hat einen Namen: Omar al-Baschir, der Präsident, der kaum irgendwohin reisen kann wegen des internationalen Haftbefehls vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Das Gericht wirft dem Präsidenten vor: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen im Darfur-Konflikt. „Er ist ein übler Diktator“, sagt auf der Terrasse des Coral Hotels in Port Sudan ein Geschäftsmann, der Zigaretten verschenkt, „er hat alles zerstört!“

Mohamed Abuzaid Mustafa, der Tourismusminister in al-Baschirs Regierung, frohlockt hingegen im tiefgekühlten Kongresszentrum der Industrie- und Handelskammer in der Hauptstadt Khartum: „Dank Präsident al-Baschir gibt es jetzt bald unkomplizierte Visa.“ Und in Kassala ziert das Bildnis des Präsidenten ein Plakat vor der Granitlandschaft bei der Moschee. „Al-Baschir ist nicht das Problem“, sagt der Tourismusminister, wenn man ihn fragt. Westliche Propaganda, angeführt von den USA, erschwere die Umsetzung des touristischen Masterplans, der auf Öffnung fußen soll.

Im Zuge dessen ist auch im Inneren Großes im Entstehen – sogar in der Untergangssymbolik in der einst florierenden, in den 50er Jahren verlassenen und bald darauf verfallenen Hafenstadt Suakin: Falken fliegen dort zwischen den Ruinen herum, und in der Neustadt schenkt einem der Besitzer der Cafeteria zwei Fladenbrote für 2 Pfund (0,03 Euro), weil er kein Rückgeld auf 50 Pfund hat. Nebenan posieren Buben für Fotos auf Kühltruhen der EU und rufen „I love you, Turkey!“, weil Erdogan in Erinnerung an osmanische Zeiten hier kräftig in den Wiederaufbau investiert: An den Einfallstraßen der Hauptstadt Khartum wird auf Bannern die Freundschaft zwischen der Türkei und dem Sudan, zwischen den Präsidenten Erdogan und al-Baschir beschworen, die Allianz der Verfemten.

Die Sudanesen jedenfalls hegen große Pläne: Hie wie da sollen Luxusresorts gebaut werden, zum Beispiel in der Nähe des Maritimschutz-Gebietes Dungonab. Aber zur Zeit läuft es noch so, dass man auch mal nachmittags von Port Sudan zwei Stunden bis Dungonab durch die Wüste fährt, eigentlich zum Glass-Bottom-Boat-Fahren, aber weil es bei der Ankunft schon dunkel ist, inspiziert man stattdessen fünf Minuten lang ein handgemachtes Boot mit gläsernem Boden am Steg. Die Dorfbewohner präsentieren das Boot stolz wie einen Schatz. Dann fährt man unverrichteter Dinge zurück nach Port Sudan und trifft dort den Gouverneur des Bundesstaates Red Sea State, Ali Ahmed Hamid.

Der Gouverneur berichtet vom neuen Goldrausch in der Wüste. Wenn man Lust habe, könne man mal rausfahren und graben: „Wenn ihr Gold findet, schenke ich es euch.“

Wenn man ihn auf die schwierigen Bedingungen anspricht, die Sanktionen, den per Haftbefehl gesuchten Präsidenten, dann sagt Ali Ahmed Hamid, dass sich die Regierung in Verhandlungen mit den USA und mit Europa befinde: „Mit euch haben wir bessere Beziehungen.“

Ansonsten setze er in Zusammenarbeit mit seinem Präsidenten auf Visaerleichterungen und Öffnung, damit sich die Europäer selbst ein Bild machen können. Und wie zur Abwehr bekundet er: „Bei uns gehen die Christen sonntags in die Kirche, niemand hindert sie daran.“

Der Islam zeigt im Sudan sein tolerantes Gesicht: Auf dem Musikfloß in Khartum kann sich der einzige Europäer im Café die Zeilen der Liebeslieder einzeln von seiner Begleiterin im Hijab aus dem Arabischen übersetzen lassen: „Seit ich dich kenne, klopft mein Herz!“ So geht es uns mit diesem sensationellen Land.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.05.2018