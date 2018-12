Silvester auf der Sandbank

Kaum berührt der Flieger die Landebahn von Yangon, ertönen Weihnachtslieder aus den Lautsprechern. Ein seltsames Gefühl angesichts einer Außentemperatur von 30 Grad Celsius. Viel los auf den Straßen der größten Stadt des Landes. Heiligabend ist in Myanmar ein Feiertag – die britische Kolonialzeit lässt grüßen.

Doch statt in die Kirche pilgert man hier zur Shwedagon-Pagode, dem religiösen Wahrzeichen des Landes. Zierliche junge Frauen umrunden in edlen Gewändern das Heiligtum im Uhrzeigersinn, unzählige Gläubige verbeugen sich vor der mächtigen goldglänzenden Stupa, in der acht Haare von Buddha verborgen sein sollen. Glutrot versinkt die Sonne hinter den zahllosen Spitzen und Türmchen.

Zipfelmützen zu tropischen Temperaturen

Kaum ist es dunkel, wird es Zeit fürs Fest: Die große Hauptstraße ist größtenteils gesperrt, unter weißen Leuchtsternen und -schneeflocken gibt es Livemusik, kostenlose Suppe und Obst. Vor der Krippenkulisse bildet sich eine lange Warteschlange von Fotofans. Ein Santa-Wagen darf natürlich auch nicht fehlen. Die Kinder tragen trotz der tropischen Temperatur rot-weiße Zipfelmützen, manche auch blinkende Heiligenscheine oder Partyhüte. Die Pkw im Stau auf der verbliebenen Straßenhälfte untermalen die ausgelassene Stimmung mit einem Hupkonzert, Polizisten versuchen die Menschenmassen zu dirigieren. Weihnachten mal ganz anders.

300 Kilometer weiter nördlich wird die deutsche Reisegruppe von Lernidee Erlebnisreisen am nächsten Tag in Pyay auf einer sandigen Uferböschung von einem fröhlichen „Mingalaba“ begrüßt. Auch die Crew der „Paukan 2012“ trägt Weihnachtsmützen, an der Gangway wartet ein Santa Claus mit venezianischer Augenmaske und Jasminblütenkränzen im strahlenden Sonnenschein auf die Gäste. 31 Passagiere betreten das Flusskreuzfahrtschiff im Kolonialstil, um in den nächsten zwei Wochen Myanmar kennenzulernen.

Am Abend trifft man sich auf dem Teakholz-Sonnendeck. Gesänge, der Geruch von Feuer und das Knattern eines Generators dringen vom Ufer herüber. Auf einer Anhöhe blinken bunte Lichterketten in der Form eines Weihnachtsbaums. „Myanmar war für uns bisher ein weißer Fleck auf der Landkarte, das wollten wir ändern. Außerdem ist uns der Buddhismus näher als das Christentum“, erklärt eine 60-jährige Passagierin im gemütlichen Korbstuhl. Das Weihnachtsfest zuhause vermisst sie nicht. Ein Mitreisender erklärt: „Zu Weihnachten verreisen entweder die Menschen, die nicht zuhause sein wollen oder sollen.“ Und warum will man nicht? Die Mutter einer Patchworkfamilie mit fünf Kindern sagt: „In einem Jahr mieten wir eine Hütte mit der ganzen Familie, im anderen machen wir eine Fernreise.“ Das klinge nach einer vernünftigen Lösung, angesichts all der Arbeit, die so ein Familienfest bereite, ist man sich sicher. An Bord wie an Land kehrt zufriedene Ruhe ein.

Am nächsten Morgen krähen die Hähne mit dem ersten Sonnenstrahl gegen 6:30 Uhr. Das Schiff macht sich auf den Weg. Die Lebensader Irrawaddy fließt breit und behäbig dahin, an den Ufern sanfte Hügeln. Ein Bauer bestellt sein Feld mit einem Pflug, vor den er zwei Wasserbüffel gespannt hat. Die ersten goldenen Tempelspitzen des Tages ziehen vorbei. „Pagoden sind wie Pilze – überall“, lacht unsere einheimische Reiseführerin Mimi als sie gefragt wird, wie viele Tempel es denn wohl in Myanmar gäbe. Die 60-jährige mit den zwei schwarzen Zöpfen wirkt sehr jugendlich. Ob es am Thanaka liegt, mit dem man in Myanmar traditionell seine Haut schützt? Die beige Paste fühlt sich kühl und angenehm auf der Haut an.

Bagan mit seinen mächtigen Tempeln gehört natürlich zum Pflichtprogramm. Die Lernidee-Passagiere haben jedoch das Glück, während der Reise auch viele Juwelen abseits des Touristenstroms kennenzulernen: In Thayet besuchen sie eine Lablab-Bohnenfabrik – sprich: Lächelnde und arbeitende Frauen auf Lehmboden unter einem Wellblechdach. In Magwe lauschen sie dem Gesang junger Novizinnen im Nonnenkloster und in Sale spazieren sie durch alte Kolonialbauten, die verwunschen mit der Natur verwachsen. Die Reise führt bis in den Norden nach Katha, nach dem Besuch des George Orwell-Hauses fährt das Schiff noch ein wenig flussaufwärts bis zu einem Flussengpass, den Mimi als die Loreley von Myanmar bezeichnet.

Dann ist es Zeit umzukehren und für die Silvesterfeier in der Nähe von Mandalay festzumachen. Spätestens am Abend ist klar: Es gibt nichts Schöneres, als mit einem Barbecue auf einer Sandbank in ein neues Jahr zu starten. Mit traditionellen Tanzvorführungen, die so anders sind als alles Gewohnte, zu Musik, die fremd klingt. So klappt es vielleicht auch gleich mit den guten Vorsätzen besser – in einer neuen Umgebung. Auch am Neujahrstag arbeiten die Bauern auf ihren Feldern, die sie in der Trockenzeit direkt am Flussufer anlegen. Zwischen ihren provisorischen Hütten laufen Kinder hin und her. In der Regenzeit wird hier alles überflutet und die Familie vom Fluss zurückgewichen sein. Trotz dieses einfachen, unsteten Lebens wirken die Menschen glücklich und winken uns zu. Ein guter Vorsatz für das neue Jahr: Mehr Dankbarkeit für unseren Luxus daheim.

